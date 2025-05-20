Location de voiture au mois : la liberté longue durée avec Carrefour Location

Vous avez besoin d’un véhicule pour plusieurs semaines sans pour autant vous engager sur le long terme ? La location de voiture au mois est une solution flexible, économique et sans contrainte qui s’adresse autant aux particuliers qu’aux professionnels.

Pourquoi louer une voiture pour un mois ?

Louer une voiture pour un mois, c’est profiter des avantages de la location longue durée, sans s’engager sur plusieurs années. Cette solution est idéale dans de nombreuses situations :

Mission professionnelle temporaire : vous travaillez sur un chantier, un contrat de courte durée ou un projet à l'extérieur ? Louez un véhicule adapté à vos déplacements professionnels.

Remplacement d’un véhicule personnel : votre voiture est immobilisée ou en réparation ? Ne restez pas bloqué(e) : optez pour une solution temporaire et fiable.

Attente d’un nouveau véhicule : entre la commande et la livraison d’une voiture neuve, la location mensuelle vous évite d’avoir à improviser vos trajets.

Besoin ponctuel de mobilité : vous déménagez, partez en vacances prolongées ou devez faire de nombreux déplacements ? Un mois de location vous offre une autonomie totale.



Une alternative flexible à l’achat ou au leasing

Contrairement à un contrat de leasing ou à l’achat d’un véhicule, la location mensuelle d'une voiture chez Carrefour Location vous permet :

De changer de modèle facilement selon vos besoins.

De ne pas avancer de gros frais comme un apport ou un dépôt de garantie conséquent.

De ne pas vous engager sur plusieurs années : à la fin du mois, vous pouvez rendre le véhicule, prolonger ou changer de catégorie.



C’est une solution souple qui s’adapte à votre vie, à vos projets et à votre budget.

Location de voiture au mois : des économies sur le long terme

La location au mois est plus avantageuse qu’il n’y paraît. En effet, les tarifs mensuels sont souvent dégressifs par rapport aux locations journalières ou hebdomadaires. Cela permet d’obtenir un excellent rapport qualité/prix tout en profitant des services inclus (entretien, assistance, assurance de base, etc.).

Par exemple, si vous avez besoin d’un véhicule pendant 30 jours, louer à la journée peut rapidement devenir très coûteux. En choisissant une location mensuelle, vous bénéficiez d’un forfait avantageux, souvent tout inclus.

Une offre variée pour tous les profils

Carrefour Location propose une gamme complète de véhicules disponibles à la location au mois :

Voitures citadines : idéales pour les trajets urbains et les budgets serrés.

Berlines et SUV : pour les professionnels ou les familles à la recherche de confort.

Utilitaires : parfaits pour les artisans, les déménagements ou les besoins logistiques ponctuels.



Tous nos véhicules sont régulièrement entretenus, récents et disponibles dans de nombreuses agences Carrefour à travers la France.

Un service simple, rapide et sans surprise

Choisir Carrefour Location pour sa voiture de location, c’est opter pour un service pensé pour la simplicité :

Réservation en ligne facile : indiquez vos dates, votre ville et le type de véhicule souhaité. Retrait dans votre magasin Carrefour : pratique et rapide, souvent sans faire de détour. Assurance tous risques incluse : vous partez couvert, avec les garanties de base et des options possibles. Second conducteur inclus dans le prix de votre location. Assistance 24h/24 : en cas d’imprévu, notre équipe est là pour vous accompagner.



Tout est pensé pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : vos déplacements.

Puis-je louer une voiture plus d’un mois chez Carrefour Location ?

Au-delà de 30 jours, il faudra refaire une réservation en ligne ou en agence mais il est tout à fait possible de reprendre le même véhicule si celui-ci est disponible. N’hésitez pas à en parler à votre agence lorsque vous passerez prendre le véhicule ou lors de votre retour.

Une offre transparente et sans engagement à long terme

Chez Carrefour Location, pas d’engagement sur plusieurs mois, pas d’abonnement obligatoire, pas de frais cachés. Vous choisissez un véhicule pour une durée d’un mois, avec la possibilité de renouveler si besoin. C’est la location auto simplifiée, accessible à tous, partout en France.