Location voiture Lumigny Safari Reserve : comment aller au Parc des Félins facilement ?

Pourquoi choisir Lumigny Safari Reserve pour une sortie en famille ou un week-end nature ?

Nichée en Seine-et-Marne, à seulement une heure de Paris, Lumigny Safari Reserve – anciennement Parc des Félins et Terre de Singes – est un lieu unique en Europe. Sur plus de 70 hectares de verdure, il rassemble plus de 300 animaux, dont 26 espèces de félins sur les 36 existantes dans le monde.

C’est la promesse d’un voyage grandeur nature :

Observer des tigres blancs, des jaguars ou des panthères des neiges.

Découvrir un safari de lémuriens en liberté.

en liberté. Explorer 5 circuits pédestres et un parcours en petit train.

Admirer des ours polaires, loups arctiques et autres animaux rares.

Que vous soyez passionné d’animaux ou à la recherche d’une sortie originale, c’est une destination idéale pour un week-end safari en famille.

Comment aller à Lumigny Safari Reserve facilement ?

En voiture : la solution la plus pratique

Le parc se situe entre Melun et Coulommiers, à Lumigny-Nesles-Ormeaux (77). En voiture, l’accès est simple et bien fléché. Voici les grands trajets selon votre ville de départ :

Depuis Paris / Versailles / Evry : Autoroute A4 direction Nancy, sortie n°13 puis suivre Provins (D231).

: Autoroute A4 direction Nancy, sortie n°13 puis suivre Provins (D231). Depuis Nancy / Troyes / Provins : Autoroute A4 vers Paris, sortie n°15 puis direction Provins.

: Autoroute A4 vers Paris, sortie n°15 puis direction Provins. Depuis Melun ou Meaux : Prendre la N36 puis la N4 vers Nancy, sortie D402 – Coulommiers.

Astuce Carrefour Location : si vous n’avez pas de voiture ou si vous préférez louer un véhicule adapté (citadine, SUV, monospace ou minibus pour une famille nombreuse), Carrefour Location met à votre disposition des agences partout en France, y compris en région parisienne. Vous pouvez ainsi louer une voiture près de chez vous et vous rendre facilement au parc.

En transport en commun : une alternative plus longue

Il est possible de rejoindre Lumigny Safari Reserve en train + bus, via les gares de Melun, Tournan, Verneuil-l’Étang ou Coulommiers. Des autocars Seine-et-Marne Express desservent directement l’arrêt « Lumigny – Parc des Félins ».

Cependant, le trajet peut être long et implique plusieurs correspondances. C’est pourquoi la voiture reste la meilleure option pour profiter pleinement de votre journée sans contrainte horaire.

Pourquoi louer une voiture avec Carrefour Location pour visiter Lumigny Safari Reserve ?

Liberté et flexibilité

Avec une voiture de location, vous partez quand vous voulez, faites des pauses sur la route et restez au parc le temps que vous souhaitez.

Idéal pour les familles

Un SUV permet de voyager confortablement avec les enfants, la poussette, les sacs de pique-nique… Pour les groupes, un minibus sera le véhicule idéal.

Gain de temps

Pas d’attente pour les correspondances de train ou de bus. Vous optimisez votre journée safari.

Réseau national Carrefour Location

Que vous veniez de Paris, Nancy, Troyes, Meaux, Melun ou même d’une autre région de France, il y a toujours une agence Carrefour Location proche de chez vous.

Que voir au Lumigny Safari Reserve ?

Les félins, stars du parc

Des tigres de Sibérie aux panthères du Sri Lanka, vous pourrez admirer des félins rares, souvent introuvables ailleurs.

Le safari lémuriens

Une expérience unique en Europe : traverser une île où évoluent plus de 60 lémuriens en liberté.

Le Trans’Félins

Un petit train commenté qui offre une nouvelle perspective sur les enclos.

Le cinéma 3D Tigrrr…!

Une immersion ludique dans la vie d’une famille de tigres.

La mini-ferme

Parfaite pour les enfants, qui peuvent approcher chèvres et animaux domestiques.

Quelle est la meilleure saison pour visiter le parc ?

Printemps

Les félins se réveillent de l’hiver et les premiers bébés animaux apparaissent.

Été

Les journées sont longues, idéales pour tout voir. Attention cependant à la chaleur qui rend certains félins plus discrets.

Automne

La saison la plus recommandée pour observer les félins actifs et les bébés en plein jeu.

Hiver

Moins de visiteurs et une vision incroyable des félins avec leur pelage d’hiver.

Comment organiser un week-end safari à Lumigny ?

Où dormir ?

Le parc propose des hébergements avec vue sur les animaux. La Seine-et-Marne regorge de chambres d’hôtes et hôtels familiaux. Avec une voiture de location, vous pouvez facilement rayonner autour du parc et visiter aussi la région (Provins, Coulommiers, Fontainebleau).

Acheter ses billets à l’avance

Réservez vos places directement via Carrefour Spectacles pour éviter les files d’attente.

Prévoir son repas

Le parc dispose de restaurants et snacks, mais vous pouvez aussi emporter votre pique-nique dans la voiture et profiter d’un repas en plein air.

Safari en voiture à Lumigny

Contrairement à certains safaris où les visiteurs circulent en voiture dans les enclos, Lumigny Safari Reserve se visite surtout à pied et en petit train. Mais grâce à votre voiture de location Carrefour Location, vous profitez d’un vrai confort :

Conduite agréable à travers la campagne seine-et-marnaise.

Liberté de prolonger l’aventure par des visites alentours.

Possibilité de transporter souvenirs et pique-nique sans contrainte.

Vos questions fréquentes sur la visite du parc

Comment aller à Lumigny Safari Reserve depuis Paris ?

Le plus simple est de louer une voiture chez Carrefour Location et d’emprunter l’A4 ou la N4. Comptez environ 1h15 de trajet.

Peut-on visiter Lumigny Safari Reserve en une journée ?

Oui, une journée suffit pour parcourir les circuits et profiter des animations. Mais un week-end permet de mieux explorer la région.

Faut-il réserver ses billets à l’avance ?

Oui, c’est fortement conseillé. Carrefour Spectacles propose la réservation en ligne sécurisée.

Les animaux sont-ils visibles en hiver ?

Oui, et c’est même une excellente saison : les félins portent leur pelage d’hiver et sont très actifs.

La location de voiture, la clé pour un week-end safari réussi

Visiter le Lumigny Safari Reserve est une expérience unique en Île-de-France. Pour en profiter pleinement, louer une voiture avec Carrefour Location est la solution la plus pratique, confortable et économique. En combinant transport pratique et réservation simple, vous êtes prêt pour un week-end safari inoubliable au Parc des Félins.