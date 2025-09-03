Location de voiture Paris Parc des Princes

Location de voiture à Paris près du Parc des Princes : guide complet pour réussir vos déplacements

Le Parc des Princes est un lieu emblématique de la région parisienne. Que vous veniez assister à un match du Paris Saint-Germain, à un concert ou à un grand événement sportif, la question du transport et du stationnement est cruciale.

Carrefour Location met à votre disposition une large gamme de véhicules pour faciliter vos trajets, avec notamment une agence située à seulement 700 mètres du Parc des Princes. Ce guide vous aidera à organiser vos déplacements sereinement : location de voiture à Paris, stationnement près du Parc des Princes et conseils pratiques pour circuler les jours d’affluence.

Pourquoi choisir la location de voiture à Paris près du Parc des Princes ?

Se déplacer dans Paris peut vite devenir complexe, surtout lors des grands événements. La location de voiture présente plusieurs avantages :

Liberté totale de vos horaires : pas de dépendance aux transports en commun.

: pas de dépendance aux transports en commun. Flexibilité pour rejoindre d’autres lieux après le match (hôtels, restaurants, aéroports).

pour rejoindre d’autres lieux après le match (hôtels, restaurants, aéroports). Praticité : vous pouvez récupérer et rendre votre véhicule dans une agence proche du stade.

Astuce Carrefour Location : l’agence Paris Auteuil, située dans le 16ᵉ arrondissement, est idéalement placée à moins de 10 minutes à pied du Parc des Princes.

Où se trouve l’agence Carrefour Location la plus proche du Parc des Princes ?

L’agence Carrefour Location Paris Auteuil est située dans le 16ᵉ arrondissement de Paris, à seulement 700 mètres du Parc des Princes. Cette localisation stratégique permet de :

récupérer facilement un véhicule avant un match,

éviter la saturation des transports en commun,

rejoindre rapidement les grands axes routiers comme le périphérique (sortie D910 / Boulogne).

Grâce à sa proximité, cette agence est le point de départ idéal pour vos trajets vers le stade et ses environs.

Comment se rendre au Parc des Princes en voiture ?

Le Parc des Princes se trouve 24 rue du Commandant Guilbaud, 75016 Paris, dans le quartier de la Porte de Saint-Cloud.

En voiture, l’accès se fait généralement par :

le périphérique parisien – sortie D910 / Boulogne

– sortie puis direction avenue de la Porte-de-Saint-Cloud

enfin, tourner à droite vers la rue du Commandant Guilbaud.

Attention : les jours de match, le périmètre autour du stade est interdit à la circulation. Des barrages de sécurité sont mis en place, ce qui rend l’accès direct impossible. L’idéal est donc de stationner dans un parking à proximité, puis de finir le trajet à pied.

Où se garer près du Parc des Princes les soirs de match ?

Le Parc des Princes ne dispose pas de parking public accessible aux spectateurs. Pour se garer, il faut donc viser les parkings couverts et publics aux alentours, situés entre Paris 16ᵉ et Boulogne-Billancourt.

Voici les principaux parkings proches du Parc des Princes :

Parking Porte de Saint-Cloud (75016 Paris) : 4 min à pied du stade.

: 4 min à pied du stade. Parking Versailles Reynaud (75016 Paris) : 14 min à pied.

: 14 min à pied. Parking de la Porte d’Auteuil (75016 Paris) : 8 min à pied.

: 8 min à pied. Parking Point du Jour (Boulogne-Billancourt) : 15 min à pied.

: 15 min à pied. Parking Belle Feuille (Boulogne-Billancourt) : 15 min à pied.

: 15 min à pied. Parking Hôtel de Ville (Boulogne-Billancourt) : 20 min à pied.

Conseil pratique : réservez en avance et arrivez au moins 3 heures avant le match pour être sûr de trouver une place, car ces parkings affichent vite complet.

Peut-on se garer dans la rue autour du Parc des Princes ?

Oui, mais c’est très difficile. Le stationnement en voirie est limité et pris d’assaut dès plusieurs heures avant les rencontres.

À Paris 16ᵉ , comptez environ 4 € pour 1 heure et jusqu’à 50 € pour 6 heures .

, comptez environ et jusqu’à . À Boulogne-Billancourt, le tarif est plus abordable : 2 € pour 1 heure et 10 € pour 5 heures.

Beaucoup de spectateurs choisissent de tenter leur chance vers le Bois de Boulogne ou l’hippodrome d’Auteuil, mais rien n’est garanti.

Location de voiture à Boulogne-Billancourt : une alternative pratique

Située juste à côté du Parc des Princes, la ville de Boulogne-Billancourt est un excellent point de départ pour vos déplacements. Louer une voiture dans ce secteur présente plusieurs avantages :

stationnement moins cher qu’à Paris intra-muros,

accès rapide au stade (10 à 15 min à pied depuis certains parkings),

proximité avec les grands axes pour quitter la ville facilement après le match.

Astuce Carrefour Location : louer une voiture à Paris Auteuil vous permet de stationner directement à Boulogne-Billancourt, où le coût est plus avantageux.

Location de voiture à Paris : quels sont les autres avantages ?

Au-delà des jours de match, louer une voiture à Paris présente de nombreux atouts :

Explorer la région : facilement rejoindre Versailles, Fontainebleau, Giverny, Disneyland Paris ou encore le Parc Astérix.

: facilement rejoindre Versailles, Fontainebleau, Giverny, Disneyland Paris ou encore le Parc Astérix. Simplifier les déplacements professionnels : évitez les contraintes des transports bondés.

: évitez les contraintes des transports bondés. Optimiser vos trajets depuis/vers les gares et aéroports.

Carrefour Location propose des véhicules adaptés à chaque besoin :

citadines compactes pour circuler dans Paris,

berlines pour plus de confort,

familiales pour venir en famille,

minibus pour les groupes.

Conseils pratiques pour réussir sa sortie au Parc des Princes

Réservez votre voiture à l’avance pour être sûr de la disponibilité. Prévoyez du temps pour trouver un stationnement. Évitez les rues bloquées par les barrages de sécurité. Renseignez-vous sur les horaires d’ouverture des parkings. Anticipez votre retour : quitter le stade peut prendre du temps avec les dizaines de milliers de spectateurs présents.

Pourquoi choisir Carrefour Location pour vos déplacements vers le Parc des Princes

Avec une agence idéalement située à 700 mètres du Parc des Princes, Carrefour Location est le partenaire idéal pour tous vos déplacements à Paris et en Île-de-France. Nos 860 agences situées partout en France sont à votre service pour tous vos besoins de mobilité.

Alors, que vous veniez assister à un match du PSG, à un concert ou que vous cherchiez simplement une solution flexible pour vous déplacer dans Paris, louer une voiture est la meilleure option pour gagner en autonomie et en confort.