Location de voiture pour les Plages du Débarquement en Normandie

Pourquoi choisir Carrefour Location pour visiter les Plages du Débarquement ?

Voyagez en toute liberté en louant un véhicule avec Carrefour Location. Nos nombreuses agences en Normandie vous offrent un large choix de voitures et utilitaires pour découvrir les sites emblématiques du Débarquement.

 

Pourquoi louer votre voiture chez Carrefour Location ?

  • Meilleur loueur de voitures et camions en 2023, 2024 et 2025
  • Le plus grand réseau d'agences de location de véhicules en France : plus de 850 agences à votre service
  • Le meilleur rapport qualité-prix
  • Annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ
  • Assurance tous risques et 2nd conducteur offerts dans toutes nos locations
  • Permis B suffisant pour conduire l'ensemble de nos véhicules

 

Nos agences de location proches des plages du Débarquement

Retrouvez un large choix d'agences de location Carrefour en Normandie comme :

 

Nos véhicules disponibles à la location près des plages normandes

Choisissez parmi une large gamme de véhicules adaptés à votre visite :

  • Voitures : Citadines, berlines et SUV pour un voyage confortable. Toutes nos voitures.
  • Utilitaires : Fourgonnettes et camions pour le transport de matériel ou bagages volumineux. Tous nos camions.

 

Les incontournables des plages du Débarquement

Avec votre voiture de location, partez à la découverte des lieux historiques tels que :

  • Omaha Beach : L'une des plages les plus célèbres du Débarquement.
  • Utah Beach : Un site chargé d'histoire avec son musée dédié.
  • Arromanches : Découvrez le port artificiel du Débarquement.
  • Pointe du Hoc : Un lieu stratégique offrant une vue imprenable.
  • Caen et son Mémorial : Un centre de documentation essentiel sur la Seconde Guerre mondiale.

 

Réservez votre séjour avec Carrefour Voyages

Pour un séjour tout compris en Normandie, découvrez les offres de Carrefour Voyages en Normandie.

 

