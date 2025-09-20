Location voiture Nantes gare TGV

Nantes est l’une des métropoles les plus dynamiques de l’Ouest de la France. Reliée directement à Paris en moins de deux heures grâce au TGV, la ville attire aussi bien les voyageurs d’affaires que les vacanciers. Dès votre arrivée en gare TGV Nantes, disposer d’un véhicule de location devient un atout essentiel pour explorer la ville et ses environs en toute liberté.

Avec Carrefour Location Nantes , vous bénéficiez d’une solution simple, économique et pratique pour louer une voiture adaptée à vos besoins, que vous voyagiez seul, en couple, en famille ou pour un déplacement professionnel.

La gare TGV de Nantes : un hub de mobilité

Située en plein cœur de la ville, la gare de Nantes est un carrefour majeur du réseau ferroviaire français. Elle dessert des destinations stratégiques comme :

Paris Montparnasse en 2h05 seulement

en 2h05 seulement Lyon Part-Dieu , Marseille Saint-Charles et Lille Europe grâce aux liaisons directes

, et grâce aux liaisons directes Les grandes villes de Bretagne et des Pays de la Loire (Rennes, Angers, Le Mans)





Ce nœud ferroviaire en fait un point de départ idéal pour récupérer votre voiture de location dès la sortie du train et poursuivre votre voyage en toute autonomie.

Location voiture gare de Nantes​ : les avantages de louer chez Carrefour

L’agence Carrefour Location la plus proche de la gare de Nantes se situe à moins de 2 km. Opter pour une location de voiture Carrefour vous garantit :

Une offre diversifiée : citadines économiques, berlines confortables, SUV spacieux ou encore véhicules utilitaires pour vos besoins spécifiques. Un réseau accessible partout en France : que vous soyez de passage à Nantes, Paris, Lyon ou Marseille, vous retrouvez la même qualité de service. Des prix compétitifs : des tarifs clairs et sans mauvaise surprise. Une proximité stratégique : l’agence Carrefour Location à Nantes se situe à deux pas de la gare TGV, vous permettant de gagner du temps à votre arrivée. Une réservation simplifiée : en ligne en quelques clics, vous choisissez votre véhicule et la durée de location.





Nantes en voiture : les lieux à découvrir absolument

Louer une voiture à Nantes vous offre la possibilité de visiter la ville et sa région à votre rythme, loin des contraintes des transports collectifs. Voici quelques idées pour profiter pleinement de votre séjour :

1. Le centre historique de Nantes

Découvrez le Château des Ducs de Bretagne, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul et les charmantes ruelles pavées du quartier Bouffay.

2. Les Machines de l’île

Une attraction unique où l’imagination de Jules Verne rencontre l’univers mécanique : l’éléphant géant et le Carrousel des Mondes Marins sont incontournables.

3. L’île de Versailles et l’Erdre

Idéale pour une balade paisible, cette oasis de verdure en plein cœur de la ville invite à la détente.

4. Excursions autour de Nantes

La côte Atlantique : Pornic, La Baule ou Saint-Nazaire se trouvent à moins d’une heure de route.

: Pornic, La Baule ou Saint-Nazaire se trouvent à moins d’une heure de route. Le vignoble nantais : partez sur la route du Muscadet, un plaisir pour les amateurs de vin.

: partez sur la route du Muscadet, un plaisir pour les amateurs de vin. La vallée de la Loire : classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est riche en châteaux et paysages naturels.





Carrefour Location : un service de proximité accessible à tous

L’agence Carrefour Location Nantes vous propose des horaires flexibles, un accueil personnalisé et des solutions adaptées pour chaque profil de voyageur :

Les professionnels en déplacement qui ont besoin d’une voiture fiable et confortable.

en déplacement qui ont besoin d’une voiture fiable et confortable. Les familles qui souhaitent explorer la région avec un véhicule spacieux et pratique.

qui souhaitent explorer la région avec un véhicule spacieux et pratique. Les voyageurs occasionnels qui privilégient une solution économique et flexible.





Gare de Nantes location voiture​ : nos conseils pratiques pour une location réussie

Réservez à l’avance : pour profiter des meilleurs tarifs et garantir la disponibilité du véhicule souhaité.

: pour profiter des meilleurs tarifs et garantir la disponibilité du véhicule souhaité. Vérifiez vos besoins : petit véhicule pour circuler en centre-ville ou SUV pour des excursions plus longues.

: petit véhicule pour circuler en centre-ville ou SUV pour des excursions plus longues. Anticipez votre itinéraire : la gare de Nantes TGV est bien reliée aux grands axes routiers (A11 vers Paris, N165 vers la Bretagne, A83 vers La Rochelle).

: la gare de Nantes TGV est bien reliée aux grands axes routiers (A11 vers Paris, N165 vers la Bretagne, A83 vers La Rochelle). Préparez vos documents : permis de conduire valide, justificatif de domicile et pièce d’identité sont nécessaires.





Pourquoi Carrefour Location est la référence à Nantes et partout en France ?

Carrefour Location, c’est plus qu’un service local : c’est un réseau national (plus de 900 agences) qui garantit la même qualité d’expérience, que vous soyez à Nantes, Rennes, Bordeaux, Lille ou Lyon. Cette présence partout en France est idéale pour les voyageurs réguliers et les familles qui privilégient une marque de confiance.

Location de voiture à Nantes pour vos séjours touristiques

Vous souhaitez prolonger votre expérience nantaise par un séjour complet ? Grâce à Carrefour Voyages , vous pouvez réserver un voyage tout compris incluant hébergement, activités et transports. En combinant votre séjour avec la location d’une voiture à Nantes, vous profitez d’une expérience sur-mesure alliant confort et liberté.

Location voiture Nantes gare​ : Carrefour est à votre service

Choisir Carrefour Location Nantes, c’est opter pour la simplicité, l’efficacité et la liberté. Dès votre arrivée à la gare TGV, vous récupérez facilement votre voiture et partez à la découverte de Nantes et de sa région. Que ce soit pour un week-end, des vacances en famille ou un déplacement professionnel, vous avez l’assurance d’un service fiable et accessible.