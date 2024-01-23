Quelles démarches pour un déménagement ?
Un déménagement entraîne nécessairement d’effectuer diverses démarches. De l ’organisation du déménagement au changement d’adresse ainsi qu’à l’organisation de la vie quotidienne, on vous dit tout ce à quoi il faut penser pour déménager avec sérénité.
Quelles démarches à faire pour un déménagement ?
Avant de déménager, pensez à organiser les démarches les plus urgentes selon vos besoins :
- Informer votre bailleur ou votre copropriété de votre déménagement
- Demander le changement d'établissement de vos enfants scolarisés
- Organiser votre déménagement avec des professionnels ou par vous-même avec Carrefour Location
- Demander un jour de congés pour déménagement auprès de votre employeur
Quelles sont les démarches administratives pour un déménagement ?
- Effectuer les changements auprès des fournisseurs d'eau, électricité, gaz, téléphone, télévision, internet
- Faire suivre votre courrier
- Déclarer votre changement d'adresse auprès des organismes sociaux, administrations, banques, assurances et entreprises auxquels vous êtres liés. Vous pouvez en réaliser une partie sur le site du service public.
