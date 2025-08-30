Location voiture PortAventura World : comment y aller et bien préparer son week-end

Pourquoi choisir la voiture pour aller à PortAventura World ?

PortAventura World est l’un des plus grands parcs de loisirs d’Europe, situé sur la Costa Dorada, à environ une heure de Barcelone. Avec ses trois parcs thématiques – PortAventura Park, Ferrari Land et Caribe Aquatic Park – ainsi que ses six hôtels immersifs, il attire chaque année des millions de visiteurs venus d’Espagne mais aussi de France.

Si beaucoup de voyageurs optent pour l’avion ou le train, la voiture reste le moyen de transport le plus flexible pour rejoindre le parc. Elle permet de voyager en famille, de transporter ses bagages facilement, de s’arrêter sur la route et de profiter pleinement d’un week-end ou d’un séjour en Espagne sans contrainte d’horaires.

Avec Carrefour Location, il est possible de louer une voiture directement en France, proche de chez vous, et de prendre la route en toute sérénité jusqu’à PortAventura World.

Comment aller à PortAventura World en voiture depuis la France ?

Quel itinéraire choisir depuis la France ?

Pour rejoindre PortAventura World, la route est très simple :

Depuis Perpignan , vous empruntez l’ autoroute A9 en direction de l’Espagne.

, vous empruntez l’ en direction de l’Espagne. Vous traversez la frontière par La Jonquera puis continuez sur l’ AP-7 (autoroute espagnole).

(autoroute espagnole). Prenez la sortie 35 "PortAventura" qui mène directement à l’entrée du parc.

📍 Coordonnées GPS : 41.087628 ; 1.157228

Le trajet depuis la frontière dure environ 2h30, ce qui en fait une escapade idéale pour un long week-end.

Temps de trajet indicatifs en voiture

Toulouse → PortAventura : environ 4h30

Montpellier → PortAventura : environ 4h15

Lyon → PortAventura : environ 6h30

Paris → PortAventura : environ 10h30

L’avantage de la location de voiture est de pouvoir adapter son itinéraire et d’ajouter des étapes comme Barcelone, Gérone ou Tarragone avant d’arriver au parc.

Pourquoi louer une voiture avec Carrefour Location pour ce voyage ?

Louer une voiture chez Carrefour Location présente de nombreux avantages pour un séjour à PortAventura World :

Réseau national : des agences partout en France, pratiques pour démarrer son voyage proche de chez soi.

: des agences partout en France, pratiques pour démarrer son voyage proche de chez soi. Tarifs compétitifs : la location s’adapte à la durée du séjour, que ce soit un week-end, une semaine ou plus.

: la location s’adapte à la durée du séjour, que ce soit un week-end, une semaine ou plus. Véhicules adaptés : citadine, familiale, SUV, minibus… choisissez la catégorie selon vos besoins.

: citadine, familiale, SUV, minibus… choisissez la catégorie selon vos besoins. Simplicité : réservation rapide en ligne, récupération facile en magasin Carrefour.

: réservation rapide en ligne, récupération facile en magasin Carrefour. Options incluses : assurance tous risques, ajout d'un 2nd conducteur, passage de frontières, annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ...

Astuce Carrefour Location : pour un week-end à PortAventura, privilégiez un SUV afin de voyager confortablement, surtout si vous transportez bagages et poussettes pour les enfants. Si vous partez en groupe, voyagez tous ensemble à l'aide de nos minibus de location.

Que découvrir à Port Aventura World une fois sur place ?

Un voyage à PortAventura World ne se résume pas uniquement aux attractions. Le parc propose un véritable univers immersif, parfait pour un séjour dépaysant.

1. PortAventura Park : 6 mondes à explorer

Ce parc principal compte 6 univers thématiques : Mediterrània, Far West, Polynesia, China, Mexico et SésamoAventura. On y retrouve plus de 40 attractions dont des montagnes russes mythiques, des spectacles immersifs et des zones familiales adaptées aux enfants.

Nouveauté 2025 : l’attraction "El Diablo Neo", première montagne russe au monde intégrant la réalité mixte, plonge les visiteurs dans une aventure unique inspirée de la mythologie mexicaine.

2. Ferrari Land : sensations fortes garanties

Dédié à l’univers Ferrari, ce parc propose Red Force, l’accélérateur vertical le plus haut et le plus rapide d’Europe (112 mètres, 180 km/h en 5 secondes). Les amateurs de sensations fortes seront conquis.

3. Caribe Aquatic Park : détente sous le soleil

Avec ses piscines géantes, ses toboggans spectaculaires et son ambiance caribéenne, c’est l’endroit idéal pour se rafraîchir. Mention spéciale au King Khajuna, un toboggan de 31 mètres de haut.

Où loger pendant un week-end à Port Aventura World ?

Le resort dispose de 6 hôtels thématiques allant du style mexicain au Far West, en passant par la Méditerranée. Séjourner dans l’un de ces établissements offre plusieurs avantages :

Entrée illimitée à PortAventura Park pendant toute la durée du séjour.

pendant toute la durée du séjour. 1 accès inclus à Ferrari Land par personne et par séjour.

par personne et par séjour. Tarifs réduits sur Caribe Aquatic Park et les Pass Express.

sur Caribe Aquatic Park et les Pass Express. Services pratiques : pick-up des achats en boutique directement à l’hôtel, wifi gratuit, parking inclus.

Pour un week-end, réserver un pack séjour + hôtel via Carrefour Voyages est une excellente solution. Voir les séjours PortAventura + hôtel avec Carrefour Voyages

Où se garer à PortAventura World en voiture ?

PortAventura dispose d’un grand parking payant situé à l’entrée du parc :

Tarif : 15 € par jour pour une voiture ou un van.

pour une voiture ou un van. Tarif moto : 4 € par jour .

. Paiement directement à l’arrivée.

Bon plan : si vous séjournez dans un hôtel du resort, le parking est inclus gratuitement.

Quelle est la meilleure période pour aller à PortAventura World ?

Le parc est ouvert de début avril jusqu’à début janvier. Chaque saison propose une ambiance unique :

Printemps : températures agréables, affluence modérée.

: températures agréables, affluence modérée. Été : journées longues, idéal pour profiter jusqu’à tard le soir (spectacles nocturnes et feux d’artifice).

: journées longues, idéal pour profiter jusqu’à tard le soir (spectacles nocturnes et feux d’artifice). Halloween : décors impressionnants, animations spéciales.

: décors impressionnants, animations spéciales. Noël : ambiance féérique avec parades et spectacles thématiques.

Astuce Carrefour Location : privilégiez le printemps ou l’automne pour éviter les grosses chaleurs et les files d’attente trop longues.

Combien de temps prévoir pour profiter de PortAventura World ?

Un week-end de 2 jours est le minimum recommandé pour découvrir les attractions principales de PortAventura Park et Ferrari Land.

Pour profiter pleinement de l’ensemble des parcs (y compris Caribe Aquatic Park), un séjour de 3 à 4 jours est idéal.

Avec la voiture de location, vous pouvez également explorer les environs comme Tarragone (ville romaine classée à l’UNESCO), Salou (stations balnéaires) ou encore Barcelone à seulement 1 heure.

PortAventura et Carrefour : toutes les offres disponibles

Carrefour propose une offre complète pour profiter pleinement de votre escapade :

Billets d’entrée disponibles sur Carrefour Spectacles.

disponibles sur Carrefour Spectacles. Séjours packagés hôtel + parc via Carrefour Voyages.

via Carrefour Voyages. Location de voiture avec Carrefour Location pour partir en toute liberté depuis la France.

Cette combinaison permet d’organiser facilement un week-end clé en main sans surprise, tout en profitant de prix attractifs.

Foire aux questions : aller à Port Aventura World en voiture

Peut-on aller à Port Aventura World avec une voiture de location ?

Oui, Carrefour Location propose des véhicules adaptés pour rouler en Espagne sans restriction.

Faut-il prévoir un péage ?

Oui, l’AP-7 en Espagne comporte des sections gratuites et d’autres payantes. Comptez environ 30 à 40 € de péages depuis Perpignan jusqu’au parc.

Quel type de voiture louer ?

Pour une famille, privilégiez un SUV ou une familiale. Pour un couple, une citadine économique est suffisante.

Peut-on garer la voiture facilement sur place ?

Oui, le parc dispose d’un grand parking sécurisé à 15 € par jour.

Combien de temps de route depuis Paris ?

Environ 10h30. Dans ce cas, il peut être intéressant de faire une étape à mi-chemin.

Aller à PortAventura World en voiture : ce qu'il faut retenir

Aller à PortAventura World en voiture depuis la France est une excellente option pour un week-end ou un court séjour. Grâce à Carrefour Location, vous pouvez louer un véhicule adapté à vos besoins, voyager en toute liberté et profiter pleinement des parcs et des hôtels sur place.

Avec les offres complémentaires proposées par Carrefour Spectacles et Carrefour Voyages, vous disposez de tout le nécessaire pour organiser une escapade inoubliable, entre sensations fortes et détente au soleil de la Costa Dorada.

Réservez dès maintenant votre voiture avec Carrefour Location et partez à l’aventure à PortAventura World !