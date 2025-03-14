Location de voitures et utilitaires à La Baule

Pourquoi opter pour une location de véhicule à La Baule ?

La Baule, cette station balnéaire prisée de Loire-Atlantique, s'étend sur une magnifique baie de 9 km de sable fin. Pour profiter pleinement de ses attraits et de ses environs, la location d'un véhicule s'avère être une solution à la fois pratique et économique. Sans voiture, il peut être difficile d'explorer les richesses de la région, des marais salants de Guérande aux charmants villages de la presqu'île.

Avec un véhicule de location, vous gagnez en liberté et en flexibilité. Fini les contraintes des horaires de bus ou les coûts élevés des taxis ! Vous pouvez organiser vos journées selon vos envies, vous rendre sur les plages moins fréquentées ou visiter les sites touristiques aux alentours comme Pornichet ou Le Croisic. De plus, si vous venez en train à La Baule, la location vous permet de poursuivre votre voyage sans rupture de mobilité.

Enfin, louer un véhicule peut s'avérer être une solution économique, surtout si vous voyagez en famille ou entre amis. Le coût de la location, réparti entre plusieurs personnes, devient souvent inférieur à celui des transports en commun ou des taxis pour des trajets multiples.

Comment louer une voiture ou un utilitaire à La Baule ?

Chez Carrefour Location, nous avons simplifié au maximum le processus de location de voiture à La Baule. Vous pouvez réserver votre véhicule en ligne sur notre site web, par téléphone, ou directement dans notre agence située au Carrefour Market de La Baule. La réservation anticipée est recommandée, particulièrement pendant la haute saison estivale où la demande est forte.

Pour louer un véhicule, vous devez être âgé d'au moins 21 ans et posséder un permis de conduire valide depuis au moins 3 ans. Nos équipes vérifient également votre pièce d'identité et un justificatif de domicile récent. Le paiement dans cette agence peut s'effectuer par carte bancaire, et une caution vous sera demandée lors de la prise du véhicule, restituée à la fin de la location si le véhicule est rendu en bon état.

Nos différentes catégories de véhicules disponibles

Notre flotte de véhicules à La Baule est variée pour répondre à tous vos besoins :

Voitures citadines : idéales pour les déplacements urbains et les petites distances

: idéales pour les déplacements urbains et les petites distances Berlines familiales : parfaites pour les familles avec enfants et les longs trajets

: parfaites pour les familles avec enfants et les longs trajets Monospaces : offrant plus d'espace pour les bagages et les passagers

: offrant plus d'espace pour les bagages et les passagers Utilitaires : disponibles en plusieurs tailles pour vos déménagements ou transports de marchandises

: disponibles en plusieurs tailles pour vos déménagements ou transports de marchandises Camions de déménagement : spécialement conçus pour les déménagements volumineux grâce à un hayon motorisé et une capacité de 20m3.

Chaque véhicule est livré propre, avec le plein de carburant, et régulièrement entretenu pour garantir votre sécurité et votre confort sur la route. Découvrez toutes les voitures et tous les camions proposés par Carrefour Location.

Notre agence de location à La Baule

Carrefour Location, meilleur réseau d'agences de location de véhicules en 2023, 2024 et 2025, dispose d'une agence stratégiquement située au Carrefour Market de La Baule. Cette position centrale vous permet d'accéder facilement à nos services dès votre arrivée en ville. Notre équipe de professionnels vous accueille et vous conseille pour choisir le véhicule le mieux adapté à vos besoins.

Nos horaires d'ouverture sont adaptés pour vous offrir un maximum de flexibilité. L'agence est ouverte du lundi au samedi. Pour une prise en charge rapide, nous vous recommandons de réserver votre véhicule à l'avance, surtout pendant les périodes de forte affluence.

Nos services exclusifs chez Carrefour Location

Carrefour Location à La Baule vous propose plusieurs services pour faciliter votre expérience :

Assurances tous risques incluse pour toute location

Second conducteur offert

Annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ

Assistance 24h/24 et 7j/7 en cas de panne

Comparer les prix de location de véhicules à La Baule

La location d'un utilitaire ou d'une voiture à La Baule représente un investissement dans votre confort et votre mobilité pendant votre séjour. Chez Carrefour Location, nous nous efforçons de proposer les tarifs les plus compétitifs du marché, avec une transparence totale sur nos prix.

Les tarifs varient selon plusieurs facteurs : le type de véhicule choisi, la durée de location, la période de l'année et les options supplémentaires sélectionnées.

Pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix, nous vous conseillons de :

Réserver votre véhicule à l'avance, surtout en haute saison

Comparer les différentes formules de location (journée, week-end, semaine)

Vérifier les promotions en cours sur notre site web

Considérer les frais supplémentaires potentiels (carburant, kilométrage excédentaire, etc.)

Nos conseils pour une location économique

Pour réduire le coût de votre location de véhicule, considérez ces astuces :

Choisissez un véhicule adapté à vos besoins réels, ni trop grand ni trop petit

Restituez le véhicule avec le même niveau de carburant et dans le même état qu'à la prise en charge pour éviter toute pénalité

Respectez les horaires de retour pour éviter les frais de retard

L'option zen vous permet de rouler plus tranquille avec une protection encore plus forte en cas de pépin sur la route !

L'agence est fermée le dimanche mais le retour le lundi matin est possible sans surcoût !

Que faire à La Baule et ses alentours avec votre véhicule de location ?

Une fois votre voiture louée à La Baule, de nombreuses possibilités s'offrent à vous pour explorer cette magnifique région. La célèbre plage de La Baule, avec ses 9 km de sable fin, est bien sûr incontournable. Mais au-delà de cette attraction principale, votre véhicule vous permettra de découvrir de nombreux trésors à proximité.

À seulement quelques minutes en voiture, vous pourrez visiter les marais salants de Guérande et sa cité médiévale fortifiée. Le Parc Naturel Régional de Brière, deuxième plus grand marais de France après la Camargue, est également facilement accessible. Pour les amateurs d'histoire, le site mégalithique de Carnac n'est qu'à une heure de route.

Si vous êtes amateur de gastronomie, profitez de votre location de voiture pour explorer les marchés locaux et les restaurants de fruits de mer le long de la côte. Le petit port de pêche du Croisic, à 15 minutes de La Baule, est particulièrement réputé pour ses produits frais de la mer.

Pour les familles, l'Océarium du Croisic et le parc zoologique Planète Sauvage près de Nantes sont des destinations idéales pour une journée d'excursion. Les amateurs de golf apprécieront les parcours prestigieux de La Baule et Pornic.

Enfin, si vous êtes à La Baule pour un séjour prolongé, n'hésitez pas à explorer les offres de voyages Carrefour à La Baule pour vos nuitées et de Carrefour Spectacles pour vos activités comme des concerts ou one (wo)man show au Palais Des Congres Atlantia.

Simplifiez vos déplacements à La Baule avec Carrefour Location

La location de voiture ou d'utilitaire à La Baule est une solution pratique et économique pour profiter pleinement de votre séjour dans cette magnifique station balnéaire et ses environs. Que vous soyez en vacances, en déplacement professionnel ou en plein déménagement, Carrefour Location met à votre disposition une flotte diversifiée de véhicules récents et bien entretenus.

Notre agence de La Baule, située au Carrefour Market, vous accueille avec professionnalisme et vous accompagne dans le choix du véhicule adapté à vos besoins. Avec des tarifs compétitifs et transparents, nous nous engageons à vous offrir la meilleure expérience de location possible.

N'hésitez pas à réserver votre véhicule en ligne ou à nous contacter directement pour plus d'informations. Carrefour Location, votre partenaire mobilité à La Baule, vous souhaite un excellent séjour sur la côte atlantique !