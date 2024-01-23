Quelles démarches pour un déménagement ?

Un déménagement entraîne nécessairement d’effectuer diverses démarches. De l ’organisation du déménagement au changement d’adresse ainsi qu’à l’organisation de la vie quotidienne, on vous dit tout ce à quoi il faut penser pour déménager avec sérénité.

Quelles démarches à faire pour un déménagement ?

Avant de déménager, pensez à organiser les démarches les plus urgentes selon vos besoins :

Informer votre bailleur ou votre copropriété de votre déménagement

Demander le changement d'établissement de vos enfants scolarisés

Organiser votre déménagement avec des professionnels ou par vous-même avec Carrefour Location

Demander un jour de congés pour déménagement auprès de votre employeur

Quelles sont les démarches administratives pour un déménagement ?