Location voiture Strasbourg gare | Louez malin avec Carrefour Location

Location voiture Strasbourg gare : l’alternative économique Carrefour Location

Vous arrivez en train à Strasbourg et souhaitez louer une voiture pour vos déplacements ? Carrefour Location vous propose une solution simple, flexible et surtout économique à seulement quinze minutes de la gare de Strasbourg. Que vous soyez de passage pour un week-end, un déplacement professionnel ou un séjour touristique, vous pouvez facilement récupérer votre véhicule à l’agence Carrefour Location Strasbourg Mundo à Mundolsheim, une alternative idéale aux locations plus onéreuses situées directement dans la gare.

Pourquoi louer une voiture près de la gare de Strasbourg ?

Un point de départ stratégique pour explorer l’Alsace

Située au cœur du quartier Gare - Tribunal, la gare SNCF de Strasbourg-Ville est l’une des plus importantes de l’Est de la France. Elle dessert aussi bien Paris en 1h50 grâce au TGV Est, que des destinations internationales comme Francfort, Stuttgart ou Bâle.

En descendant du train, beaucoup de voyageurs choisissent la location de voiture à Strasbourg Gare pour explorer la région à leur rythme.

Mais attention : les agences dans la gare sont souvent plus chères

Louer directement dans la gare peut sembler pratique, mais les tarifs y sont généralement plus élevés en raison de leur emplacement premium et des frais de service.

C’est là que Carrefour Location devient l’alternative intelligente : notre agence Strasbourg Mundo se trouve à seulement 15 minutes en taxi ou VTC, ou 25 minutes en transports en commun. Vous profitez ainsi des mêmes avantages, à un prix bien plus avantageux.

Découvrir nos véhicules à louer à Strasbourg

Pourquoi choisir Carrefour Location plutôt qu’une agence à la gare de Strasbourg ?

Des prix attractifs toute l’année

Chez Carrefour Location, la proximité sans le coût premium fait toute la différence.

Nos agences situées à quelques minutes de la gare offrent des tarifs 20 à 40 % inférieurs à ceux pratiqués dans les gares SNCF ou les aéroports.



Résultat : vous économisez sans compromis sur la qualité du service.

Une large gamme de véhicules

Que vous cherchiez une citadine pratique pour circuler en centre-ville, une berline confortable pour un long trajet ou un SUV spacieux pour partir en famille, Carrefour Location répond à tous les besoins.

Nous proposons aussi des utilitaires si vous avez un déménagement ou un transport de matériel à effectuer.

Consultez notre flotte complète ici

Une flexibilité totale

Avec Carrefour Location, vous pouvez :

Louer pour quelques heures, un week-end ou plusieurs semaines ;

Restituer votre véhicule dans une autre agence Carrefour Location selon vos besoins ;

Ajouter des conducteurs supplémentaires facilement ;

Bénéficier de solutions de protection et d’assurance adaptées à votre profil.

Où se situe l’agence Carrefour Location la plus proche de la gare de Strasbourg ?

Notre agence Carrefour Location Strasbourg Mundo, située à Mundolsheim, est la plus proche de la gare de Strasbourg.

Adresse : Centre commercial Carrefour Strasbourg Mundo, Route de Brumath, 67450 Mundolsheim

Temps d’accès :

15 minutes en taxi ou VTC depuis la gare SNCF de Strasbourg

25 minutes environ en transports en commun (tram et bus)

Cette petite distance est un atout économique majeur : vous profitez de prix plus bas, du parking gratuit et d’un accès facile, sans les files d’attente typiques des agences en gare.

Accéder à l’agence Strasbourg Mundo Carrefour Location

Comment rejoindre l’agence Carrefour Location Strasbourg Mundo depuis la gare ?

En taxi ou VTC

Le moyen le plus rapide : comptez environ 15 minutes de trajet pour rejoindre Mundolsheim. Les taxis sont disponibles juste à la sortie sud de la gare. C’est la solution idéale si vous arrivez avec des bagages ou en famille.

En transports en commun

Vous pouvez également emprunter les lignes de tramway B ou F depuis la gare, puis prendre un bus CTS vers Mundolsheim.

Environ 25 minutes de trajet suffisent pour rejoindre l’agence Carrefour Location.

Que faire à Strasbourg et ses environs avec votre voiture de location ?

Explorer le centre historique classé à l’UNESCO

Strasbourg est une ville d’art et d’histoire au patrimoine exceptionnel.

La cathédrale Notre-Dame, les maisons à colombages de la Petite France, ou encore les ponts couverts font partie des immanquables.

Grâce à votre voiture de location, vous pouvez vous garer dans les parkings relais autour du centre et rejoindre à pied les quartiers historiques.

Découvrir la Route des Vins d’Alsace

En louant une voiture à Strasbourg, vous accédez facilement à la Route des Vins d’Alsace, l’une des plus belles de France.

De Marlenheim à Colmar, les paysages alternent entre villages typiques, vignobles et collines vosgiennes.

Une expérience inoubliable à vivre à son rythme.

Visiter les alentours naturels et culturels

Votre voiture vous permettra de rejoindre facilement :

Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, classé réserve mondiale de la Biosphère par l’UNESCO ;

La ville de Saverne et ses châteaux ;

Le Mont Sainte-Odile, haut lieu spirituel d’Alsace ;

La ville de Colmar, à environ une heure de route.

Louer une voiture à Strasbourg gare pour un week-end, une semaine ou plus ?

Carrefour Location s’adapte à tous les besoins :

Location courte durée : idéale pour un city-trip ou un déplacement professionnel ;

Location moyenne ou longue durée : parfaite pour les séjours prolongés ou en attente d’un nouveau véhicule ;

Location aller simple : vous pouvez rendre votre voiture dans une autre agence Carrefour Location en France.

Cette flexibilité fait de Carrefour Location une solution idéale pour les voyageurs arrivant en train à Strasbourg.

Quels documents pour louer une voiture chez Carrefour Location à Strasbourg ?

Pour louer votre voiture, vous aurez simplement besoin de :

Votre permis de conduire valide (depuis 3 ans) ;

Une pièce d’identité (carte nationale ou passeport) : 21 ans minimum ;

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;

Une carte bancaire au nom du conducteur principal.

Tout se fait rapidement : réservation en ligne, récupération simple, départ en quelques minutes.

Astuce Carrefour Location : économisez tout en gagnant en confort

Les agences situées légèrement en dehors des gares sont souvent jusqu’à 30 % moins chères.

C’est le cas de notre agence Carrefour Location Strasbourg Mundo, qui offre :

Des tarifs attractifs toute l’année ;

Des véhicules récents et entretenus ;

Des horaires flexibles pour récupérer ou restituer votre véhicule.

Astuce : réservez en ligne à l’avance pour garantir le meilleur tarif et la disponibilité de votre véhicule préféré.

Circuler et se garer facilement à Strasbourg

Strasbourg dispose d’un excellent réseau routier et d’infrastructures modernes :

Accès rapide depuis les autoroutes A4 et A35 ;

Nombreux parkings relais (P+R) pour stationner en périphérie ;

Zones à faibles émissions (ZFE) où les véhicules récents sont autorisés.

Avec une voiture de location, vous profitez d’une liberté totale de mouvement, sans dépendre des horaires de tram ou de bus.

Informations pratiques sur la gare de Strasbourg

Adresse :

Gare de Strasbourg-Ville

20 Place de la Gare, 67000 Strasbourg

Horaires :

Ouverte tous les jours de 4h45 à 1h00 en semaine, et de 5h00 à 1h00 le week-end. La gare est desservie par les lignes TGV, TER, ICE et Ouigo, reliant Strasbourg à toute la France et à l’Allemagne.

Services disponibles :

Wifi gratuit, consignes, billetterie, accueil PMR, distributeurs, zone d’attente et parkings à proximité.

Grâce à votre location Carrefour, vous pouvez quitter la gare en toute sérénité pour rejoindre votre véhicule en quelques minutes.

Strasbourg : carrefour européen et capitale de l’Alsace

Strasbourg est bien plus qu’une destination touristique : c’est une véritable capitale européenne abritant le Parlement européen, le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits de l’homme.

Son architecture mêle influences françaises et germaniques, et son cadre de vie attire chaque année des milliers de visiteurs.

Que vous veniez pour affaires, pour les marchés de Noël ou pour explorer la région, louer une voiture à Strasbourg gare avec Carrefour Location est le meilleur moyen de vivre la ville à votre rythme.

Strasbourg gare location voiture​ : liens utiles

Location voiture Strasbourg gare​ : pourquoi choisir Carrefour Location ?

Prix compétitifs, généralement moins chers qu’en gare

Large choix de véhicules : citadines, berlines, SUV, utilitaires

Proximité : à 15 minutes de la gare SNCF de Strasbourg

Flexibilité : location à la journée, au week-end ou longue durée

Véhicules récents, entretien régulier et assurance tous risques incluse

Ajout d'un 2nd conducteur sans frais

Louer une voiture près de la gare de Strasbourg, c’est malin avec Carrefour Location Si vous recherchez une location de voiture à Strasbourg gare sans payer le prix fort, Carrefour Location Strasbourg Mundo est la solution idéale. Vous bénéficiez d’une agence accessible, de tarifs avantageux et d’un service fiable, tout en profitant pleinement de votre séjour en Alsace.

Réservez dès maintenant votre véhicule en ligne