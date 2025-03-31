Location de voiture : tous nos véhicules Peugeot

Pourquoi choisir une location de voiture Peugeot ?

La location de voitures Peugeot séduit de plus en plus de conducteurs pour plusieurs raisons essentielles :

Excellence française : plus de 210 ans d'histoire et d'expertise automobile

: plus de 210 ans d'histoire et d'expertise automobile Design distinctif : lignes élégantes et signatures lumineuses reconnaissables entre toutes

: lignes élégantes et signatures lumineuses reconnaissables entre toutes Confort supérieur : suspensions, sièges et insonorisation travaillés pour un bien-être optimal

: suspensions, sièges et insonorisation travaillés pour un bien-être optimal Technologies innovantes : systèmes d'info-divertissement intuitifs et aides à la conduite avancées

: systèmes d'info-divertissement intuitifs et aides à la conduite avancées Performances maîtrisées : motorisations efficientes et plaisir de conduite incomparable

: motorisations efficientes et plaisir de conduite incomparable Solutions écologiques : de nombreux modèles hybrides et électriques pour une mobilité plus respectueuse de l'environnement

Carrefour Location propose une large sélection de voitures Peugeot à la location, combinant qualité, fiabilité et plaisir de conduite pour tous vos déplacements.

Les modèles Peugeot disponibles à la location

Les voitures citadines de Peugeot : agilité urbaine et élégance compacte

Peugeot 108

La Peugeot 108 est la solution idéale pour naviguer en milieu urbain. Cette citadine compacte se distingue par son agilité exceptionnelle, sa facilité de stationnement et sa consommation maîtrisée. Parfaitement adaptée aux déplacements en ville, la 108 offre un habitacle bien pensé et des équipements modernes malgré sa taille réduite. La location de voiture Peugeot 108 est particulièrement appréciée des conducteurs recherchant une solution économique sans compromis sur le style et le confort.

Peugeot 208

Élue Voiture Européenne de l'Année 2020, la Peugeot 208 représente l'excellence des citadines françaises. Son design audacieux, son i-Cockpit® innovant et ses technologies embarquées en font une référence dans sa catégorie. Disponible en versions essence, diesel et 100% électrique (e-208), elle s'adapte à tous les usages. La location de voiture Peugeot 208 vous garantit une expérience de conduite unique combinant dynamisme et raffinement.

Le design distinctif de la 208 avec sa calandre expressive, ses griffes lumineuses LED et son intérieur futuriste séduit immédiatement. Son comportement routier équilibré et ses motorisations performantes en font un choix privilégié pour la location Peugeot aussi bien pour les trajets quotidiens que pour les voyages plus longs.

SUV Peugeot : des voitures polyvalentes et de caractère

Peugeot 2008

Le Peugeot 2008 incarne parfaitement la vision moderne du SUV compact. Avec sa silhouette athlétique, sa position de conduite surélevée et son habitabilité généreuse, ce crossover urbain répond aux attentes des conducteurs recherchant polyvalence et caractère. Le 2008 propose une expérience de conduite immersive grâce à son Peugeot i-Cockpit® 3D et ses nombreuses aides à la conduite.

Disponible également en version 100% électrique (e-2008), ce SUV compact s'adapte à tous les usages. La location de voiture Peugeot 2008 est idéale pour ceux qui souhaitent allier le confort d'un SUV à l'agilité d'une citadine, que ce soit pour les trajets urbains ou les escapades du week-end.

Peugeot 5008

Le Peugeot 5008 est un SUV familial spacieux qui allie élégance et polyvalence. Avec ses lignes dynamiques et son design affirmé, il se distingue sur la route tout en offrant un confort optimal pour les longs trajets. Son habitacle modulable propose jusqu’à 7 places, ce qui en fait un choix idéal pour les familles nombreuses ou ceux qui recherchent un véhicule pratique au quotidien. Grâce à l’i-Cockpit®, le conducteur bénéficie d’une expérience moderne et intuitive, avec un écran tactile central et une position de conduite ergonomique. Côté motorisations, le 5008 combine performance et sobriété, avec des moteurs essence et diesel adaptés aux besoins variés. La sécurité est également au cœur du modèle, grâce à de nombreuses aides à la conduite. En résumé, le Peugeot 5008 séduit par son design raffiné, sa modularité et ses technologies avancées, offrant un parfait équilibre entre style, confort et fonctionnalité.

Berlines Peugeot : raffinement et prestations haut de gamme à la française

Peugeot 508 GT Allure

La Peugeot 508 GT Allure représente le summum de l'élégance et des performances dans la gamme Peugeot. Cette berline fastback au design radical combine des lignes sculptées, un habitacle sophistiqué et des technologies avancées. Le niveau de finition GT Allure offre des équipements premium et une ambiance intérieure raffinée pour une expérience de conduite exceptionnelle.

Dotée de motorisations puissantes et efficientes, dont des versions hybrides rechargeables, la 508 GT Allure propose un équilibre parfait entre dynamisme et confort. La location de voiture Peugeot 508 GT Allure séduira les conducteurs exigeants à la recherche d'une berline statutaire aux prestations haut de gamme pour leurs déplacements professionnels ou leurs voyages en famille.

Des motorisations adaptées à tous les besoins

La location Peugeot vous permet de découvrir les différentes motorisations proposées par la marque au lion :

Motorisations thermiques efficientes

Les moteurs essence PureTech et diesel BlueHDi équipant les voitures Peugeot offrent un excellent compromis entre performances et sobriété. Ces blocs modernes, plusieurs fois récompensés, garantissent une conduite agréable tout en maîtrisant la consommation de carburant et les émissions polluantes.

Solutions hybrides innovantes

Avec sa technologie Hybrid et Hybrid4 (hybride rechargeable), Peugeot propose une transition en douceur vers l'électrification. Ces motorisations combinent un moteur thermique et un ou plusieurs moteurs électriques pour offrir plus de puissance avec moins d'émissions. La location de voiture Peugeot hybride vous permet de découvrir cette technologie avant de franchir le pas.

Mobilité 100% électrique

Les versions e-208 et e-2008 incarnent la vision électrique de Peugeot. Ces modèles zéro émission à l'usage conservent toutes les qualités de leurs homologues thermiques tout en offrant une expérience de conduite silencieuse et dynamique. La location de voiture Peugeot électrique est l'occasion parfaite pour tester cette nouvelle mobilité sans contrainte.

Comment réserver votre location de voiture Peugeot au meilleur prix

La location de voiture Peugeot n'a jamais été aussi simple :

Choisissez votre agence, les dates et la durée de votre location Sélectionnez le modèle Peugeot qui correspond à vos besoins parmi notre sélection Finalisez votre réservation en quelques clics Récupérez votre véhicule dans l'agence la plus proche

Carrefour Location vous propose des tarifs attractifs et des conditions flexibles pour votre location Peugeot, avec différentes formules adaptées à vos besoins ponctuels ou réguliers.

Avantages exclusifs de la location Peugeot

En choisissant la location de voiture Peugeot, vous bénéficiez de nombreux avantages :

Véhicules récents régulièrement renouvelés

Entretien et maintenance assurés

Assurance tous risques incluse

2nd conducteur offert

Assistance 24h/24 et 7j/7

Options personnalisables (siège enfant, rehausseur...)

Formules souples avec kilométrage adapté selon votre besoin

Flexibilité : annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ et modification/prolongation possible en contactant votre agence

La location Peugeot vous permet de profiter pleinement de l'expertise de cette marque française emblématique sans les contraintes liées à l'achat d'un véhicule.

Location Peugeot pour particuliers et professionnels

Solutions pour particuliers

Que vous ayez besoin d'une citadine pour vos déplacements quotidiens, d'un SUV pour partir en vacances ou d'une berline élégante pour un événement spécial, la location de voiture Peugeot s'adapte à toutes vos envies. Nos formules flexibles vous permettent de louer le véhicule de votre choix pour la durée qui vous convient, de quelques heures à plusieurs semaines.

Offres pour professionnels

Les entreprises peuvent également profiter des avantages de la location Peugeot pour leurs besoins de mobilité. Des formules spécifiques sont proposées aux professionnels avec des tarifs préférentiels et des services dédiés. La qualité et la fiabilité des voitures Peugeot en font un choix judicieux pour véhiculer l'image de votre entreprise.

L'excellence française avec une voiture de location Peugeot

Choisir la location de voiture Peugeot, c'est faire l'expérience du savoir-faire automobile français à son meilleur niveau. De la petite 108 citadine à l'élégante 508 GT Allure en passant par les SUV polyvalents comme le 2008, la gamme Peugeot propose des véhicules adaptés à tous les usages et à toutes les envies.

Avec la location Peugeot, profitez de véhicules alliant design, technologies avancées et plaisir de conduite, le tout avec la flexibilité et la tranquillité d'esprit qu'offre la location. Réservez dès maintenant votre voiture Peugeot et découvrez pourquoi la marque au lion continue de séduire des millions de conducteurs à travers le monde !