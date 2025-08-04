Comment remplir un constat amiable après un accident : mode d’emploi

Un accrochage, même mineur, peut vite devenir source de stress. Pourtant, savoir remplir correctement un constat amiable est essentiel pour que votre dossier d’assurance soit traité rapidement et sans litige. Ce document, souvent mal compris, joue un rôle clé en cas de sinistre, qu’il soit responsable ou non.

Dans cet article, découvrez comment remplir un constat amiable étape par étape, les erreurs à éviter, et ce qu’il faut faire après l'accident. Et si votre véhicule est immobilisé, pensez à la location temporaire chez Carrefour Location pour ne pas rester bloqué.

Qu’est-ce qu’un constat amiable et à quoi sert-il ?

Le constat amiable d’accident automobile est un document officiel destiné à :

Décrire les circonstances de l’accident

Identifier les conducteurs et véhicules impliqués

Faciliter le traitement du dossier par les assureurs

Il permet à votre assureur de déterminer les responsabilités sans forcément faire appel à un expert. Il n’engage pas automatiquement votre responsabilité, mais tout ce que vous y inscrivez peut être utilisé pour évaluer votre part dans le sinistre.

Remplir un constat amiable : les étapes à suivre

Étape 1 : Rester calme et sécuriser la zone

Avant de sortir le stylo, commencez par :

Allumer les feux de détresse

Installer le triangle de signalisation si nécessaire

si nécessaire Éloigner les passagers du danger

Appeler les secours si des blessés sont à déplorer

Prenez ensuite le temps de discuter sereinement avec l’autre conducteur. Il est impératif de remplir un seul exemplaire de constat, signé par les deux parties.

Étape 2 : Renseigner les informations générales (partie gauche)

Cette partie concerne chacun des conducteurs. Il faut indiquer :

Identité, adresse, téléphone

Informations du permis de conduire

Numéro d’immatriculation

Nom de l’assureur et numéro de contrat

Lieu précis, date et heure de l’accident

⚠️ Vérifiez bien l’exactitude des informations, notamment l’immatriculation et le nom de l’assurance.

Étape 3 : Compléter le croquis de l’accident

C’est l’un des éléments les plus importants. Le croquis doit refléter le plus fidèlement possible la situation :

Position des véhicules avant et après le choc

Sens de circulation

Marquage au sol, feux, panneaux, obstacles

Nom des rues et numéros s’ils sont visibles

Utilisez des flèches claires et des couleurs différentes si possible. Le but : aider votre assureur à comprendre les circonstances, même sans être sur place.

Étape 4 : Cocher les bonnes cases

La colonne centrale propose 17 cases à cocher (par conducteur) correspondant à différentes situations (stationné, tournait, reculait, etc.). Cochez uniquement celles qui s’appliquent au moment de l’accident, sans extrapoler.

💡 Astuce : si vous n’êtes pas d’accord sur les faits, n'hésitez pas à cocher la case "désaccord" et à indiquer vos remarques dans la rubrique "Observations".

Étape 5 : Signer… ou ne pas signer ?

Le constat n’est valable que si les deux parties signent. Si l’un des conducteurs refuse, notez-le dans les observations et, si possible, prenez des photos des véhicules, plaques, permis et scène de l'accident. Vous pouvez aussi appeler les forces de l’ordre.

Pas de constat amiable à disposition ? Télécharger un constat amiable en pdf​ ou l'application pour remplir un constat en ligne

Vous pouvez télécharger puis imprimer un constat au format PDF. Vous pouvez également remplir un e-constat directement depuis votre smartphone.

Après avoir rempli le constat : que faire ?

Une fois le constat complété et signé :

Conservez un exemplaire Envoyez-le à votre assureur (par mail, appli mobile ou courrier recommandé) Faites-le dans les 5 jours ouvrés maximum

L’assurance déterminera ensuite les responsabilités et procédera à l’indemnisation selon votre contrat (tous risques, au tiers, etc.).

Votre voiture est immobilisée ? Pensez à la location temporaire

Si votre voiture ne peut plus rouler après un accident, pas de panique. Carrefour Location vous permet de louer rapidement un véhicule, que vous soyez :

En attente d’expertise ou de réparation

En vacances ou en déplacement

Victime d’un accident non responsable

Nos agences vous proposent une large gamme de véhicules pour tous les besoins, à la journée, semaine ou au mois, avec réservation en ligne ou en magasin.

Les erreurs fréquentes à éviter au moment de remplir un constat amiable​

Ne pas remplir le constat sur place

Le compléter a posteriori, chacun de son côté

Ne pas dessiner de croquis

Omettre une signature

Raturer ou corriger sans annotation claire

📸 Pensez à prendre des photos de la scène, des dégâts, des plaques d’immatriculation et des permis de conduire. Cela peut s’avérer très utile en cas de litige.