Les ponts de mai: l’occasion idéale pour louer votre voiture chez Carrefour Location et découvrir de nouveaux horizons en toute liberté

Il est enfin là, ce mois de mai tant attendu! Considéré comme le plus beau mois du printemps, le mois de mai apporte avec lui cette année l’opportunité des ponts des jours fériés, qui permettent de prolonger nos week-ends et explorer de nouveaux horizons.



Que vous ayez besoin de vivre une escapade en famille, entre amis, en amoureux ou en solitaire, rien de mieux que de louer une voiture pour découvrir de nouveaux endroits en toute indépendance et sans contraintes.

Destinations économiques pour les week-ends prolongés de mai : où aller avec un petit budget ?

Découvrez comment économiser sur vos vacances en visitant des villes populaires sans vous ruiner!

Optez pour un Bed & Breakfast en périphérie de Londres pour un séjour de 4 jours au cœur de la ville pour moins de 150€ par personne. Profitez des musées gratuits, des pubs pas chers et de la culture anglaise en visitant les sites emblématiques de la ville.

Située dans le sud-est de la France, la Corse est une île aux paysages enchanteurs et aux plages de rêve. La ville d'Ajaccio, la capitale de l'île, est un excellent choix pour des vacances inoubliables. Nichée entre mer et montagne, Ajaccio est une ville chargée d'histoire et de culture. Vous pourrez vous promener dans les rues pavées de la vieille ville, visiter la maison natale de Napoléon Bonaparte, profiter des plages de sable fin et savourer la gastronomie locale dans les nombreux restaurants et cafés de la ville. Les amateurs de sports nautiques pourront également s'adonner à leur passion en pratiquant la planche à voile, le kitesurf ou encore la plongée sous-marine dans les eaux cristallines de la Méditerranée.

Pour des vacances ensoleillées, rendez-vous à Séville en Espagne et imprégnez-vous de son architecture arabo-andalouse. Explorez le quartier de Santa Cruz et profitez des soirées animées avec de la sangria, des tapas et du flamenco à volonté !

Idées de destinations familiales pour les week-ends prolongés de mai : où partir pour des vacances inoubliables ?

Organisez des week-ends de rêve en famille pour les ponts de mai!

Rome est une destination idéale pour les enfants qui aiment l'histoire et la pizza. La Villa Borghese, la Fontaine de Trevi et le musée Explora sont des attractions incontournables.

Pour un voyage économique, rendez-vous à Majorque hors saison et profitez des plages calmes et des attractions familiales telles que le train historique ou le Safari Zoo Reserva Africana.

Les meilleurs plans entre amis pour les week-ends prolongés de mai !

Vous cherchez à partir en voyage entre amis sans dépenser trop d'argent ? Pourquoi ne pas louer un appartement ou une villa à plusieurs dans la région de France qui vous conviendrait le mieux ?

Par exemple, vous pouvez trouver des logements pour moins de 300€ pour 4 jours sur la Côte d’Azur qui est réputée pour ses plages de sable fin, son climat ensoleillé et son glamour.

Nice est l'une des villes les plus populaires de la région, offrant une combinaison unique de charme français et de style méditerranéen. Promenez-vous le long de la Promenade des Anglais bordée de palmiers, visitez la vieille ville pittoresque avec ses rues pavées et ses marchés animés, et imprégnez-vous de l'atmosphère luxueuse de la ville en flânant dans le quartier chic de la Rue Paradis. La ville est également un excellent point de départ pour explorer les villes et villages environnants, tels que Cannes, Monaco et Saint-Tropez, ou pour profiter des activités nautiques, comme la voile, le jet-ski et la plongée sous-marine. Nice est une destination de vacances incontournable pour ceux qui cherchent à se détendre et à se ressourcer sur la Côte d'Azur.

Si vous voulez partir à l'étranger, Dublin est une destination abordable où vous pourrez vous immerger dans la richesse historique de la ville tout en profitant de sa vie nocturne animée. Également, c’est la destination préférée des amateurs de bière , où découvrir la Guinness Storehouse et déguster des bières locales dans les pubs de Temple Bar seront à leur rendez-vous!

Et pour les plus téméraires, Amsterdam est la destination idéale pour une escapade extravagante. Entre les musées incontournables tels que le Rijksmuseum et le Van Gogh Museum, et les quartiers animés tels que le Jordaan et le De Pijp, vous ne risquez pas de vous ennuyer à Amsterdam.

Les plus belles escapades à deux pour les week-ends prolongés de mai !

Vous cherchez un cadeau pour surprendre votre moitié pendant les ponts de mai ? Pourquoi ne pas opter pour un séjour romantique au cœur des campagnes verdoyantes ou au bord de la mer pour des destinations de rêve telles que la Normandie, Florence et Lisbonne.

En Normandie, vous pourrez vous balader le long des plages de sable fin, admirer les majestueuses falaises de craie blanche et découvrir les charmants villages de pêcheurs. Imprégnez-vous de l'histoire en visitant les célèbres plages du Débarquement, les musées dédiés à la Seconde Guerre mondiale et les châteaux médiévaux. Goûtez aux spécialités locales telles que le camembert, le cidre et les fruits de mer frais, et profitez des douces soirées d'été dans l'un des nombreux restaurants en bord de mer. En Normandie, vous trouverez une ambiance paisible et romantique qui vous laissera des souvenirs inoubliables.

À Florence, vous pourrez flâner dans les rues pittoresques et contempler les bâtiments historiques qui vous entourent. Laissez-vous émerveiller par les chefs-d'œuvre de la Renaissance et admirez la célèbre église Santa Maria dei Fiore, le Palazzo Vecchio et le Campanile de Giotto. Passez un moment romantique sur le Ponte Vecchio, enlacés, et profitez de l'ambiance chaleureuse de la ville.

Enfin, à Lisbonne, laissez-vous emporter par l'atmosphère exotique et parfumée de la ville. Découvrez les rues bordées d'azulejos et les petits escaliers du quartier de l'Alfama, et prenez le temps d'apprécier les tramways emblématiques de la ville. Le soir, laissez-vous bercer par le son mélancolique du fado, une musique traditionnelle portugaise.

Alors, où partirez-vous pour votre week-end romantique ?

