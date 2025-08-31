Location voiture Zoo de Thoiry : préparer son safari en toute liberté avec Carrefour Location

Pourquoi le ZooSafari de Thoiry est une destination incontournable ?

Le ZooSafari de Thoiry, situé dans les Yvelines à seulement 40 minutes de Paris, est bien plus qu’un simple parc animalier. C’est une immersion grandeur nature, une rencontre avec plus de 1 300 animaux évoluant sur près de 150 hectares de nature préservée. Ce lieu exceptionnel permet de découvrir la faune sauvage de manière unique : en safari voiture, comme en Afrique, mais aussi à pied grâce à de vastes espaces immersifs.

Le parc attire chaque année des familles, des couples et des groupes d’amis en quête d’évasion. Sa particularité ? Offrir une véritable aventure en voiture au cœur de la savane. Les lions, éléphants, girafes, rhinocéros et ours y vivent en semi-liberté, observant les visiteurs passer derrière leurs pare-brises.

Mais avant de profiter de cette expérience magique, une question s’impose : comment aller au Zoo de Thoiry facilement ? Et c’est là que la location de voiture Carrefour Location devient l’alliée idéale pour une escapade réussie.

Comment aller au Zoo de Thoiry en voiture ?

Depuis Paris et l’Île-de-France

Le Zoo de Thoiry est particulièrement bien desservi par la route. Depuis Paris, comptez environ 45 minutes de trajet :

Autoroute A13, sortie A12 puis N12 direction Dreux

Sortie Thoiry, puis D76 et D11 jusqu’au parc

Depuis Versailles, le trajet est encore plus rapide : 20 minutes seulement par l’A12 ou la N12.

Depuis la Normandie et l’ouest de la France

En venant de Rouen ou Caen : prenez l’A13 puis l’A12 direction Dreux.

Depuis Giverny (célèbre pour les jardins de Monet) : comptez environ 30 minutes via la N183 et la D11.

L’avantage de la voiture de location Carrefour Location

Louer une voiture permet de voyager confortablement, sans dépendre des navettes ou des rares liaisons en transports en commun. Que vous partiez de Paris, de province ou même de l’aéroport, Carrefour Location vous propose :

Conseils : louez votre voiture le samedi matin avec un retour le samedi soir et profitez de la journée pour visiter le ZooSafari de Thoiry en toute liberté.

Safari Zoo Thoiry : une aventure unique à vivre en voiture

Le point fort du parc est sans doute son Safari de 8 km accessible en voiture. Contrairement à d’autres parcs animaliers, ici, vous êtes plongés dans l’univers sauvage sans barrière entre vous et les animaux (si ce n’est votre pare-brise !).

Pendant environ 1 heure, vous traversez des zones où évoluent librement :

des girafes qui s’approchent curieusement des véhicules,

des rhinocéros qui impressionnent par leur prestance,

des éléphants majestueux,

des zèbres, autruches, antilopes et bien d’autres espèces.

Quelques règles à respecter

Gardez vos fenêtres fermées.

Ne sortez jamais de votre véhicule.

Ne nourrissez pas les animaux.

Cette expérience immersive est comprise dans le prix du billet, mais elle nécessite d’avoir un véhicule. D’où l’importance de penser à la location de voiture si vous n’en possédez pas.

Conseil : louez un SUV ou un monospace permet de profiter du safari avec une meilleure visibilité, surtout si vous êtes en famille avec enfants.

Le parc à pied : prolonger l’évasion après le safari en voiture

Après l’aventure motorisée, le Zoo de Thoiry propose un parc à pied de 90 hectares. L’occasion de découvrir d’autres espèces et de profiter d’espaces immersifs comme :

L’île des lémuriens , où ces petits primates curieux évoluent librement.

, où ces petits primates curieux évoluent librement. La terre des gorilles , pour une rencontre inoubliable avec nos cousins primates.

, pour une rencontre inoubliable avec nos cousins primates. Des volières, des enclos végétalisés et des espaces thématiques adaptés à toute la famille.

Durée de la visite : environ 3 heures à pied.

Le parc propose également :

des aires de pique-nique,

des restaurants et snacks,

des locations de poussettes et fauteuils roulants,

un espace boutique souvenir.

Week-end au Zoo de Thoiry : pourquoi louer une voiture est indispensable ?

Beaucoup de visiteurs choisissent de faire du ZooSafari de Thoiry une simple sortie à la journée. Pourtant, le site se prête parfaitement à un week-end dépaysant ou plus si vous n'êtes pas de la région.

En optant pour la location de voiture Carrefour Location, vous pouvez facilement combiner plusieurs activités :

Jour 1 : Safari en voiture + parc animalier à pied.

Jour 2 : Découverte des alentours (château de Thoiry, château de Versailles, villages des Yvelines, balades en pleine nature...).

Si vous n'habitez pas la région parisienne, profitez des immanquables de la région lors de vos vacances : visite de Paris, du château de Versailles et de ses jardins ou encore des plus grands parcs d'attractions français comme Disneyland Paris ou le Parc Astérix.

Hébergements à proximité

Le Zoo de Thoiry propose même des hébergements insolites, comme des lodges avec vue directe sur les animaux. Louer une voiture vous permet d’y accéder facilement, mais aussi de visiter la région alentour.

Billetterie ZooSafari Thoiry avec Carrefour Spectacles

En plus de la location de votre voiture, pensez à réserver vos places pour le ZooSafari de Thoiry directement sur Carrefour Spectacles.

Les avantages :

Tarifs attractifs et promotions régulières.

Réservation en ligne simple et rapide.

Billets disponibles pour toute la saison.

En réservant vos billets avec Carrefour Spectacles et en louant votre voiture avec Carrefour Location, vous préparez un séjour 100 % organisé, pratique et économique.

Safari nocturne et Thoiry Lumières Sauvages : une raison de plus d’y aller en voiture

En hiver, le parc propose l’événement Thoiry Lumières Sauvages, un parcours féerique où des centaines de lanternes illuminent les jardins et allées. C’est une expérience magique à vivre en soirée.

Or, les transports en commun sont limités la nuit. Avec une voiture de location Carrefour Location, vous pouvez rester jusqu’à la fermeture et rentrer tranquillement à votre rythme.

FAQ : tout savoir pour organiser sa visite au ZooSafari de Thoiry en voiture

Comment aller au Zoo de Thoiry depuis Paris sans voiture ?

Le parc propose quelques navettes depuis la gare de Montfort-l’Amaury – Méré, mais elles sont limitées. Louer une voiture est la solution la plus pratique et flexible.

Peut-on faire le safari de Thoiry avec une voiture de location ?

Oui, toutes les voitures sont autorisées, y compris celles louées chez Carrefour Location. Les camping-cars peuvent également circuler.

Combien coûte l’entrée au ZooSafari de Thoiry ?

Le prix varie selon la saison et l’âge des visiteurs. Les billets sont disponibles sur Carrefour Spectacles avec des offres exclusives.

Quelle est la durée idéale pour visiter Thoiry ?

Prévoyez 1 journée complète pour le safari + parc à pied, et idéalement 2 jours pour profiter d’un week-end dépaysant.

Carrefour Location, votre allié pour un safari réussi à Thoiry

Visiter le ZooSafari de Thoiry est une aventure unique en France : un safari grandeur nature à seulement 40 minutes de Paris. Pour en profiter pleinement, rien ne vaut la location de voiture avec Carrefour Location, qui vous offre liberté, confort et praticité.

En combinant :

Location de voiture Carrefour Location pour l’accès,

pour l’accès, Réservation de billets Carrefour Spectacles,

vous vous assurez une expérience 100 % organisée et inoubliable. Alors, prêt à vivre un week-end sauvage au ZooSafari de Thoiry ?