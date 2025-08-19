Siège auto enfant : la réglementation en 2025 et bonnes pratiques pour voyager en toute sécurité

Transporter un enfant en voiture ne s’improvise pas. En France, la réglementation impose des règles précises pour garantir la sécurité des plus jeunes. Entre l’obligation d’un siège auto, les critères d’homologation, l’âge et la taille minimaux pour passer à la ceinture… il est parfois difficile de s’y retrouver. Voici un guide clair et complet, mis à jour avec les dernières normes 2025.

1. Enfant à l’avant ou à l’arrière : que dit la loi ?

En règle générale, un enfant de moins de 10 ans doit être installé à l’arrière du véhicule, dans un siège auto adapté à sa taille et à son poids.

Exceptions autorisées :

Si l’enfant est installé dos à la route à l’avant (airbag désactivé et siège adapté).

à l’avant (airbag désactivé et siège adapté). Si le véhicule ne possède pas de sièges ou de ceintures à l’arrière.

Si les sièges arrière sont occupés par d’autres enfants de moins de 10 ans correctement attachés.



Sanction : le non-respect de cette règle peut entraîner une amende allant jusqu’à 750 €.

2. Quels sièges auto sont autorisés en 2025 ?

Depuis le 1er septembre 2024, seuls les sièges répondant à la norme UN R129 (i-Size) peuvent être vendus.

Cependant, les sièges plus anciens homologués ECE R44/03 ou R44/04 restent utilisables, bien qu’il soit déconseillé d’employer un modèle de plus de 10 ans.

Sont interdits : les sièges homologués ECE R44/01 ou 44/02 (commercialisation et utilisation prohibées depuis avril 2008).

À retenir :

Vérifiez toujours la présence de l’ étiquette d’homologation .

. Les sièges i-Size sont classés par taille en centimètres, avec un poids maximal précisé par le fabricant.





3. Ancienne et nouvelle classification des sièges auto

Ancienne norme R44/04 (encore en circulation) :

Groupe 0 : 0 à 10 kg (nacelles, rarement utilisées aujourd’hui).

: 0 à 10 kg (nacelles, rarement utilisées aujourd’hui). Groupe 0+ : 0 à 13 kg (coques dos à la route).

: 0 à 13 kg (coques dos à la route). Groupe 1 : 9 à 18 kg (sièges 2ᵉ âge, dos ou face route).

: 9 à 18 kg (sièges 2ᵉ âge, dos ou face route). Groupe 2 : 15 à 25 kg (rehausseurs avec dossier désormais obligatoires jusqu’à 125 cm).

: 15 à 25 kg (rehausseurs avec dossier désormais obligatoires jusqu’à 125 cm). Groupe 3 : 22 à 36 kg (rehausseurs, avec ou sans dossier).



Nouvelle norme R129 (i-Size) :

Nacelles : 40 à 70 cm.

: 40 à 70 cm. Coques : 40/45 cm à 75/87 cm, poids max ~12-13 kg, toujours dos à la route.

: 40/45 cm à 75/87 cm, poids max ~12-13 kg, toujours dos à la route. Sièges 2ᵉ âge : 61/76 cm à 105 cm, poids max 18-23 kg, dos ou face route.

: 61/76 cm à 105 cm, poids max 18-23 kg, dos ou face route. Rehausseurs :

Avec dossier : 100 à 150 cm. Sans dossier : 125 à 150 cm.



:

4. Jusqu’à quand garder un enfant dos à la route ?

Recommandation médicale : au moins jusqu’à 4 ans , idéalement jusqu’à 5 ou 6 ans (Rear Facing).



: au moins jusqu’à , idéalement jusqu’à 5 ou 6 ans (Rear Facing). Légalement :

Siège R44/03 ou R44/04 : minimum 9 kg. Siège i-Size : minimum 15 mois .



:

Le dos à la route réduit jusqu’à 5 fois le risque de blessures graves en cas de choc frontal.

5. Jusqu’à quand utiliser un siège auto ?

Obligatoire jusqu’à 10 ans ou 135 cm minimum.

jusqu’à minimum. Entre 135 cm et 150 cm , un rehausseur reste souvent recommandé selon le véhicule et la posture de l’enfant.

, un rehausseur reste souvent recommandé selon le véhicule et la posture de l’enfant. Au-delà de 150 cm, la ceinture seule est possible, mais pour un enfant de moins de 10 ans, un rehausseur avec bon passage de ceinture reste plus sûr.



6. Siège auto et transports en commun

Taxis : pas d’obligation, sauf en transport scolaire conventionné.

: pas d’obligation, sauf en transport scolaire conventionné. Bus et cars : ceinture obligatoire si l’enfant peut l’utiliser correctement.



