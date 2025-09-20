Location voiture Dijon Gare

Vous arrivez en train à Dijon et vous cherchez une solution simple, rapide et abordable pour continuer votre voyage ? La location de voiture près de la gare de Dijon est la meilleure option pour explorer la ville, ses environs et toute la Bourgogne. Carrefour Location vous propose une large gamme de véhicules adaptés à tous vos besoins, depuis son agence de Dijon Charny, située à seulement 1,5 km de la gare SNCF Dijon Ville.

Où louer une voiture près de la gare de Dijon ?

La gare de Dijon Ville est un point de passage incontournable pour les voyageurs. Située en plein centre, elle dessert aussi bien les grandes lignes nationales (TGV vers Paris, Lyon, Lille…) que régionales. De nombreux visiteurs choisissent d’y louer un véhicule afin de profiter d’une liberté totale dès leur arrivée.

L’agence Carrefour Location Dijon Charny, bien que légèrement excentrée de la gare, constitue une excellente alternative économique aux agences installées directement dans la gare.

Distance gare → agence : 1,5 km

: 1,5 km Temps en taxi : environ 9 minutes

: environ 9 minutes Temps en transports en commun : 14 minutes

: 14 minutes Temps à pied : environ 20 minutes

Pourquoi choisir Carrefour Location plutôt qu’une agence dans la gare de Dijon ?

Louer une voiture directement dans une gare est souvent pratique… mais rarement le choix le plus économique. Les agences situées à l’intérieur des gares facturent généralement des frais supplémentaires liés à leur emplacement premium.

En choisissant Carrefour Location :

Vous accédez à des tarifs plus compétitifs que dans la gare.

que dans la gare. Vous bénéficiez d’une large flotte de véhicules récents (citadines, berlines, SUV, monospaces, utilitaires…).

(citadines, berlines, SUV, monospaces, utilitaires…). Vous êtes assuré de trouver une voiture adaptée à votre séjour, qu’il soit professionnel, touristique ou familial.

Comparez nos offres en ligne et réservez facilement votre voiture depuis notre site.

Quel type de véhicules louer à Dijon gare avec Carrefour Location ?

Carrefour Location met à disposition une large gamme de véhicules, adaptée à tous les profils de voyageurs :

Petites citadines : idéales pour circuler dans le centre historique de Dijon, avec ses ruelles parfois étroites et ses zones piétonnes.

: idéales pour circuler dans le centre historique de Dijon, avec ses ruelles parfois étroites et ses zones piétonnes. Berlines confortables : parfaites pour les séjours professionnels ou les escapades sur la route des vins.

: parfaites pour les séjours professionnels ou les escapades sur la route des vins. SUV et monospaces : pratiques pour les familles et les groupes souhaitant voyager avec plus d’espace et de confort.

: pratiques pour les familles et les groupes souhaitant voyager avec plus d’espace et de confort. Véhicules utilitaires : de 3 m³ à 20 m³, utiles pour un déménagement ou un transport de matériel.

Location voiture gare Dijon : les questions fréquentes

1. Quels documents sont nécessaires pour louer une voiture à Dijon ?

Il vous faut :

Un permis de conduire valide (depuis au moins 2 ans selon la catégorie de véhicule).

Une pièce d’identité.

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Une carte bancaire pour la caution et le paiement.

2. À partir de quel âge peut-on louer une voiture à Dijon gare ?

Chez Carrefour Location, vous pouvez louer dès 21 ans avec un permis valide depuis 3 ans minimum.

3. Peut-on annuler ou modifier une réservation ?

Oui, la réservation peut être annulée en ligne en toute simplicité. Elle est gratuite jusqu'à 48h du départ.

Pour modifier votre réservation, contactez votre agence par téléphone.

Que faire à Dijon avec une voiture de location ?

Louer une voiture près de la gare de Dijon vous permet de découvrir la ville et toute la Bourgogne sans contrainte.

Dans Dijon même

Le Palais des Ducs et des États de Bourgogne , joyau du centre historique.

, joyau du centre historique. Le musée des Beaux-Arts , l’un des plus anciens de France.

, l’un des plus anciens de France. Les Halles de Dijon, marché couvert animé.

Aux alentours

La route des Grands Crus et ses 38 villages viticoles.

et ses 38 villages viticoles. L’ abbaye de Fontenay (patrimoine mondial de l’UNESCO).

(patrimoine mondial de l’UNESCO). Le parc naturel régional du Morvan .

. Les vestiges gallo-romains d’Autun.

Avec une voiture, vous êtes totalement libre de créer votre propre itinéraire.

Quand réserver sa voiture à Dijon gare pour payer moins cher ?

Selon les tendances observées à Dijon, il est recommandé de réserver environ 7 jours à l’avance pour bénéficier des meilleurs tarifs.

Mois le moins cher : janvier

: janvier Mois le plus cher : juillet (forte demande touristique)

Astuce Carrefour : pensez à anticiper votre réservation en ligne pour profiter des prix les plus bas garantis.

Conduire et se garer à Dijon

Circulation

Vitesse limitée à 50 km/h en agglomération (certaines zones à 30 km/h).

en agglomération (certaines zones à 30 km/h). Sur la rocade : entre 90 et 110 km/h .

. Attention aux radars fréquents aux abords de la ville.

Stationnement

Payant en centre-ville , du lundi au samedi.

, du lundi au samedi. Deux options principales : courte durée (2 h max) ou longue durée (jusqu’à 8 h 30 pour 3,70 €).

Conseil : privilégiez les parkings longue durée si vous souhaitez visiter Dijon à pied.

L’agence Carrefour Location Dijon Charny : votre solution près de la gare

Notre agence la plus proche de la gare se situe à seulement 1,5 km de la gare SNCF Dijon Ville, facilement accessible à pied, en bus ou en taxi.

Pourquoi Carrefour Location est le bon choix pour louer une voiture à Dijon Gare

Service récompensé : meilleur loueur de l'année de 2023 à 2025 devant Sixt, Europcar, Rent a Car et même Avis.

: meilleur loueur de l'année de 2023 à 2025 devant Sixt, Europcar, Rent a Car et même Avis. Service inclus : assurance tous risques, assistance 24/24, ajout d'un 2nd conducteur, passage de frontière

assurance tous risques, assistance 24/24, ajout d'un 2nd conducteur, passage de frontière Proximité avec la gare SNCF : seulement 9 minutes en taxi ou 20 minutes à pied.

: seulement 9 minutes en taxi ou 20 minutes à pied. Des tarifs attractifs : une alternative économique aux agences dans la gare.

: une alternative économique aux agences dans la gare. Une flotte variée et récente : citadines, berlines, SUV, monospaces, utilitaires.

: citadines, berlines, SUV, monospaces, utilitaires. Un service pratique et fiable : réservation en ligne simple et rapide.

Location voiture Dijon gare​ : ce qu'il faut retenir

La location de voiture à Dijon Gare est la solution idéale pour tous les voyageurs souhaitant profiter d’une totale liberté en Bourgogne. Avec Carrefour Location Dijon, vous bénéficiez d’une agence proche de la gare, de prix compétitifs et d’un large choix de véhicules adaptés à vos besoins.

Que vous soyez en voyage d’affaires, en week-end touristique ou en déplacement familial, Carrefour Location vous accompagne pour rendre vos trajets simples, confortables et économiques.