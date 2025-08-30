Location voiture Futuroscope : préparez votre week-end en famille

Pourquoi choisir la location de voiture pour aller au Futuroscope ?

Le Futuroscope, situé à Chasseneuil-du-Poitou, à seulement 10 km de Poitiers, est l’un des parcs d’attractions les plus visités en France. Avec ses 2 millions de visiteurs annuels, il séduit par son mélange unique de spectacles immersifs, d’attractions futuristes et d’expériences sensorielles.

Si vous envisagez un séjour, la location de voiture est la solution idéale pour :

Voyager en toute liberté depuis votre ville jusqu’au parc.

Gérer vos horaires sans dépendre des transports publics.

Explorer la région de Poitiers et ses richesses culturelles.

Faciliter vos déplacements avec enfants, poussettes ou bagages.

Avec Carrefour Location, vous pouvez louer une voiture familiale, une citadine ou même un minibus adapté aux groupes. Nos agences sont présentes partout en France, ce qui rend le départ vers le Futuroscope simple et pratique.

Où se situe le parc du Futuroscope ?

Le parc se trouve à l’adresse suivante : Avenue René Monory, 86360 Chasseneuil-du-Poitou.

En voiture : accès direct par l’autoroute A10, sortie n°28 "Futuroscope".

En pratique, l’option voiture reste la plus flexible, car elle permet de combiner la visite du parc avec un week-end touristique dans la région.

Comment aller au Futuroscope en voiture depuis les grandes villes ?

Voici quelques repères pour organiser votre trajet :

Depuis Paris : 3h30 par l’A10 (350 km).

Astuce Carrefour Location : Pour un trajet confortable, pensez à réserver une berline ou un SUV avec un bon coffre. Idéal pour transporter valises, poussettes et souvenirs du parc.

Pourquoi combiner location de voiture et week-end au Futuroscope ?

Un séjour au Futuroscope ne se limite pas à une seule journée. Beaucoup de visiteurs choisissent de rester au moins deux jours pour :

Découvrir les plus de 40 attractions sans se presser.

Explorer l’Aquascope, le nouveau parc aquatique indoor.

En optant pour la location de voiture Carrefour, vous pouvez :

Arriver la veille et loger dans un hôtel proche.

Repartir le lendemain en prenant le temps de visiter Poitiers.

Ajouter une étape dans la région (vallée de la Loire, châteaux, vignobles…).

Quelles attractions incontournables découvrir au Futuroscope ?

Parmi les expériences à ne pas manquer :

Objectif Mars : un roller coaster spatial unique en Europe.

Sans oublier l’Aquascope, ouvert en 2024, qui permet de prolonger l’expérience avec des toboggans, bassins et décors immersifs.

Combien de jours faut-il prévoir pour visiter le Futuroscope ?

1 jour : possible mais trop court si vous voulez tout voir.

Avec Carrefour Location, vous pouvez adapter la durée de votre séjour en choisissant une location à la journée, au week-end, à la semaine ou plus !

Où loger lors d’un week-end au Futuroscope ?

Le parc compte 12 hôtels situés à moins de 10 minutes à pied. Du simple 1 étoile au 4 étoiles, chaque hébergement propose des services adaptés aux familles : chambres communicantes, petit-déjeuner buffet, accessibilité PMR…

Vous pouvez aussi opter pour un séjour clé en main avec Carrefour Voyages, qui propose :

Séjours hôtel + billets d’entrée pour le parc.

. Offres adaptées aux familles avec enfants.

Réservez directement votre séjour avec Carrefour Voyages : billet Futuroscope + hôtel.

Quels sont les tarifs 2025 du Futuroscope ?

Billets datés : 45 à 55 € adulte, 37 à 45 € enfant.

Quel budget prévoir pour un week-end au Futuroscope ?

En moyenne :

Transport en voiture : dépend du point de départ, mais avec une location Carrefour vous maîtrisez vos frais.

Comptez entre 250 et 400 € pour une famille de 4 pour un week-end (hors transport).

Que faire autour du Futuroscope avec une voiture de location ?

Votre séjour peut se prolonger par des découvertes culturelles et naturelles :

Poitiers : ville médiévale avec sa cathédrale Saint-Pierre et le Palais des Comtes de Poitou.

Billets & séjours au Futuroscope chez Carrefour

Carrefour vous accompagne au-delà de la location de voiture :

Achetez vos billets pour le Futuroscope et l’Aquascope directement chez Carrefour Spectacles.

directement chez Carrefour Spectacles. Réservez un séjour complet parc + hôtel avec Carrefour Voyages.

avec Carrefour Voyages. Louez votre voiture avec Carrefour Location pour voyager confortablement depuis votre ville jusqu’au parc.

Conseils pratiques pour votre visite en voiture

Arrivez tôt pour éviter la file au parking.

Prévoyez un sac à dos avec gourdes et vêtements adaptés (certaines attractions éclaboussent !).

Téléchargez l’application du Futuroscope pour gérer vos files d’attente.

Si vous logez en dehors du parc, profitez de votre voiture pour dîner en ville le soir.

Ce qu'il faut retenir pour bien préparez votre week-end au Futuroscope avec Carrefour

Aller au Futuroscope est une aventure unique. En choisissant la location de voiture Carrefour, vous gagnez en liberté et en confort pour organiser votre séjour. Entre spectacles immersifs, attractions futuristes et découverte de Poitiers, votre week-end sera inoubliable. Et grâce aux services Carrefour (Location, Spectacles, Voyages), vous pouvez tout réserver au même endroit : voiture, billets et hôtel.