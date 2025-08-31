Location de voiture Stade de France : accès, parking et conseils

Pourquoi choisir la voiture pour aller au Stade de France ?

Le Stade de France, situé à Saint-Denis au nord de Paris, est l’une des plus grandes enceintes sportives et culturelles d’Europe. Il accueille aussi bien des matchs de football et de rugby que des concerts d’artistes internationaux. Pour profiter de votre événement dans les meilleures conditions, la voiture reste l’un des moyens les plus pratiques pour vous y rendre.

Contrairement aux transports en commun souvent saturés les jours d’événement, louer une voiture permet de voyager à votre rythme, de transporter facilement vos proches et de prolonger votre sortie avant ou après le spectacle. Avec Carrefour Location, vous disposez d’un service de location de voitures partout en France, et notamment d’une agence idéalement située à Villeneuve-la-Garenne, à seulement 4 km du Stade de France.

Où louer une voiture près du Stade de France ?

Quelle est l’agence Carrefour Location la plus proche du Stade de France ?

Si vous souhaitez un accès rapide et simple, l’agence Carrefour Location de Villeneuve-la-Garenne est votre meilleure option. Située à seulement quelques minutes en voiture du stade, elle vous permet de récupérer rapidement un véhicule adapté à vos besoins, qu’il s’agisse d’une petite citadine pratique ou d’un modèle plus spacieux pour vos trajets en groupe. Découvrir l’agence Carrefour Location Villeneuve-la-Garenne

Comment aller au Stade de France en voiture ?

Quels sont les principaux accès routiers ?

Le Stade de France est très bien desservi par le réseau autoroutier. En venant en voiture de location, vous pouvez facilement y accéder grâce aux autoroutes suivantes :

A1 : sortie n°2 « Stade de France »

: sortie n°2 « Stade de France » A86 : sortie n°9 « Saint-Denis – La Plaine Stade de France »

Ces axes vous permettent d’arriver directement aux abords du stade, sans avoir besoin de traverser le centre de Paris.

Combien de temps prévoir pour le trajet ?

Le temps de trajet dépend fortement de la circulation. En dehors des heures de pointe, comptez en moyenne :

10 à 15 minutes depuis Paris Porte de la Chapelle

30 à 40 minutes depuis l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle

45 à 60 minutes depuis Orly

Astuce : prévoyez d’arriver au moins 1h30 avant le début de l’événement afin d’éviter le stress lié aux embouteillages et d’avoir plus de choix de stationnement.

Où se garer au Stade de France ?

Quels sont les parkings officiels du Stade de France ?

Le Stade de France dispose de plusieurs parkings couverts et sécurisés accessibles uniquement sur réservation préalable. Ils sont situés à proximité immédiate de l’enceinte :

Parking P1 : idéal pour les portes N, R, S, T, U, X, Y (hauteur max 2,10 m)

: idéal pour les portes N, R, S, T, U, X, Y (hauteur max 2,10 m) Parking P2 : pratique pour les portes H, J, K, L, N, R (hauteur max 2 m)

: pratique pour les portes H, J, K, L, N, R (hauteur max 2 m) Parking P3 : adapté aux portes Z, A, B, C, D, E, G, H, J, K (hauteur max 2,10 m)

Le tarif démarre généralement à 29 € par véhicule.

Existe-t-il des parkings pour les véhicules hors gabarit ?

Oui. Le Parking P4, en extérieur, est prévu pour accueillir les bus, minibus et véhicules de grande taille. C’est également le point de dépose pour certains services spécifiques.

Peut-on trouver des parkings gratuits ?

Autour du Stade de France, certains parkings extérieurs non couverts accueillent motos et vélos gratuitement. Toutefois, pour les voitures, mieux vaut réserver une place officielle pour éviter les mauvaises surprises.

Comment optimiser son stationnement les jours d’événement ?

Quelles sont les règles d’accès aux parkings ?

Seuls les véhicules disposant d’un titre de stationnement réservé à l’avance peuvent accéder aux parkings les jours de match ou de concert. Il est donc indispensable de réserver en ligne avant votre venue.

Quels horaires respecter ?

Ouverture des parkings : 8h00 le matin

Fermeture : jusqu’à 1h00 du matin pour les événements en soirée, et 21h00 pour ceux en après-midi

Vous pouvez laisser votre voiture sur place jusqu’à 2h après la fin de l’événement.

Que faire avant ou après un événement au Stade de France ?

Quels lieux visiter en voiture autour du Stade de France ?

Louer une voiture avec Carrefour Location vous permet aussi d’explorer les alentours :

La Basilique de Saint-Denis , chef-d’œuvre de l’art gothique.

, chef-d’œuvre de l’art gothique. La Cité du Cinéma , pôle culturel et artistique.

, pôle culturel et artistique. Le Parc Georges-Valbon, pour un moment de détente avant un concert ou un match.

Comment profiter encore plus de votre soirée ?

En plus de la location de voiture, Carrefour vous propose d’acheter directement vos billets de concerts et événements sur Carrefour Spectacles.

Acheter vos places pour un concert ou autre événement au Stade de France chez Carrefour Spectacles

Ainsi, vous pouvez organiser tout votre déplacement de A à Z : location de voiture + achat de billets + stationnement réservé.

Quels types de voitures louer pour aller au Stade de France ?

Quelle voiture choisir pour une sortie en couple ?

Une citadine compacte est idéale : facile à conduire, simple à garer et économique.

Quel véhicule pour un groupe d’amis ou en famille ?

Si vous venez à plusieurs, optez pour un break ou un monospace afin de voyager confortablement et d’avoir assez d’espace pour tous les passagers.

Existe-t-il des solutions plus écologiques ?

Carrefour Location propose également des véhicules électriques et hybrides, parfaits pour circuler autour de Paris tout en réduisant vos émissions.

Comment préparer sa sortie au Stade de France en voiture ?

Quels conseils pour éviter le stress le jour J ?

Anticipez votre réservation de voiture et de parking.

Prévoyez un départ suffisamment tôt pour éviter les embouteillages.

pour éviter les embouteillages. Repérez votre porte d’entrée à l’avance pour choisir le parking le plus proche.

pour choisir le parking le plus proche. Gardez une marge de temps après l’événement : les parkings restent ouverts deux heures après la fin.

Pourquoi choisir Carrefour Location pour aller au Stade de France ?

En choisissant Carrefour Location, vous bénéficiez :

d'agences partout en France , pour louer facilement depuis votre domicile ou directement près du stade.

, pour louer facilement depuis votre domicile ou directement près du stade. d'une agence à Villeneuve-la-Garenne , à seulement 4 km du Stade de France.

, à seulement 4 km du Stade de France. Un large choix de voitures adaptées à vos besoins.

adaptées à vos besoins. Des tarifs compétitifs et la fiabilité d’une grande enseigne.

et la fiabilité d’une grande enseigne. La possibilité de coupler votre sortie avec Carrefour Spectacles pour acheter vos billets en même temps que votre location.

Carrefour Location : la solution idéale pour vos événements au Stade de France

Que vous alliez voir un match de football, un concert ou une cérémonie, la voiture reste le moyen le plus confortable pour rejoindre le Stade de France. Avec Carrefour Location, vous profitez d’une agence à proximité immédiate, d’une large gamme de véhicules et d’une organisation simplifiée en achetant vos billets avec Carrefour Spectacles.

Ainsi, votre sortie devient une expérience sans contrainte : vous louez, vous vous garez, vous profitez !