Vous envisagez de passer à la conduite électrique ? Découvrez où recharger votre voiture électrique en France avec notre guide complet. De la Tesla Y à la Fiat 500 électrique en passant par les Renault Zoé et Captur Hybride Rechargeable, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin.

Guide des points de recharge pour véhicules électriques : Où et comment recharger votre voiture électrique

Passer à la conduite électrique est une étape passionnante vers une mobilité plus propre et plus durable. Notre guide vous accompagne dans la découverte des points de recharge en France, en mettant l'accent sur les modèles populaires tels que la Tesla Y, la Tesla 3, la Fiat 500 électrique, ainsi que les Renault Zoé et Captur Hybride Rechargeable.

Les avantages de la conduite électrique

Conduire une voiture électrique offre de nombreux avantages, notamment une empreinte carbone réduite, une économie sur les coûts de carburant et une expérience de conduite silencieuse. Cependant, l'une des préoccupations principales pour les conducteurs électriques est la disponibilité de points de recharge.

Trouver un point de recharge pour ma voiture électrique

Plus de 8000 points disponibles en France

Les véhicules électriques peuvent se recharger à domicile mais également dans divers points de recharge publics et stations de recharge rapides. On en compte en juillet 2023 plus de 8000 en France : retrouvez la carte du Gouvernement français.

Pour quand est prévu le passage aux véhicules 100% électriques ?

La fin des moteurs thermiques est prévue pour 2035. N'attendez pas et commencez à vous familiariser avec les voitures électriques en testant dès maintenant un modèle chez Carrefour Location !

Location d'une voiture électrique chez Carrefour : faire un essai pour se faire son propre avis

Découvrez des Tesla Y, Tesla 3, Fiat 500 électriques, Renault Zoé et Captur Hybride Rechargeable dans vos agences de location !

Gratuité des superchargeurs Tesla avec Carrefour Location

En choisissant Carrefour Location, vous bénéficiez non seulement d'une variété de véhicules électriques à louer, mais également de la gratuité de la recharge via les superchargeurs Tesla pour les modèles Tesla Y et Tesla 3 (en illimité).

En louant un véhicule chez Carrefour location, vous bénéficiez d'une assurances tous risques ainsi que de la possibilité d'ajouter un deuxième conducteur : le tout sans frais !