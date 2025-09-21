Location voiture gare Metz : tout ce qu’il faut savoir pour louer malin

La gare de Metz-Ville est un véritable carrefour de mobilité en Lorraine, accueillant chaque jour des milliers de voyageurs en provenance de Paris, du Luxembourg, de l’Allemagne ou encore de la Belgique. Pour prolonger votre trajet et explorer la région en toute liberté, la location de voiture gare Metz est une solution idéale.

Cependant, les agences situées directement dans la gare appliquent souvent des tarifs plus élevés. Saviez-vous qu’il est possible de bénéficier d’une alternative économique à moins de 5 km de la gare, avec Carrefour Location Metz ? Accessible en 15 minutes en taxi ou 20 minutes en transports en commun, notre agence vous permet de louer un véhicule au meilleur prix, tout en profitant de la proximité avec le centre-ville et les grands axes routiers.



Pourquoi choisir la location de voiture près de la gare de Metz ?

Quels sont les avantages d’une location proche mais pas dans la gare ?

Des prix plus compétitifs : les agences en gare facturent généralement un supplément “premium” lié à leur emplacement. Carrefour Location, légèrement en retrait, propose des tarifs plus attractifs.

: les agences en gare facturent généralement un supplément “premium” lié à leur emplacement. Carrefour Location, légèrement en retrait, propose des tarifs plus attractifs. Une offre variée de véhicules : citadines, berlines, SUV ou utilitaires, vous trouverez facilement le modèle adapté à vos besoins.

: citadines, berlines, SUV ou utilitaires, vous trouverez facilement le modèle adapté à vos besoins. Un accès simple depuis la gare : en taxi, VTC ou transports en commun, l’agence est accessible rapidement, sans perte de temps.

: en taxi, VTC ou transports en commun, l’agence est accessible rapidement, sans perte de temps. Un service Carrefour Location reconnu : flexibilité, fiabilité et transparence des prix.

Une alternative pratique pour les voyageurs en train

Que vous arriviez de Paris en TGV, de Luxembourg en TER ou de Strasbourg en intercités, il suffit de quelques minutes après votre descente du train pour rejoindre notre agence Carrefour Location Metz. Vous pourrez ainsi récupérer votre véhicule et prendre la route immédiatement.

Comment se rendre de la gare de Metz à l’agence Carrefour Location ?

En taxi ou VTC : environ 15 minutes.

: environ 15 minutes. En transports en commun : environ 20 minutes avec les lignes régulières du réseau Le Met’.

: environ 20 minutes avec les lignes régulières du réseau Le Met’. En vélo libre-service : Metz propose des solutions de mobilité douce, une option économique et écologique si vous voyagez léger.

Ce petit éloignement est vite compensé par l’économie réalisée sur la location.

Quelle voiture louer à Metz selon vos besoins ?

Citadine pour circuler facilement en ville

Parfaite pour se garer dans le centre historique, la citadine compacte est idéale si vous restez principalement dans Metz.

Berline pour plus de confort

Si vous prévoyez de parcourir de plus longues distances (Nancy, Thionville, Luxembourg), une berline spacieuse vous offrira confort et sécurité.

SUV pour les escapades nature

Pour explorer les Vosges du Nord, le parc naturel régional de Lorraine ou encore la vallée de la Moselle, le SUV est une option idéale.

Utilitaire pour un déménagement ou un transport de matériel

Carrefour Location Metz propose aussi des utilitaires pratiques, que ce soit pour un déménagement, un achat volumineux ou un transport ponctuel.

Consultez notre flotte de voitures et d'utilitaires.

Que visiter à Metz avec une voiture de location ?

1. Le Centre Pompidou-Metz

À seulement quelques minutes de la gare, ce musée d’art contemporain à l’architecture unique est un incontournable.

2. La Cathédrale Saint-Étienne

Surnommée la Lanterne du Bon Dieu grâce à ses 6 000 m² de vitraux, elle est l’un des joyaux gothiques les plus impressionnants d’Europe.

3. La Porte des Allemands

Vestige médiéval, cette imposante fortification est un symbole de Metz.

4. Le quartier impérial

Un ensemble architectural marqué par l’influence allemande, parfait pour une balade historique.

5. Les berges de la Moselle et les espaces verts

Metz est surnommée “la ville-jardin” grâce à ses nombreux parcs et ses promenades au bord de l’eau.

Quelles excursions faire autour de Metz en voiture ?

Amnéville et sa cité des loisirs

À seulement 20 minutes de Metz, ce complexe propose zoo, thermes, casino et activités familiales.

La route des vins de Moselle

Une escapade œnologique de 46 km au cœur de paysages vallonnés et de villages pittoresques.

Le rocher de Dabo

Un promontoire naturel spectaculaire en grès rose, accessible en voiture.

Le parc naturel régional des Vosges du Nord

Idéal pour les amateurs de randonnée, classé réserve de biosphère par l’UNESCO.

Luxembourg, Sarrebruck et Trèves

Grâce à la situation transfrontalière de Metz, un court trajet en voiture permet de visiter trois pays voisins.

Quand louer une voiture à Metz pour payer moins cher ?

Réservez au moins 7 jours à l’avance pour obtenir les meilleurs prix.

pour obtenir les meilleurs prix. Le mois le moins cher est janvier.

La haute saison (juillet-août et décembre) entraîne des prix plus élevés.

Nos conseils pour conduire à Metz et dans la région

Limitations de vitesse : 50 km/h en ville, 80 km/h sur route, 130 km/h sur autoroute.

: 50 km/h en ville, 80 km/h sur route, 130 km/h sur autoroute. Zones de rencontre : Metz est pionnière, soyez attentif aux piétons et vélos qui peuvent circuler librement.

: Metz est pionnière, soyez attentif aux piétons et vélos qui peuvent circuler librement. En hiver : méfiez-vous du verglas et des chutes de neige fréquentes.

: méfiez-vous du verglas et des chutes de neige fréquentes. Stationnement : de nombreux parkings payants, avec des forfaits intéressants (ex. 1 € entre 19 h et 1 h).

FAQ – Location voiture gare de Metz​ avec Carrefour

L’agence Carrefour Location Metz est-elle proche de la gare ?

Oui, elle se situe à moins de 5 km de la gare, soit environ 15 minutes en taxi.

Est-ce vraiment moins cher que de louer une voiture directement en gare ?

Oui, car l’agence Carrefour Location ne facture pas le surcoût lié aux emplacements “premium” en gare.

Puis-je louer un utilitaire près de la gare de Metz ?

Oui, notre agence propose aussi bien des voitures que des utilitaires pour vos besoins professionnels ou personnels.

Est-ce possible de réserver en ligne ?

Oui, vous pouvez réserver directement sur notre site et récupérer votre véhicule en toute simplicité.

Quels documents sont nécessaires pour louer ?

Pour les particuliers :

Votre permis de conduire en cours de validité (ainsi que celui du conducteur additionnel si vous souhaitez en ajouter)

Une pièce d'identité valide

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (Facture EDF, avis d’imposition, assurance logement)

Un dépôt de garantie (dont le montant varie selon le véhicule et les options choisies)



Pour les entreprises :

Le permis de conduire en cours de validité du conducteur désigné

Un pouvoir du responsable légal autorisant la location

Un extrait K BIS de moins de 3 mois

Un bon de commande signé par le représentant légal

Un chèque pour le paiement et le dépôt de garantie

Location voiture Metz gare​ : Carrefour Location à votre service

La location de voiture à la gare de Metz est un choix stratégique pour les voyageurs qui souhaitent prolonger leur trajet en toute liberté. Avec Carrefour Location Metz, vous bénéficiez d’une agence accessible, économique et fiable, située à seulement quelques minutes de la gare. Que ce soit pour un séjour touristique, un déplacement professionnel ou un besoin ponctuel d’utilitaire, Carrefour Location vous accompagne avec une offre adaptée et transparente.

Réservez dès maintenant votre voiture près de la gare de Metz