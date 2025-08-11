Partir un week-end à Center Parcs : quelle domaine choisir, que faire et comment y aller ?

Envie d’un séjour au vert pour vous ressourcer, bouger et passer du temps en famille ou entre amis ? Les Center Parcs en France offrent des domaines uniques, nichés au cœur de la nature, avec des activités pour tous les âges. Du bord de lac à la forêt majestueuse, en passant par des hébergements insolites, vous trouverez forcément l’endroit idéal pour votre prochaine escapade.

Pourquoi choisir un Center Parcs pour un week-end ou des vacances ?

Les sept Center Parcs français sont conçus pour combiner nature, détente et loisirs. Chaque domaine propose :

Un vaste espace aquatique Aqua Mundo , avec toboggans, rivières sauvages et piscines à vagues.

, avec toboggans, rivières sauvages et piscines à vagues. Des activités sportives : kayak, canoë, tir à l’arc, tennis, golf, escalade, VTT…

: kayak, canoë, tir à l’arc, tennis, golf, escalade, VTT… Des espaces bien-être : spas, hammams, bains à remous.

: spas, hammams, bains à remous. Des animations familiales : spectacles, ferme pédagogique, parcours d’aventure, jeux indoor et outdoor.

: spectacles, ferme pédagogique, parcours d’aventure, jeux indoor et outdoor. Des hébergements confortables de 2 à 12 personnes, parfois insolites comme les maisons dans les arbres ou à la ferme.

Le tout dans un environnement préservé, loin du bruit et de la pollution, pour une parenthèse au grand air.

Quelle est la durée d'un week-end ou d'un séjour à Center Parcs ?

Les Center Parcs proposent 3 durées pour les séjours :

le Week-end compte 3 nuits : du vendredi 16h00 au lundi 10h00

compte 3 nuits : du vendredi 16h00 au lundi 10h00 le Mid-week : il comprend 4 nuits, du lundi 16h00 jusqu'au vendredi 10h00.

: il comprend 4 nuits, du lundi 16h00 jusqu'au vendredi 10h00. la Semaine comporte 7 nuits : au choix du vendredi 16h00 au vendredi 10h00 ou du lundi 16h00 au lundi 10h00.

Quel est le meilleur domaine Center Parcs en France ?

Difficile de désigner un seul vainqueur, car chaque domaine a son ambiance propre et ses atouts. Voici un panorama pour vous aider à choisir selon vos envies. Les Domaines sont classés aléatoirement.

Les Trois Forêts (Lorraine) : l’immensité et la diversité

Avec 435 hectares de forêt, c’est le plus vaste des Center Parcs français. Les visiteurs apprécient ses cottages modernes et spacieux, son impressionnant Aqua Mundo avec Master Blaster de 120 mètres, ainsi que ses nombreuses activités : parcours d’aventure, mini-ferme, ateliers nature. Idéal pour les familles actives et les séjours en groupe.

Villages Nature Paris : l’éco-tourisme aux portes de la capitale et à côté de Disneyland Paris

Situé à 30 minutes de Paris et à proximité immédiate de Disneyland, ce domaine mise sur le développement durable : hébergements écologiques, géothermie pour chauffer l’Aqualagon, jardins thématiques, ferme éducative. Parfait pour combiner détente et sensibilisation à l’environnement.

Les Bois-Francs (Normandie) : authenticité et loisirs variés

L’un des premiers Center Parcs de France, niché dans 310 hectares de verdure. Son style plus traditionnel séduit les habitués. On y trouve un parcours de golf, une mini-ferme, du tir à l’arc, et bien sûr l’Aqua Mundo. Idéal pour un séjour convivial dans un cadre champêtre.

Les Hauts de Bruyères (Sologne) : nature et patrimoine

Proche des châteaux de la Loire, ce domaine combine immersion en forêt et hébergements spacieux (parfois avec jacuzzi privé). Son Aqua Mundo séduit été comme hiver, et les parcours aventure en forêt plaisent aux plus jeunes.

Les Landes de Gascogne (Nouvelle-Aquitaine) : le dernier Domaine ouvert

Ce domaine récent met l’accent sur la nature et le bien-être : maisons dans les arbres, potagers, ateliers jardinage et cuisine. L’architecture en bois se fond parfaitement dans la pinède. Parfait pour déconnecter.

Le Lac d’Ailette (Picardie) : entre lac et Champagne

Bordant un lac de 140 hectares, ce domaine est un paradis pour les sports nautiques. Spa rénové, Aqua Mundo avec 13 toboggans, et proximité de la route du Champagne en font une escapade originale.

Le Bois aux Daims (Vienne) : rencontre avec la faune

Ici, les daims vivent en semi-liberté et les visiteurs peuvent découvrir un cœur animalier unique. Le Cenote Pool, entouré d’aquariums, offre une expérience aquatique inédite.

Combien de personnes peuvent séjourner dans un même logement à Center Parcs ?

Un logement peut accueillir de 2 à 12 personnes dans tous les Domaines Center Parcs. Certains Domaines ont des cottages pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes !

Comment choisir dans quel Center Parcs aller pour un week-end ?

Prenez en compte les informations détaillées ci-dessus ainsi que le temps de trajet selon votre point de départ afin de bien déconnecter : un week-end passe très vite ! Nous vous conseillons de prendre un Domaine relativement proche pour ce type de séjour et de partir sur une durée de séjour plus longue pour les Domaines plus éloignés.

Où réserver mon week-end à Center Parcs ?

Découvrez les offres de Carrefour Voyages pour les 7 Domaines français de Center Parcs.

Quelles activités peut-on faire dans un Center Parcs ?

Se détendre : spa, massages, bains à remous, plages de lac.

: spa, massages, bains à remous, plages de lac. Bouger : accrobranche, paintball, tennis, vélo, randonnée.

: accrobranche, paintball, tennis, vélo, randonnée. S’amuser en famille : Aqua Mundo, mini-golf, ateliers créatifs, poney, jeux en intérieur.

: Aqua Mundo, mini-golf, ateliers créatifs, poney, jeux en intérieur. Découvrir la nature : balades en forêt, observation des animaux, découverte de la permaculture.

Comment se rendre facilement dans un Center Parcs ?

La plupart des domaines sont situés dans des zones naturelles, parfois éloignées des gares. La voiture reste donc le moyen le plus pratique pour s’y rendre, surtout en famille ou avec beaucoup de bagages.

Astuce Carrefour Location : si vous n’avez pas de véhicule ou souhaitez partir avec un plus grand modèle pour transporter toute la famille et les affaires, vous pouvez louer facilement une voiture adaptée à votre séjour (citadines, SUV, berlines et même minibus 9 places). Que vous partiez de Paris, Bordeaux, Lyon ou ailleurs, Carrefour Location propose des véhicules spacieux et confortables pour rejoindre votre Center Parcs en toute sérénité.

Conseils pour préparer votre week-end en Center Parcs

Choisissez votre domaine selon vos envies : nature sauvage, proximité d’un site touristique, activités sportives… Réservez tôt, surtout pendant les vacances scolaires. Préparez vos activités : certaines nécessitent une réservation à l’avance. Pensez à la météo pour adapter vos équipements (maillot, coupe-vent, chaussures de marche). Organisez votre transport pour arriver sans stress, avec une voiture adaptée si besoin.

Questions fréquentes pour préparer votre week-end à Center Parcs

Quel est l'horaire d'arrivée le jour du check-in ?

La remise des clés se fait à partir de 16h, mais vous pouvez accéder au domaine et à ses infrastructures dès 10h le jour de votre arrivée. Le jour du départ, les clés doivent être rendues à 10h, mais vous pouvez rester et profiter du site jusqu’à 21h. Les jours d’arrivée possibles varient selon la saison et la durée du séjour, surtout pendant les vacances scolaires.

Comment réserver des activités à Center Parcs ?

Vous pouvez réserver vos activités lors de la réservation de votre hébergement ou à tout moment sur le site officiel Center Parcs. Pendant le séjour, l’application mobile permet de gérer facilement vos inscriptions. Il est aussi possible de réserver directement sur place directement via des bornes ou avec l'équipe du Domaine.



Bon à savoir : l’accès illimité à l’Aqua Mundo, les aires de jeux, les sentiers de promenade et certaines animations sont inclus dans votre séjour. Les autres activités sont à la carte.

Peut-on venir pour la journée sans dormir sur place ?

Oui. Il suffit de réserver un "Pass Journée" pour profiter des activités, de l’Aqua Mundo et des animations gratuites. Pour Villages Nature Paris, la réservation se fait en ligne ou par téléphone au 0 805 53 05 03.

Les animaux de compagnie sont-ils acceptés ?

Les animaux sont les bienvenus (maximum 2 par cottage, ou 1 à Villages Nature Paris), moyennant un supplément de 7 € par nuit et par animal. Ils doivent être tenus en laisse à l’extérieur et ne sont pas admis dans certaines infrastructures (piscines, restaurants, hôtels).

Partir en week-end à Center Parcs : ce qu'il faut retenir

Les Center Parcs en France sont idéaux pour une escapade nature mêlant détente, loisirs et découvertes. En famille, en couple ou entre amis, chacun y trouvera son bonheur, du toboggan géant aux balades en forêt. Et si vous avez besoin d’un véhicule pour vous y rendre, Carrefour Location est là pour vous accompagner.