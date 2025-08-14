Où habiter autour de Lyon en 2025 : les meilleures villes pour s’installer

Vous envisagez de quitter Lyon tout en restant à proximité ? Que ce soit pour acheter un bien immobilier, profiter d’un environnement plus calme ou tout simplement gagner en espace, la métropole lyonnaise regorge de communes attractives. Certaines offrent un cadre naturel préservé, d’autres misent sur la proximité directe avec le centre-ville. Voici notre guide complet pour trouver la ville idéale autour de Lyon, en fonction de vos besoins.

Pourquoi s’installer près de Lyon ?

Deuxième métropole française, Lyon attire chaque année de nouveaux habitants grâce à son dynamisme économique, sa vie culturelle riche et sa situation stratégique entre Alpes et Méditerranée. Mais les prix immobiliers y sont élevés : le mètre carré dépasse souvent les 5 000 € dans l’ancien, et davantage dans le neuf.

En s’éloignant de quelques kilomètres, on gagne non seulement en surface et en confort, mais aussi en qualité de vie : espaces verts, tranquillité, charme des communes à taille humaine.

Villeurbanne : vivre aux portes de Lyon

Surnommée le 10ᵉ arrondissement de Lyon, Villeurbanne séduit par sa desserte en transports (métro, tramway, bus) et sa vie urbaine intense. Les quartiers comme Gratte-Ciel ou La Doua attirent aussi bien les familles que les étudiants.

Atouts :

Logements souvent plus accessibles que dans Lyon intra-muros

Nombreux commerces et services

Proximité des campus universitaires

Idéal si vous souhaitez rester au cœur de l’activité tout en réduisant légèrement votre budget logement.

Tassin-la-Demi-Lune : équilibre entre ville et nature

À l’ouest immédiat de Lyon, Tassin-la-Demi-Lune offre un cadre résidentiel recherché. Avec ses commerces, ses écoles et ses parcs, la commune attire les familles. Une future ligne de métro renforcera encore sa connexion avec le centre.

Atouts :

Cadre de vie verdoyant

Commerces et infrastructures de qualité

Accès rapide à Lyon par la route ou les transports

Les prix y sont élevés, mais la qualité de vie est au rendez-vous.

Brignais : le charme de la campagne à 30 minutes de Lyon

Située au sud-ouest de la métropole, Brignais combine tranquillité et proximité. Ses maisons avec jardin et ses chemins de randonnée séduisent ceux qui veulent de l’espace tout en restant proches des zones d’emploi.

Atouts :

Ambiance village et espaces verts

Accès rapide à l’A450

Bon compromis pour les familles recherchant plus de surface

Caluire-et-Cuire : une vue imprenable sur le Rhône

Proche de la Croix-Rousse, Caluire-et-Cuire est prisée pour sa tranquillité et sa vue sur la vallée du Rhône, parfois jusqu’au Mont-Blanc. La ville est desservie par le métro et le trolleybus.

Atouts :

Cadre résidentiel et calme

Accès direct à Lyon

Espaces verts et équipements culturels

Vénissieux : un marché immobilier encore abordable

Proche du 8ᵉ arrondissement de Lyon, Vénissieux offre des prix inférieurs à ceux de la capitale des Gaules, tout en restant bien connectée par métro, tramway et périphérique.

Atouts :

Logements accessibles

Dynamisme économique (ZAC du Grand Parilly)

Projets urbains attractifs

Saint-Didier-au-Mont-d’Or : le prestige et la nature

C’est l’une des communes les plus chics autour de Lyon. On y trouve de belles villas, des appartements de standing et une vraie vie de village. Les Monts d’Or offrent un cadre naturel exceptionnel, idéal pour les amateurs de randonnées ou de paysages vallonnés.

Atouts :

Environnement verdoyant

Qualité architecturale du parc immobilier

Proximité de Lyon et du pôle économique de la Part-Dieu

Sainte-Foy-lès-Lyon : la ville verte

Avec 25 % de sa surface en espaces verts, Sainte-Foy-lès-Lyon est prisée des familles. On y trouve des écoles, un cinéma, une piscine et un tissu associatif dynamique.

Atouts :

Verdure et calme

Proximité de Lyon

Offres culturelles et sportives variées

Francheville et Écully : confort et standing

Ces deux communes de l’ouest lyonnais allient zones résidentielles, espaces verts et accès rapide à Lyon. Écully se distingue par ses parcs et son campus étudiant, Francheville par son charme de petite ville dynamique.

Atouts :

Cadre privilégié

Proximité immédiate de Lyon

Qualité des services et infrastructures

Conseils pour choisir votre future ville en banlieue lyonnaise

Pensez au temps de trajet : à Lyon, franchir un pont ou un tunnel peut rallonger considérablement votre trajet quotidien.

: à Lyon, franchir un pont ou un tunnel peut rallonger considérablement votre trajet quotidien. Vérifiez la desserte en transports en commun : certaines communes très recherchées ne sont pas bien reliées.

: certaines communes très recherchées ne sont pas bien reliées. Tenez compte du relief : 20 km en plaine ne sont pas équivalents à 20 km dans les Monts du Lyonnais.

: 20 km en plaine ne sont pas équivalents à 20 km dans les Monts du Lyonnais. Comparez le prix au m² et la surface offerte : à budget égal, certaines communes permettent de gagner beaucoup d’espace.

Louer un utilitaire pour faciliter votre installation dans la région lyonnaise

Un déménagement ou un emménagement autour de Lyon peut impliquer le transport de meubles, d’électroménager ou de matériaux de rénovation.

Carrefour Location propose une large gamme de véhicules utilitaires, du petit fourgon maniable aux grands camions de 20 m³, parfaits pour transporter des charges volumineuses. Les agences, présentes dans toute la région lyonnaise, permettent de louer près de votre ancien ou nouveau domicile, pour un trajet plus pratique et souvent moins coûteux.

Déménager près de Lyon, ce qu'il faut retenir :

Vivre autour de Lyon, c’est profiter du dynamisme de la métropole tout en trouvant un cadre de vie qui vous ressemble. Des secteurs comme Villeurbanne, Tassin-la-Demi-Lune ou Caluire-et-Cuire offrent une proximité directe avec le centre, tandis que Brignais, Sainte-Foy ou les Monts d’Or séduisent par leur environnement verdoyant. En préparant bien votre projet et en anticipant votre mobilité, vous trouverez facilement le juste équilibre entre confort, budget et accessibilité.