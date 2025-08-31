Location de voiture Planète Sauvage : organisez un safari unique près de Nantes

Location de voiture pour Planète Sauvage : vivez un safari unique près de Nantes

Vous cherchez une expérience dépaysante sans quitter la France ? Le parc zoologique Planète Sauvage, situé à Port-Saint-Père, à 15 minutes de Nantes, vous invite à vivre un véritable safari. Plus de 1 100 animaux, une piste safari de 10 km à parcourir en voiture et des univers immersifs font de ce parc animalier un incontournable pour une sortie en famille ou entre amis.

Mais avant de partir à l’aventure, une question pratique se pose : comment aller à Planète Sauvage en voiture ? Que vous habitiez Nantes, Rennes, Angers, Paris ou une autre ville française, la solution la plus simple est la location de voiture avec Carrefour Location.

Dans ce guide complet, découvrez tout ce qu’il faut savoir pour organiser votre séjour : accès au parc, conseils pour la visite, location de véhicule adaptée au safari, et même des idées pour prolonger votre week-end.

Pourquoi louer une voiture pour aller à Planète Sauvage ?

Planète Sauvage est-il accessible uniquement en voiture ?

Oui. Le parc est principalement conçu pour une visite en véhicule. Sa piste safari de 10 km se parcourt exclusivement en voiture. Les transports en commun ne desservent pas directement le site, ce qui rend l’automobile indispensable.

Quels types de véhicules sont autorisés sur la piste safari ?

Attention : tous les véhicules ne sont pas acceptés. Pour des raisons de sécurité, les catégories suivantes sont interdites :

Voitures sans permis

Cabriolets avec toit souple

Pick-ups avec bâche textile

Véhicules équipés de coffre ou tente de toit souple

Deux-roues et motos

Si vous n’avez pas de véhicule adapté, la solution la plus simple est de louer une voiture avec Carrefour Location. Vous aurez ainsi l’assurance de rouler en toute sécurité sur la piste safari.

Vivre l’expérience safari en voiture à Planète Sauvage

Qu’est-ce qui rend la piste safari unique ?

La piste safari est l’attraction phare du parc. Pendant une dizaine de kilomètres, vous roulez au plus près d’animaux emblématiques :

Lions majestueux

Girafes élégantes

Rhinocéros imposants

Zèbres rayés

Antilopes gracieuses

Chaque zone est aménagée pour reproduire les conditions naturelles des espèces. C’est une immersion totale, qui donne l’impression de voyager en Afrique… sans quitter la Loire-Atlantique.

Safari libre ou guidé : que choisir ?

Safari libre en voiture : vous circulez à votre rythme avec votre propre véhicule ou un véhicule de location Carrefour. Idéal pour les familles qui veulent gérer leur temps.

: vous circulez à votre rythme avec votre propre véhicule ou un véhicule de location Carrefour. Idéal pour les familles qui veulent gérer leur temps. Raid 4x4 guidé : si vous préférez une expérience accompagnée, le parc propose un safari en 4x4 avec un guide animalier.

Astuce Carrefour Location : louez une voiture avec coffre spacieux pour emporter pique-nique, jumelles et affaires de rechange. Cela rend la journée plus agréable, surtout en famille.

Réserver ses billets pour Planète Sauvage

Où acheter ses billets ?

Pour gagner du temps à l’entrée, le plus simple est d’acheter vos billets en ligne chez Carrefour Spectacles.

Vous recevrez un e-ticket qui permet un accès rapide, même lors des journées de forte affluence (ponts, vacances scolaires, août).

Quels sont les tarifs et options ?

Entrée standard pour la journée (accès piste safari + zones piétonnes)

Options safari guidé (Raid 4x4, Safari Excellence, Safari VIP)

Réductions pour les enfants et tarifs familles disponibles

Acheter sur Carrefour Spectacles permet non seulement de sécuriser vos billets, mais aussi de bénéficier d’une plateforme fiable et pratique pour organiser vos sorties.

Quand visiter Planète Sauvage ?

Période d’ouverture

Le parc est ouvert de mars à novembre. Chaque saison offre une expérience différente :

Printemps : les animaux sont très actifs, les paysages verdoyants.

: les animaux sont très actifs, les paysages verdoyants. Été : ambiance africaine sous le soleil, journées longues pour profiter pleinement.

: ambiance africaine sous le soleil, journées longues pour profiter pleinement. Automne : moins de foule, belles couleurs naturelles.

Éviter l’attente à l’entrée

Arrivez dès l’ouverture ou après 12h pour éviter les files.

ou pour éviter les files. Privilégiez la réservation en ligne pour accéder aux caisses rapides.

Que voir à Planète Sauvage en dehors du safari en voiture ?

Le parc est divisé en cinq univers thématiques à découvrir aussi à pied :

La Cité Marine : avec ses dauphins et présentations pédagogiques. Le Temple de la Jungle : macaques et ambiance tropicale. Le Sentier des Incas : lamas, perroquets et animaux d’Amérique du Sud. Le Village de Kirikou : immersion culturelle et ludique. La Piste Safari : cœur de l’expérience, en voiture.

Conseil : faites la piste safari deux fois dans la journée (matin et après-midi). Le comportement des animaux change selon l’heure.

Quel véhicule louer avec Carrefour Location pour aller à Planète Sauvage ?

Carrefour Location dispose d'agences partout en France, que vous soyez proche de Nantes ou plus éloigné.

1. Pour une sortie en couple ou en petit groupe

Citadine : facile à conduire et économique.

: facile à conduire et économique. Suffisante pour le safari si elle ne fait pas partie des véhicules interdits.

2. Pour une sortie en famille

SUV : voitures confortables et spacieuses, idéales pour transporter enfants, poussettes, glacières et sacs.

3. Pour un week-end prolongé autour de Nantes

Véhicule familial ou minibus : parfait si vous partez en groupe ou si vous souhaitez visiter aussi Pornic, la côte Atlantique ou la ville de Nantes.

Louer chez Carrefour Location, c’est l’assurance d’un véhicule récent, conforme aux règles de sécurité. Plus de 850 agences de location sont à votre service partout en France.

Comment aller à Planète Sauvage depuis différentes villes ?

Depuis Nantes : 15 minutes en voiture.

: 15 minutes en voiture. Depuis Rennes, Cholet, La Roche-sur-Yon, Saint-Jean-de-Monts : environ 1h.

: environ 1h. Depuis Niort, Angers, Vannes : 1h30.

: 1h30. Depuis Laval, Le Mans : 2h.

: 2h. Depuis Poitiers : 2h30.

: 2h30. Depuis Paris : 4h.

Si vous arrivez en train à Nantes, louez directement votre voiture sur place pour rejoindre Planète Sauvage facilement.

Où manger et faire une pause pendant la visite ?

Aire de pique-nique au km 5 de la piste safari.

au km 5 de la piste safari. Aire couverte près du restaurant La Pirogue, côté piéton.

près du restaurant La Pirogue, côté piéton. Restaurants et snacks disponibles dans le parc.

Conseil : apportez une glacière dans votre voiture de location pour garder vos boissons fraîches tout au long de la journée.

Prolonger son séjour : que faire autour de Planète Sauvage ?

Pourquoi ne pas transformer cette sortie en week-end complet ? La région regorge de découvertes.

À proximité immédiate

Port-Saint-Père : village charmant traversé par la rivière l’Acheneau.

: village charmant traversé par la rivière l’Acheneau. Sainte-Pazanne : vignobles, bocage et patrimoine historique.

Sur la côte Atlantique

Pornic : station balnéaire à 30 km du parc, idéale pour une soirée en bord de mer.

À Nantes

Les Machines de l’Île et le Grand Éléphant

et le Grand Éléphant Château des Ducs de Bretagne

Passage Pommeraye et ses boutiques

et ses boutiques Jardin des Plantes

Louer une voiture avec Carrefour Location vous permet de combiner safari, mer et découverte culturelle en un seul week-end.

Conseils pratiques pour un safari réussi

Apportez des jumelles pour observer les animaux de loin.

pour observer les animaux de loin. Respectez la limite de vitesse de 20 km/h sur la piste safari.

sur la piste safari. Prévoyez une visite de 5 à 6 heures minimum pour profiter pleinement.

pour profiter pleinement. En cas de forte affluence, soyez patient ou revenez plus tard dans la journée pour refaire un passage.

Pourquoi choisir Carrefour Location pour aller à Planète Sauvage ?

Visiter Planète Sauvage est une aventure unique en France : un safari grandeur nature, une rencontre avec plus de 120 espèces animales et une immersion dans des univers dépaysants.

Pour profiter de cette expérience, la voiture est indispensable. Avec Carrefour Location, vous avez l’assurance de :

Trouver un véhicule adapté au safari et aux règles du parc.

Louer facilement partout en France, même depuis votre gare ou aéroport.

Profiter de tarifs compétitifs et d’un large choix de véhicules.

Et pour compléter l’expérience, n’oubliez pas de réserver vos billets sur Carrefour Spectacles pour accéder au parc en toute sérénité.

Planifiez dès maintenant votre week-end safari à Planète Sauvage avec Carrefour et partez à la rencontre des lions, girafes et dauphins en toute liberté !