Faire réparer sa voiture avec des pièces auto d’occasion : une solution économique et écologique

Qu’est-ce qu’une pièce auto d’occasion ?

Une pièce auto d’occasion, ou pièce de rechange issue de l’économie circulaire, provient d’un véhicule destiné au recyclage. Elle est démontée par des centres agréés, remise en état si nécessaire, puis proposée à la vente pour être réutilisée.

En pratique, il peut s’agir de pièces de carrosserie (portières, capots, pare-chocs…), de vitrages non collés, de sièges, de blocs optiques, mais aussi de certaines pièces mécaniques ou électroniques. Ces éléments sont contrôlés, tracés et sécurisés, avec une garantie légale de 12 mois, et parfois jusqu’à 24 mois contre les vices cachés.

La loi oblige les garagistes à proposer des pièces d’occasion pour les réparations

Depuis le 1er janvier 2017, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, les garagistes ont l’obligation de proposer à leurs clients des pièces issues du réemploi, lorsque cela est possible.

Le client garde cependant toujours le choix entre une pièce neuve ou d’occasion.

Cette mesure vise à encourager la réutilisation et à réduire l’impact environnemental de la filière automobile.

Les avantages des pièces auto d’occasion

Une économie importante sur le budget auto

Le principal atout est financier : une pièce de réemploi coûte 40 à 70 % moins cher qu’une pièce neuve. Cela permet de réparer des véhicules qui, sans cette alternative, seraient parfois jugés économiquement irréparables.

Une démarche respectueuse de l’environnement

Réutiliser une pièce déjà fabriquée évite une nouvelle extraction de matières premières et une production industrielle supplémentaire. Résultat : moins de déchets et une réduction de l’empreinte carbone liée à la réparation automobile.

Des réparations plus accessibles

Grâce aux pièces recyclées, il devient possible de réparer à moindre coût des véhicules plus anciens, qui auraient autrement été destinés à la casse. C’est une manière de prolonger leur durée de vie et d’optimiser leur valeur.

Les limites à connaître

Bien que cette pratique se développe (elle représente déjà 14 % des réparations automobiles en France), elle présente certaines contraintes :

Les pièces de direction, de freinage et certains éléments mécaniques sensibles ne sont pas concernées pour des raisons de sécurité.

ne sont pas concernées pour des raisons de sécurité. Les pièces pour véhicules récents sont plus rares, car elles sont souvent plus anciennes que le véhicule lui-même.

sont plus rares, car elles sont souvent plus anciennes que le véhicule lui-même. Certaines références peuvent être difficiles à trouver, notamment pour les voitures rares ou les modèles anciens.





Un marché de l’occasion en pleine croissance pour les pièces automobiles

Chaque année en France, 1,3 million de véhicules hors d’usage sont démantelés dans des centres agréés. La plupart des pièces réutilisables réintègrent ensuite le marché de la réparation automobile.

Cette filière s’inscrit pleinement dans la logique de l’économie circulaire et dans les objectifs européens qui imposent un taux de recyclage de 85 % pour les voitures particulières et 95 % pour les camionnettes.

Voiture de location pendant les réparations : la solution Carrefour Location

Lorsque votre voiture est au garage pour réparation, la question de la mobilité se pose immédiatement. C’est là qu’intervient Carrefour Location :

Large choix de véhicules : voitures citadines, familiales, SUV, berlines, minibus pour répondre à tous les besoins.

: pour répondre à tous les besoins. Praticité : plus de 850 agences en France, souvent directement sur les parkings de vos magasins Carrefour.

: plus de 850 agences en France, souvent directement sur les parkings de vos magasins Carrefour. Flexibilité : location à la journée, au week-end, à la semaine ou même au mois, selon la durée d’immobilisation de votre voiture.

: location à la journée, au week-end, à la semaine ou même au mois, selon la durée d’immobilisation de votre voiture. Économies : des tarifs compétitifs et des promotions régulières pour alléger le coût lié à la panne ou aux réparations.





Ainsi, vous restez mobile en toute sérénité le temps que votre véhicule soit remis en état.