Location de voiture à la journée : simplicité et flexibilité au meilleur prix

Pourquoi opter pour une location de voiture à la journée ?

La location à la journée est parfaite dans de nombreuses situations :

Un déplacement imprévu : réunion professionnelle, visite de dernière minute...

Une escapade express : une virée en bord de mer, une journée shopping, un rendez-vous familial.

Un besoin ponctuel : voiture en panne, pas de véhicule personnel à disposition.

Avec Carrefour Location, vous louez une voiture pour 24 heures, sans engagement sur plusieurs jours ni frais inutiles.

Les avantages de la location à la journée Carrefour Location

En choisissant Carrefour Location, vous bénéficiez de :

Prix compétitifs sur toute la gamme de véhicules.

Grand choix de modèles : citadines , SUV , berlines selon vos envies et vos besoins.

, , selon vos envies et vos besoins. Réservation rapide en ligne et retrait dans l'une de nos nombreuses agences Carrefour en France.

Assurance tous risques et assistance incluses pour un maximum de sérénité.

Kilométrage adapté : nos forfaits couvrent vos trajets quotidiens sans stress avec généralement un forfait 100 km inclus (hors véhicule avec tarification au km).



Profitez d’un service accessible, transparent et sans mauvaise surprise !

Quel type de voiture louer pour une journée ?

Chez Carrefour Location, vous trouverez la voiture parfaite pour votre projet :

Citadine économique : idéale pour circuler en ville ou pour des trajets courts (Fiat 500, Peugeot 208...).

Berline confortable : pour un déplacement plus long ou une sortie en famille (Renault Clio, Citroën C4...).

SUV spacieux : si vous avez besoin de place pour des bagages ou plusieurs passagers (Nissan Qashqai, Peugeot 3008...).



Nos véhicules sont récents, bien entretenus et équipés pour garantir votre confort et votre sécurité.

Comment louer une voiture à la journée chez Carrefour Location ?

Rien de plus simple en trois étapes :

Réservez en ligne votre voiture sur Carrefour Location en quelques minutes. Retirez votre véhicule à l’agence sélectionnée, muni de votre permis de conduire et d’une carte bancaire. Profitez de votre journée et restituez la voiture selon les modalités convenues.



Votre temps est précieux : avec Carrefour Location, pas de perte de temps inutile !

Astuces pour profiter pleinement de votre location à la journée

Réservez à l’avance : vous aurez un choix plus large de véhicules et pourrez bénéficier de tarifs plus avantageux.

Vérifiez les équipements et options : GPS, sièges enfants ou boîtes automatiques selon vos besoins.

Respectez le forfait kilométrique pour éviter des frais supplémentaires au retour. Si vous avez besoin d’augmenter votre forfait, privilégiez-donc de les ajouter lors de votre réservation.



Et surtout, profitez pleinement de votre liberté le temps d'une journée !

Pourquoi choisir Carrefour Location pour votre location de voiture à la journée ?

Carrefour Location, c’est :

Le plus grand réseau de location de véhicules avec plus de 865 agences partout en France.

Des véhicules récents et régulièrement entretenus.

Un service simple, rapide et sans mauvaises surprises.

Un excellent rapport qualité-prix pour vos déplacements courts. Ce dernier a été récompensé 3 années d'affilée par le trophée de la meilleure agence de location de l’année (de 2023 à 2025).



Chaque année, des milliers de conducteurs nous font confiance pour leur location à la journée.

Louez votre voiture à la journée dès maintenant !

N'attendez plus ! Grâce à Carrefour Location, la location de voiture à la journée est simple, économique et adaptée à toutes vos envies.