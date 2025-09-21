Location voiture Nîmes gare – Louez facilement avec Carrefour Location

Location de voiture Nîmes gare : votre solution simple et économique avec Carrefour Location

Vous arrivez à Nîmes en train et cherchez une location de voiture à la gare de Nîmes ? Que ce soit à la gare centrale de Nîmes ou à la gare TGV Nîmes Pont du Gard, Carrefour Location met à votre disposition des solutions simples, économiques et pratiques pour récupérer rapidement un véhicule adapté à vos besoins.

Contrairement aux agences directement situées dans les gares, Carrefour Location vous offre une alternative plus abordable : nos agences sont toutes proches, accessibles en quelques minutes en taxi, VTC ou transports en commun. Résultat : vous économisez sur votre budget transport, tout en profitant d’un large choix de véhicules récents.

Où louer une voiture près de la gare de Nîmes ?

À proximité de la gare centrale de Nîmes

La gare de Nîmes centre se situe en plein cœur de la ville, à seulement quelques minutes des Arènes. Si vous descendez du train et avez besoin d’un véhicule, notre agence Carrefour Location de Nîmes se trouve à moins de 3 km de la gare. En taxi ou en bus, vous serez chez nous en 15 minutes environ.

Ce petit éloignement est en réalité un atout : il permet à Carrefour Location de proposer des prix plus compétitifs que ceux des agences présentes directement dans la gare. Vous bénéficiez ainsi d’une location économique, tout en gardant une grande proximité.

Depuis la gare TGV Nîmes Pont du Gard

Vous arrivez à la gare Nîmes Pont du Gard, située à Manduel ? Là encore, Carrefour Location vous propose une solution pratique. Notre agence la plus proche se trouve à environ 10 minutes en taxi ou VTC.

Vous pouvez ainsi rejoindre rapidement votre véhicule, sans avoir à payer le prix fort des agences implantées directement dans la gare. C’est la solution idéale pour les voyageurs qui veulent conjuguer gain de temps et économies.

Pourquoi choisir Carrefour Location pour votre voiture à Nîmes gare ?

1. Des prix attractifs et transparents

Avec Carrefour Location, vous avez l’assurance de bénéficier de tarifs compétitifs. Louer en dehors des gares vous permet de réduire vos coûts tout en profitant de la même praticité.

2. Un large choix de véhicules

Que vous voyagiez seul, en couple, en famille ou pour affaires, nous proposons une gamme variée de voitures et utilitaires :

Citadines : idéales pour circuler dans le centre de Nîmes.

: idéales pour circuler dans le centre de Nîmes. Compactes et berlines : confort pour les trajets plus longs.

: confort pour les trajets plus longs. Monospaces et SUV : parfaits pour les familles ou groupes.

: parfaits pour les familles ou groupes. Utilitaires : utiles pour un déménagement ou transporter du matériel.

3. Une accessibilité rapide depuis les gares

Gare de Nîmes centre → 15 minutes environ en taxi ou bus

Gare Nîmes Pont du Gard → 10 minutes environ en taxi/VTC

Un compromis idéal entre prix bas et facilité d’accès.

Quels sont les avantages de louer une voiture à Nîmes gare ?

Gagner en liberté pour visiter la région

Nîmes et sa région regorgent de trésors historiques et naturels. Avoir une voiture dès votre arrivée en gare vous permet de :

explorer le centre historique (Maison Carrée, Arènes, Jardins de la Fontaine),

(Maison Carrée, Arènes, Jardins de la Fontaine), rejoindre rapidement le Pont du Gard (à seulement 26 km),

(à seulement 26 km), visiter Uzès ou les villages typiques du Gard,

ou les villages typiques du Gard, accéder à la Camargue ou aux Cévennes.

Éviter les contraintes des transports en commun

Même si Nîmes dispose d’un réseau de bus, la voiture reste la meilleure solution pour profiter pleinement de votre séjour. Vous circulez à votre rythme, sans dépendre des horaires.

Astuce Carrefour Location pour votre location de voiture Nîmes gare

En réservant à l’avance sur notre site, vous avez plus de chances de trouver le véhicule idéal au meilleur prix. N’attendez pas le dernier moment, surtout en haute saison (été, ponts, vacances scolaires).

Quel type de voiture louer selon votre séjour à Nîmes ?

Pour un court séjour ou un voyage d’affaires : optez pour une citadine pratique, facile à stationner en centre-ville.

: optez pour une citadine pratique, facile à stationner en centre-ville. Pour des vacances en famille : choisissez un monospace ou un SUV, plus spacieux et confortable.

: choisissez un monospace ou un SUV, plus spacieux et confortable. Pour explorer la région : une berline ou un véhicule compact est recommandé pour alterner entre ville et routes de campagne.

: une berline ou un véhicule compact est recommandé pour alterner entre ville et routes de campagne. Pour un déménagement : Carrefour Location propose aussi des utilitaires adaptés.

Quand réserver sa location de voiture à Nîmes gare ?

Les statistiques de réservation montrent que le meilleur moment pour obtenir un bon tarif est environ 7 jours avant votre départ. Plus vous réservez tôt, plus vous augmentez vos chances de trouver un prix attractif et le modèle souhaité.

Combien coûte une location de voiture à Nîmes ?

Le prix d’une location varie selon :

la saison (juillet/août étant plus chers),

le type de véhicule,

la durée de la location.

En moyenne, une citadine économique est à 35€ par jour hors saison, tandis qu’un véhicule plus spacieux (SUV, monospace) peut dépasser les 60 € par jour.

En choisissant Carrefour Location, vous avez l’assurance de profiter d’un tarif compétitif, car nos agences, situées légèrement en dehors des gares, évitent les surcoûts pratiqués dans les points de location directement intégrés aux gares.

Conseils pratiques pour louer une voiture à Nîmes gare

Anticipez votre réservation pour bénéficier des meilleurs prix. Vérifiez les options (conducteur supplémentaire, siège enfant, GPS). Respectez les règles locales : limitation à 30 km/h dans certains quartiers, priorité aux piétons. Prévoyez le stationnement : plusieurs parkings sont disponibles près des Arènes et de la Maison Carrée.

Location voiture Nîmes gare​ : Carrefour Location, votre partenaire mobilité

Avec Carrefour Location, vous combinez :

proximité avec les gares de Nîmes ,

, tarifs économiques ,

, simplicité de réservation en ligne ,

, choix varié de véhicules adaptés à vos besoins.

Que vous arriviez en train pour un séjour touristique, un voyage professionnel ou un déménagement, nos agences proches des gares de Nîmes centre et Nîmes Pont du Gard sont la solution idéale pour louer une voiture facilement et au meilleur prix.