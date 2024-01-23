Location voiture familiale
Confort, espace, rangements… pour un départ en vacances ou un déplacement en groupe, parcourez notre gamme de voitures familiale en location.
Louez une voiture familiale 7 personnes
Vous recherchez une voiture familiale 7 places en location près de chez vous ? Avec Carrefour Location, louez une voiture familiale version 5 à 7 places, avec un grand coffre. SUV, monospace, break… parcourez les différents modèles de voitures 7 places familiales pour votre prochain road trip.
Location d'une voiture familiale pas cher
Vous recherchez un moyen de transport économique pour un groupe jusque 7 personnes ? Découvrez les voitures en location 7 places Carrefour Location. Pratique et pas cher, les véhicules 7 places offrent tout le confort nécessaire, l’espace en plus pour tous vos déplacements. Et pour les groupes de 6 à 9 personnes, nous proposons une gamme de minibus 9 places en location avec permis B.
Découvrir les voitures familiales à louer:
- Location Renault Captur 5 places
- Location Fiat 500 X 5 places
- Location Jeep Renegade 5 places
- Location Renault Kadjar 5 places
- Location Renault Grand Scenic 7 places
- Location Fiat Combi Ducato 9 places
- Location Fiat Combi Talento 9 places
