Location voiture gare Marseille Saint-Charles : l’alternative économique Carrefour Location

La gare de Marseille Saint-Charles est la principale porte d’entrée du sud de la France. Que vous arriviez en TGV pour un déplacement professionnel, un séjour touristique ou un week-end improvisé, louer une voiture à proximité de la gare est la solution idéale pour explorer Marseille et ses environs en toute liberté.

Mais saviez-vous qu’il existe une alternative économique et pratique aux agences situées directement dans la gare ? L’agence Carrefour Location Marseille Saint-Jean-du-Désert, à moins de 5 km de Saint-Charles, vous permet de réaliser des économies tout en bénéficiant d’un large choix de véhicules.

Dans ce guide complet, découvrez pourquoi choisir Carrefour Location est une option judicieuse, comment rejoindre facilement l’agence depuis la gare et quels sont les avantages de louer une voiture pour visiter Marseille et la Provence.

Pourquoi louer une voiture à la gare de Marseille Saint-Charles ?

La gare Saint-Charles est le point d’arrivée incontournable des voyageurs. Reliée à Paris en un peu plus de 3 heures grâce au TGV, elle accueille chaque jour des milliers de passagers. Dès la sortie du train, la location de voiture permet de :

Gagner en autonomie : plus besoin d’attendre les transports en commun.

: plus besoin d’attendre les transports en commun. Transporter facilement vos bagages : surtout si vous voyagez en famille ou entre amis.

: surtout si vous voyagez en famille ou entre amis. Explorer Marseille à votre rythme : du Vieux-Port aux calanques, sans contrainte d’horaires.

: du Vieux-Port aux calanques, sans contrainte d’horaires. Accéder rapidement à la région : Aix-en-Provence, Cassis, Camargue ou encore les Alpilles sont à moins d’une heure de route.

Mais attention : les agences de location situées directement dans la gare appliquent souvent des tarifs plus élevés en raison de leur emplacement central. C’est là qu’intervient l’alternative Carrefour Location.

Location voiture Marseille gare​ : quelle alternative pour faire des économies ?

Si vous souhaitez faire des économies, l’agence Carrefour Location Marseille Saint-Jean-du-Désert est idéale. Située à seulement 5 km de la gare Saint-Charles, elle est accessible en :

30 minutes en transports en commun.

15 minutes en taxi ou VTC.

Cet léger éloignement géographique se traduit par des prix de location plus attractifs que ceux pratiqués dans les agences directement installées en gare.

Quels types de véhicules sont disponibles chez Carrefour Location Marseille ?

Carrefour Location propose une large gamme de véhicules adaptés à tous les besoins. Que vous voyagiez seul, en couple, en famille ou pour le travail, vous trouverez la voiture idéale :

Citadines : parfaites pour circuler dans Marseille et se garer facilement.

: parfaites pour circuler dans Marseille et se garer facilement. SUV et berlines : confortables pour les longs trajets en Provence.

: confortables pour les longs trajets en Provence. Monospaces et minibus 9 places : pratiques pour les voyages en groupe.

: pratiques pour les voyages en groupe. Utilitaires : du petit fourgon au camion 20 m³, utiles pour un déménagement ou un transport professionnel.

Découvrez l’ensemble de la flotte disponible directement sur notre catalogue de voitures de location.

Combien coûte une location de voiture à Marseille gare Saint-Charles ?

En moyenne, les prix moyens observés sont les suivants :

Catégorie Économique : 55 €/jour

Catégorie Intermédiaire : 88 €/jour

Catégorie Premium : 104 €/jour

En choisissant Carrefour Location hors gare, vous pouvez trouver des tarifs plus bas pour une prestation équivalente.

Quels sont les documents nécessaires pour louer une voiture à Marseille ?

Pour louer une voiture avec Carrefour Location, vous aurez besoin de :

Un permis de conduire valide .

. Une pièce d’identité .

. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

de moins de 3 mois. Une carte bancaire au nom du conducteur principal.

Que visiter à Marseille avec une voiture de location ?

Avec une voiture, vous êtes totalement libre d’organiser vos visites. Voici quelques incontournables accessibles rapidement depuis la gare et l’agence Carrefour Location :

Le Vieux-Port : cœur historique de Marseille.

: cœur historique de Marseille. La Basilique Notre-Dame-de-la-Garde : panorama exceptionnel sur la ville.

: panorama exceptionnel sur la ville. Le quartier du Panier : ruelles colorées et atmosphère pittoresque.

: ruelles colorées et atmosphère pittoresque. Le Mucem et le Fort Saint-Jean : culture et architecture moderne.

: culture et architecture moderne. Les calanques de Marseille-Cassis : nature préservée et eaux turquoise.

: nature préservée et eaux turquoise. La Camargue : à moins d’1h30 en voiture.

: à moins d’1h30 en voiture. Aix-en-Provence : 30 min de route, parfait pour une escapade.

Gare Marseille location voiture​ : quand louer pour payer moins cher ?

Les prix à Marseille varient selon la saison et la demande :

Mars : mois le plus avantageux.

: mois le plus avantageux. Juillet & août : période la plus chère.

: période la plus chère. Astuce💡 : réservez en semaine ou hors vacances scolaires pour bénéficier des meilleurs tarifs.

Carrefour Location : la solution pratique et économique pour louer une voiture près de la gare de Marseille