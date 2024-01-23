Quelles démarches pour un déménagement ?

Un déménagement entraîne nécessairement d’effectuer diverses démarches. De l ’organisation du déménagement au changement d’adresse ainsi qu’à l’organisation de la vie quotidienne, on vous dit tout ce à quoi il faut penser pour déménager avec sérénité.

Quelles démarches à faire pour un déménagement ? 

Avant de déménager, pensez à organiser les démarches les plus urgentes selon vos besoins : 

  • Informer votre bailleur ou votre copropriété de votre déménagement 
  • Demander le changement d'établissement de vos enfants scolarisés 
  • Organiser votre déménagement avec des professionnels ou par vous-même avec Carrefour Location
  • Demander un jour de congés pour déménagement auprès de votre employeur

Quelles sont les démarches administratives pour un déménagement ? 

  • Effectuer les changements auprès des fournisseurs d'eau, électricité, gaz, téléphone, télévision, internet
  • Faire suivre votre courrier
  • Déclarer votre changement d'adresse auprès des organismes sociaux, administrations, banques, assurances et entreprises auxquels vous êtres liés. Vous pouvez en réaliser une partie sur le site du service public. 

LEROUX Baptiste

Responsable du site Carrefour Location

Baptiste Leroux anime le blog dédié à la location de véhicules. Découvrez tous ses conseils et astuces pour vous aider à louer le véhicule idéal selon vos besoins.

