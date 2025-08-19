Tout savoir sur le permis de conduire à 17 ans

Depuis le 1er janvier 2024, il est possible de passer son permis de conduire et de conduire seul dès l’âge de 17 ans. Une véritable révolution pour les jeunes qui souhaitent gagner en autonomie plus tôt, que ce soit pour leurs études, leur travail ou leurs loisirs. Quelles sont les conditions ? Quelle formation suivre ? Y a-t-il des limitations de vitesse particulières ? Découvrez toutes les informations essentielles ainsi que nos conseils pour mettre toutes les chances de votre côté lors de l’examen.

Permis à 17 ans : que dit la loi ?

Au printemps 2023, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé l’abaissement de l’âge légal du permis de conduire à 17 ans. Cette mesure, inscrite dans le « Plan interministériel sur la jeunesse », a pour objectif de faciliter l’accès à la mobilité pour les jeunes.

Depuis le 1er janvier 2024, tout candidat âgé de 17 ans peut :

Passer l’épreuve pratique du permis de conduire ;

Obtenir le droit de conduire seul, sans accompagnateur.





Aucune modification n’est prévue en 2025 : le permis à 17 ans reste en vigueur.

Quelles conditions pour obtenir le permis à 17 ans ?

Les critères d’éligibilité sont identiques à ceux du permis classique ou de la conduite accompagnée (AAC) :

Résider en France depuis au moins 6 mois ou être de nationalité française ;

depuis au moins 6 mois ou être de nationalité française ; Détenir l’ASSR (attestation scolaire de sécurité routière) ou l’ASR pour les moins de 21 ans ;

(attestation scolaire de sécurité routière) ou l’ASR pour les moins de 21 ans ; Avoir participé à la Journée Défense et Citoyenneté (ou disposer de l’attestation provisoire) ;

à la Journée Défense et Citoyenneté (ou disposer de l’attestation provisoire) ; Ne pas présenter de contre-indication médicale à la conduite.





Formation classique ou conduite accompagnée : quelles différences ?

Formation classique : inscription possible dès 16 ans, passage de l’examen à 17 ans, conduite en solo dès 17 ans.

: inscription possible dès 16 ans, passage de l’examen à 17 ans, conduite en solo dès 17 ans. Conduite accompagnée (AAC) : début possible dès 15 ans, passage de l’examen à 17 ans, conduite en solo dès 17 ans.

La Délégation à la Sécurité Routière prévoit d’ajuster les règles de l’AAC dans les prochains mois pour maintenir son attractivité.





Avantages et inconvénients du permis à 17 ans

Avantages :

Plus d’autonomie pour se rendre à l’école, en stage ou au travail.

Meilleure insertion professionnelle grâce à une mobilité facilitée.



Inconvénients :

Statistiquement, les jeunes conducteurs sont plus exposés au risque d’accident.

Augmentation du nombre d’inscriptions dans les auto-écoles, pouvant allonger les délais d’examen.





Limitations et règles spécifiques aux jeunes conducteurs

Les titulaires d’un permis depuis moins de deux ans — y compris à 17 ans — sont soumis à :

Un permis probatoire avec un capital de 6 points au départ.

avec un capital de 6 points au départ. Des limitations de vitesse : 80 km/h sur les routes à double sens, 100 km/h sur voies rapides, 110 km/h sur autoroutes.





Permis à 17 ans : comment se déroule la formation ?

Inscription dans l’auto-école de votre choix. Préparation théorique avec le Code de la route. Formation pratique : minimum 20 heures de conduite dont 15 heures en circulation. Examen pratique avec un inspecteur.





4 astuces pour réussir son permis à 17 ans (et à tout âge)