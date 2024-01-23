Location voiture familiale

location-voiture-familiale.webp

Confort, espace, rangements… pour un départ en vacances ou un déplacement en groupe, parcourez notre gamme de voitures familiale en location.

Louez une voiture familiale 7 personnes

Vous recherchez une voiture familiale 7 places en location près de chez vous ? Avec Carrefour Location, louez une voiture familiale version 5 à 7 places, avec un grand coffre. SUV, monospace, break… parcourez les différents modèles de voitures 7 places familiales pour votre prochain road trip.

 

Location d'une voiture familiale pas cher

Vous recherchez un moyen de transport économique pour un groupe jusque 7 personnes ? Découvrez les voitures en location 7 places Carrefour Location. Pratique et pas cher, les véhicules 7 places offrent tout le confort nécessaire, l’espace en plus pour tous vos déplacements. Et pour les groupes de 6 à 9 personnes, nous proposons une gamme de minibus 9 places en location avec permis B.

 

Découvrir les voitures familiales à louer:

Voir toutes les voitures

 

 

