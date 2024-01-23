Louer une voiture pour les jeunes conducteurs âgés d'au moins 21 ans

Pour une journée, un weekend, des vacances ou toute l’année, Carrefour Location propose une large gamme de véhicules pour les conducteurs de 21 ans ou plus disposant d'un minimum de 3 ans de permis. De la voiture citadine 3 portes au monospace ou minibus pour les voitures, à la camionnette de déménagement 3m3 au camion 20m3 avec hayon côté utilitaires, faites votre choix!

Comment louer une voiture ou un utilitaire chez Carrefour location ?

Pour louer, vous devez avoir 21 ans minimum ainsi que 3 ans de permis. Vous pouvez louer votre véhicule entre 1 et 30 jours. Réservez dès à présent votre voiture sur location.carrefour.fr. Ou retrouvez les véhicules disponibles en magasin à la date de location voulue et venez récupérer votre voiture en agence.

Louer une voiture ou un utilitaire pour un jeune conducteur

Si vous respectez les conditions ci-dessus, nous n'appliquons aucune majoration de prix contrairement à de nombreux loueurs.

Vous bénéficiez des avantages suivants :

- L'ajout d'éventuels conducteurs additionnels est inclus dans le prix de la location

- L'assurance tous risques est également incluse

Et en plus, toutes nos voitures et tous nos camions sont à louer avec un permis B.

Louer un véhicule avec un permis étranger

Permis européen

Pour les titulaires d'un permis de conduire européen, les conditions sont identiques à celles à respecter par les locataires titulaires d'un permis de conduire français.

Ces pays sont : Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Irlande, Grèce, Espagne, Portugal, Autriche, Finlande, Suède, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Bulgarie, Roumanie, Croatie.

Permis non européen

Si l'un des conducteurs inscrits au contrat est titulaire d'un permis de conduire délivré hors Espace Economique Européen (liste ci-dessus), il doit impérativement présenter en plus de l'original de son permis national, un permis international, valide et rédigé en français.

Exception pour les conducteurs ayant un permis Britannique :

- Si le permis a été obtenu avant le 1er janvier 2021 : le permis Britannique seul est suffisant.

- Si le permis a été obtenu après le 1er janvier 2021 : le conducteur doit impérativement présenter en plus de l'original de son permis national, un permis international, valide et rédigé en français.

