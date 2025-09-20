Location voiture Perpignan gare​ TGV

Perpignan, capitale catalane du Roussillon, séduit par son climat méditerranéen, son patrimoine unique et sa proximité avec la mer et la montagne. Reliée à Paris en seulement 5h via le TGV, la ville est une porte d’entrée idéale vers les Pyrénées-Orientales et la Catalogne.

Mais une fois descendu du train, comment profiter pleinement de votre séjour ? La solution la plus flexible et confortable reste la location de voiture près de la gare TGV de Perpignan. Avec les agences Carrefour Location de Perpignan , vous bénéficiez d’une flotte variée, de tarifs transparents et d’un service de proximité.

La gare de Perpignan : un carrefour entre mer, montagne et Espagne

La gare TGV de Perpignan bénéficie d’une situation exceptionnelle :

Elle relie Paris-Gare de Lyon en un peu plus de 5h,

Arriver à Perpignan en train, c’est donc choisir la rapidité et le confort. Mais pour profiter de la région sans contrainte, louer une voiture devient vite indispensable.

Location voiture gare Perpignan​ : pourquoi choisir Carrefour Location ?

Carrefour Location met à disposition des voyageurs des solutions flexibles, adaptées aussi bien aux séjours courts qu’aux vacances prolongées. 1. Une agence proche de la gare TGV

Carrefour Location est implanté à Perpignan avec plusieurs agences facilement accessibles depuis la gare, pour une prise en charge rapide de votre véhicule. Notre agence de Perpignan la plus proche de la gare est à seulement 2 km.

Une flotte de véhicules variée

Vous trouverez dans notre agence :

Des citadines compactes , idéales pour circuler dans Perpignan,

Des tarifs transparents et compétitifs

Avec Carrefour Location, vous choisissez la durée de location et le véhicule qui vous convient, sans frais cachés.

Explorer Perpignan et les Pyrénées-Orientales en toute liberté

Louer une voiture à Perpignan vous permet d’explorer la ville et ses environs sans contrainte.

Découvrir Perpignan

Le Palais des Rois de Majorque , symbole de la puissance médiévale catalane,

Escapades proches

Canet-en-Roussillon (15 min) : station balnéaire avec de longues plages de sable fin,

Excursions d’une journée

Les Pyrénées catalanes (1h) : Cerdagne, Capcir et stations de ski en hiver,

Associer transport et hébergement avec Carrefour

Carrefour simplifie vos déplacements, mais aussi vos séjours. Grâce à Carrefour Voyages, vous pouvez réserver votre hébergement et vos vacances à Perpignan , puis compléter votre séjour avec une voiture de location.

Les avantages :

Des offres variées (séjours balnéaires, escapades culturelles, circuits, parcs d’attractions),

Les avantages d’une location de voiture dans une agence proche de la gare de Perpignan

Gain de temps : récupérez votre véhicule dès votre arrivée,

Location voiture gare de perpignan​ : nos conseils pour réserver votre voiture

Anticipez la réservation pour être sûr de trouver le modèle souhaité,

Carrefour Location : un service disponible partout en France

Perpignan n’est qu’une étape du vaste réseau Carrefour Location . Où que vous soyez en France, vous bénéficiez de :

La même transparence tarifaire,

Un large choix de véhicules,

Des agences directement au sein des magasins Carrefour.

Ce maillage national vous permet de louer une voiture facilement, que vous voyagiez pour les vacances, un déplacement professionnel ou un week-end.

Location voiture perpignan gare​ : votre séjour facilité grâce à Carrefour Location

Avec Carrefour Location à Perpignan, vous profitez d’une solution de mobilité simple, rapide et économique dès votre arrivée à la gare TGV. Que vous soyez en voyage d’affaires, en famille ou entre amis, la location de voiture vous offre la liberté d’explorer la ville et toute la région.

Et pour une expérience encore plus fluide, associez votre location de voiture Carrefour avec un séjour Carrefour Voyages. Vous bénéficiez ainsi d’une organisation clé en main et d’une tranquillité totale.