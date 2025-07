Recharger sa voiture électrique chez Carrefour : 1h offerte !

Profitez d'une heure de recharge gratuite grâce à Carrefour Energie

Des bornes de recharge pour véhicules électriques partout en France

Pour répondre à vos besoins et vous offrir toujours plus de services, Carrefour Energies propose déjà des bornes de recharge sur un grand nombre de parkings de magasins Carrefour. Plus de 800 magasins devraient être équipés d'ici fin 2026 !

Profitez dune heure de recharge gratuite pour votre première recharge, qu'il s'agisse de votre véhicule personnel ou ... d'une voiture électrique de location. Faites le plein d'énergie avec Carrefour Location : rendez-vous sur le site de Carrefour Energies pour profitez de l'offre.