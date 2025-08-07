Stationner devant le portail de ma maison : autorisé ou interdit ?

Vous vous demandez si vous pouvez vous garer devant votre propre portail ? Voici ce que dit la loi, quels sont les risques, et quelles démarches suivre en cas de conflit ou d’infraction.

Est-il légal de stationner devant un portail ou une entrée carrossable ?

Non. Le article R417‑10 du Code de la route interdit le stationnement devant toute entrée carrossable (garage, portail) même si celle-ci appartient au conducteur. Cette règle s'applique à tous, sans exception, afin de préserver la circulation publique et l’accès des véhicules de secours.

La Cour de cassation, dans une décision du 20 juin 2017, a confirmé cette interdiction : même si le conducteur possède l’accès carrossable, stationner devant constitue toujours une gêne potentielle et est donc interdit.

Quelles sanctions en cas d’infraction ?

Le stationnement devant un portail est classé comme infraction de 2ᵉ classe (stationnement gênant) :

Amende forfaitaire : 35 € (majorée à 75 € si le paiement est tardif).

(majorée à 75 € si le paiement est tardif). Le véhicule peut être immobilisé ou mis en fourrière si vous refusez de bouger ou en cas d’absence du conducteur.

Et cela même s'il s'agit de votre propre domicile.

Le stationnement sur trottoir : une infraction encore plus grave

Stationner sur un trottoir est formellement interdit aux véhicules (voitures ou deux-roues). Cette action est qualifiée de stationnement très gênant, passible d’une amende de 4ᵉ classe : 135 € majorée jusqu’à 575 € en cas de retard.

La raison : le véhiculé empêche souvent la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.

Comment réagir à un stationnement gênant devant votre portail ?

Si c’est votre portail

Même en tant que propriétaire ou locataire, vous risquez une sanction si vous vous garez devant votre accès carrossable. Aucun panneau (ex. : numéro immatriculation de votre voiture indiquée) ne permet de contourner la règle légale.

Et si un voisin ou un tiers gare son véhicule devant chez vous ?

Entamez d’abord une discussion amiable .

. En cas d’échec, envoyez une lettre recommandée rappelant la loi.

rappelant la loi. Prenez des photos du véhicule en infraction et contactez la police municipale ou la gendarmerie pour déclaration et verbalisation éventuelle.

Pourquoi cette interdiction est-elle stricte ?

Le but est de préserver :

la circulation publique , y compris des véhicules de secours.

, y compris des véhicules de secours. le principe d’égalité d’usage du domaine public : tout espace public doit rester utilisable par tous, quel que soit le propriétaire adjoint.

Votre voiture a été embarquée par la fourrière ?

