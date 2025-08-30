Location de voiture Europa Park : comment y aller et organiser un week-end inoubliable

Europa Park est l’un des plus grands parcs d’attractions d’Europe, situé à Rust en Allemagne, à seulement quelques kilomètres de la frontière française. Chaque année, des millions de visiteurs s’y pressent pour profiter de ses plus de 100 attractions, de son univers aquatique Rulantica et de ses hôtels thématiques. Mais une question revient souvent : comment aller à Europa Park facilement et profiter au maximum de son séjour ?

La solution la plus flexible reste la voiture. Et pour ceux qui n’ont pas de véhicule adapté ou qui veulent partir sereinement, Carrefour Location propose une large gamme de voitures disponibles partout en France pour rejoindre Rust et explorer la région.

Dans cet article, nous allons voir :

Pourquoi la voiture est le moyen le plus pratique pour aller à Europa Park.

Les itinéraires détaillés depuis la France.

Les avantages de louer une voiture avec Carrefour Location.

Des idées de road trips autour du parc.

Comment organiser un week-end complet avec billets et séjour grâce à Carrefour Voyages et Carrefour Spectacles.

Pourquoi aller à Europa Park en voiture est la meilleure option ?

Flexibilité totale pour votre séjour

Contrairement au train ou au bus, la voiture permet d’arriver et de repartir quand vous le souhaitez. Vous pouvez :

Arriver tôt pour profiter pleinement de la journée.

Rester jusqu’à la fermeture sans dépendre des horaires de transport.

Transporter facilement vos bagages, poussettes, ou affaires pour un séjour prolongé.

Limiter les frais de transport en partant à plusieurs dans un même véhicule.

Un accès direct au parc

Europa Park est idéalement situé :

À 50 km de Strasbourg ,

, À 1h30 de Colmar ,

, À moins de 4h depuis Lyon et environ 5h30 depuis Paris.

Les autoroutes françaises (A35) et allemandes (A5) vous conduisent directement aux portes du parc. Des parkings sécurisés sont disponibles, dont certains gratuits (P3/P4) avec navettes vers l’entrée.

Économie et confort

En famille ou entre amis, voyager en voiture est souvent plus économique que plusieurs billets de train. De plus, le confort d’avoir son propre rythme et de pouvoir explorer les alentours rend le voyage encore plus agréable.

Comment aller à Europa Park en voiture depuis la France ?

Depuis Paris

Comptez environ 5h30 de route.

Prenez l’A4 direction Strasbourg.

Suivez ensuite l’A35 direction Colmar.

Passez la frontière puis prenez l’A5 direction Bâle.

Sortez à Rust / Ringsheim (sortie 57b).

Depuis Lyon

Comptez environ 4h30 de route.

Prenez l’A36 direction Mulhouse.

Continuez vers Colmar, puis Strasbourg.

Passez en Allemagne et rejoignez l’A5.

Sortie Rust / Ringsheim.

Depuis Strasbourg

Europa Park se trouve à 50 minutes seulement.

Prenez l’A35 en direction de Colmar.

Passez la frontière à Offenburg.

Continuez sur l’A5 direction Bâle.

Sortie Rust / Ringsheim.

À savoir pour la conduite en Allemagne

Vitesse limitée à 130 km/h sur autoroute.

sur autoroute. Équipements obligatoires : gilet jaune et triangle de sécurité.

Pas de péages en Allemagne : l’accès est gratuit.

Attention aux embouteillages le week-end aux abords du parc.

Pourquoi louer une voiture avec Carrefour Location pour aller à Europa Park ?

Un large choix de véhicules

Carrefour Location met à votre disposition un large choix de voitures :

Petite citadine si vous partez à deux.

SUV confortable pour un voyage en famille.

Minibus si vous partez en groupe d’amis ou avec une famille nombreuse.

Des agences Carrefour Location partout en France

Avec des agences Carrefour Location réparties sur tout le territoire français, vous pouvez louer un véhicule près de chez vous et prendre directement la route vers l’Allemagne. Nos véhicules peuvent circuler librement sur le territoire Allemand et sans frais supplémentaires.

Simplicité et économies

Réservation en ligne rapide.

Tarifs compétitifs et transparents.

Assurance tous risques, ajout d'un 2nd conducteur, annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ : inclus pour voyager sereinement.

Astuce Carrefour Location : en louant une voiture directement pour le week-end, vous combinez transport, flexibilité et confort, tout en évitant l’usure de votre véhicule personnel.

Week-end à Europa Park : que voir et que faire ?

Europa Park est bien plus qu’un simple parc d’attractions. En prévoyant deux jours ou plus, vous pourrez profiter de tout son univers.

Les attractions incontournables

Silver Star : le grand huit mythique à 130 km/h.

: le grand huit mythique à 130 km/h. Eurosat CanCan Coaster : immersion dans l’ambiance parisienne.

: immersion dans l’ambiance parisienne. Blue Fire : accélérations fulgurantes et loopings spectaculaires.

: accélérations fulgurantes et loopings spectaculaires. Voletarium : un simulateur de vol au-dessus de l’Europe.

: un simulateur de vol au-dessus de l’Europe. Atlantica SuperSplash : sensations aquatiques garanties.

L’univers aquatique Rulantica

En complément du parc, Rulantica propose piscines à vagues, toboggans géants et espaces thématiques nordiques, accessibles toute l’année.

Les hôtels thématiques

Europa Park compte 6 hôtels 4* et des hébergements atypiques (tipis, camping) pour prolonger la magie. Chaque hôtel est décoré selon un univers (méditerranéen, scandinave, andalou…).

Astuce Carrefour : réservez votre séjour parc + hôtel Europa Park directement sur Carrefour Voyages pour profiter de forfaits complets et simplifier l’organisation de votre week-end.

Acheter ses billets Europa Park facilement

Pour éviter les files d’attente, il est recommandé de réserver ses billets à l’avance. Grâce à Carrefour Spectacles, vous pouvez acheter vos entrées pour Europa Park en ligne, en toute simplicité.

Astuce Carrefour : bénéficiez de prix avantageux et de la garantie d’un billet officiel en réservant directement via Carrefour.

Idées de road trip depuis Europa Park

Louer une voiture ne sert pas uniquement à se rendre à Rust : c’est aussi l’occasion de découvrir la richesse culturelle et naturelle des alentours.

La Forêt-Noire (30 minutes)

Randonnées, villages pittoresques et spécialités locales comme la célèbre Forêt-Noire.

Strasbourg (1h)

Capitale alsacienne, mélange de culture française et allemande, avec sa cathédrale et son quartier de la Petite France.

Colmar (1h30)

Ses maisons colorées et ses canaux en font une des plus belles villes d’Alsace.

Bâle (1h)

Ville suisse riche en musées et architecture moderne.

Grâce à votre location de voiture, vous pouvez prolonger votre week-end à Europa Park en explorant plusieurs destinations phares d’Europe centrale. Le véhicule peut circuler librement en Suisse, également sans frais supplémentaires comme pour l'Allemagne.

Conseils pratiques pour un week-end réussi

Voyagez léger : privilégiez un sac à dos et laissez vos bagages lourds à la consigne.

: privilégiez un sac à dos et laissez vos bagages lourds à la consigne. Prévoyez des chaussures confortables : vous allez beaucoup marcher.

: vous allez beaucoup marcher. Arrivez tôt pour profiter au maximum des attractions.

pour profiter au maximum des attractions. Téléchargez l’application du parc pour suivre les temps d’attente.

pour suivre les temps d’attente. Réservez à l’avance voiture, billets et hébergement pour obtenir les meilleurs tarifs.

Europa Park, une destination idéale avec Carrefour

Pour un séjour réussi à Europa Park, la voiture reste le moyen le plus pratique, surtout en partant de France.



Avec Carrefour Location , vous profitez d’une solution de mobilité flexible, économique et adaptée à vos besoins, que vous partiez en famille, entre amis ou en couple.

, vous profitez d’une solution de mobilité flexible, économique et adaptée à vos besoins, que vous partiez en famille, entre amis ou en couple. Et pour compléter votre expérience, réservez vos billets Europa Park chez Carrefour Spectacles ou votre séjours parc + hôtel chez Carrefour Voyages.

De quoi organiser facilement un week-end magique entre divertissement, confort et découvertes. Vous n’avez plus qu’à prendre la route et à profiter d’un week-end inoubliable en famille ou entre amis à Europa Park !