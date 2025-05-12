Rachat de franchise : à quoi ça sert et faut-il le prendre lors de votre location de véhicule ?

C’est quoi, une franchise en location de voiture ?

La franchise est le montant que le locataire reste redevable en cas de dommage ou de vol du véhicule, même si l’assurance couvre une partie du sinistre. Cette franchise peut aller de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros, selon le type de véhicule et le loueur.

Exemple : si la franchise est de 1 200 € et que les réparations après un accrochage coûtent 2 000 €, vous devrez payer 1 200 € de votre poche, même si l’assurance couvre le reste.

C’est là qu’intervient le rachat de franchise.

Le rachat de franchise : comment ça fonctionne ?

Le rachat de franchise est une option que vous pouvez souscrire lors de votre location. Il permet de réduire, voire d’annuler totalement le montant de la franchise en cas de dommage ou de vol du véhicule.

Il existe généralement deux types de rachat de franchise :

Le rachat partiel : la franchise est diminuée, mais vous conservez une part à charge. Cette option est proposée en supplément lors de la réservation ou directement en agence Carrefour Location.

Le rachat total : vous n’aurez rien à payer en cas de sinistre, sous réserve du respect des conditions du contrat.



Quels sont les avantages du rachat de franchise ?

Tranquillité d’esprit : vous roulez l’esprit plus léger, sans craindre une grosse dépense en cas de souci.

Sécurité budgétaire : vous maîtrisez mieux votre budget, surtout en période de vacances ou lors d’un déplacement professionnel.

Adapté à tous les profils : que vous soyez jeune conducteur, voyageur occasionnel ou habitué des locations, cette couverture réduit vos risques financiers.

Moins d’impact sur le plafond de votre carte bancaire : la caution étant moins élevée, le dépôt de garantie que vous devrez verser à votre agence sera moins élevé. Chez Carrefour Location, celui-ci est abaissé d’environ 75% si vous souscrivez à l'option de rachat de franchise partiel.

Est-ce que le rachat de franchise est obligatoire ?

Non, le rachat de franchise est facultatif. Mais il est vivement conseillé si vous souhaitez éviter les mauvaises surprises en cas d’imprévu, surtout dans les cas suivants :

Vous n’êtes pas assuré personnellement pour les locations.

Vous conduisez dans une zone à fort trafic ou en pays inconnu.

Vous êtes peu à l’aise avec un véhicule volumineux (camion, minibus…)

Vous êtes jeune conducteur ou peu expérimenté.

Vous transportez des objets de valeur ou partez en famille avec des enfants.

Attention aux exclusions !

Même avec un rachat de franchise, certaines situations peuvent ne pas être couvertes, comme :

Les dommages liés à une infraction au code de la route (excès de vitesse, conduite en état d’ivresse…) qui restent quoi qu’il arrive à la charge du conducteur.

L'utilisation non autorisée du véhicule (conduite hors contrat, tiers non déclaré…).

Les dommages aux pneus, au pare-brise ou au bas de caisse (selon les contrats).

Il est donc essentiel de lire les conditions générales de location et d’assurance avant de souscrire cette option. Chez Carrefour Location, nous vous indiquons avec une transparence totale ce que vous apporte le rachat de franchise partiel au cours de votre réservation.

Et chez Carrefour Location ?

Chez Carrefour Location, vous pouvez choisir une option de rachat de franchise partiel directement lors de la réservation de votre véhicule. Vous avez ainsi la possibilité de :

Réduire votre franchise pour une somme modique par jour.

Bénéficier d’un service clair, transparent et sans surprise.

Être accompagné par des équipes à votre écoute en cas de question ou de sinistre.

Cette option est disponible pour la majorité des véhicules de tourisme et utilitaires proposés par nos agences.