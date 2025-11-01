Calendrier des vacances scolaires 2025-2026 : toutes les dates par zone

L’année scolaire 2025-2026 approche, et il est déjà temps de planifier vos congés ! Que vous soyez parent, enseignant ou adepte des escapades en France, connaître les dates des vacances scolaires 2025-2026 est essentiel pour anticiper vos déplacements, réserver vos hébergements ou organiser vos trajets.

Entre les vacances de la Toussaint, les fêtes de Noël, les congés d’hiver, de printemps et les grandes vacances d’été 2026, le ministère de l’Éducation nationale a publié le calendrier officiel pour les zones A, B et C.

Les dates officielles des vacances scolaires 2025-2026

Le calendrier scolaire 2025-2026 a été arrêté par le ministère de l’Éducation nationale et publié au Journal officiel du 8 décembre 2022.

Comme chaque année, les académies françaises sont réparties en trois zones (A, B et C) afin de mieux répartir les flux touristiques et d’éviter la saturation des routes et hébergements pendant les vacances.

Zone A

Académies concernées : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Rentrée scolaire : Lundi 1er septembre 2025

Vacances de la Toussaint : du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025

Vacances de Noël : du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026

Vacances d’hiver 2026 : du samedi 7 février au lundi 23 février 2026

Vacances de printemps 2026 : du samedi 4 avril au lundi 20 avril 2026

Vacances d’été 2026 : à partir du samedi 4 juillet 2026

Zone B

Académies concernées : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Rentrée scolaire : Lundi 1er septembre 2025

Vacances de la Toussaint : du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025

Vacances de Noël : du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026

Vacances d’hiver 2026 : du samedi 14 février au lundi 2 mars 2026

Vacances de printemps 2026 : du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2026

Vacances d’été 2026 : à partir du samedi 4 juillet 2026

Zone C

Académies concernées : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Rentrée scolaire : Lundi 1er septembre 2025

Vacances de la Toussaint : du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025

Vacances de Noël : du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026

Vacances d’hiver 2026 : du samedi 21 février au lundi 9 mars 2026

Vacances de printemps 2026 : du samedi 18 avril au lundi 4 mai 2026

Vacances d’été 2026 : à partir du samedi 4 juillet 2026

Corse et DOM-TOM : un calendrier adapté

L’académie de Corse suit un calendrier proche de la zone B, avec quelques ajustements liés au climat local. Les DOM-TOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte) disposent de calendriers scolaires spécifiques, souvent décalés de la métropole afin de tenir compte des saisons inversées et des températures tropicales.

Les principales périodes de vacances scolaires 2025-2026

Vacances de la Toussaint 2025

Dates : du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025 (toutes zones)

Ces congés d’automne offrent une première pause après la rentrée. C’est le moment idéal pour visiter la famille ou s’offrir un week-end nature.

Vacances de Noël 2025

Dates : du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026 (toutes zones).

Les fêtes de fin d’année sont parfaites pour voyager en famille, aller à la montagne ou rendre visite à vos proches.

Vacances d’hiver 2026

Zone A : du 7 au 23 février 2026

Zone B : du 14 février au 2 mars 2026

Zone C : du 21 février au 9 mars 2026

La période des vacances d’hiver est synonyme de ski, mais aussi d’évasion vers le sud de la France.

Vacances de printemps 2026

Zone A : du 4 au 20 avril 2026

Zone B : du 11 au 27 avril 2026

Zone C : du 18 avril au 4 mai 2026

Appelées aussi vacances de Pâques, elles sont parfaites pour un road trip, un séjour culturel ou une escapade détente.

Vacances d’été 2026

Début : samedi 4 juillet 2026 pour toutes les zones.

Les grandes vacances d’été 2026 marquent la fin de l’année scolaire et le début des grands départs.

Les dates par grande ville et région

Paris, Versailles, Créteil (Zone C) : hiver du 21 février au 9 mars / printemps du 18 avril au 4 mai 2026.

Marseille, Nice, Aix-en-Provence (Zone B) : hiver du 14 février au 2 mars / printemps du 11 au 27 avril 2026.

Lyon, Grenoble, Dijon (Zone A) : hiver du 7 au 23 février / printemps du 4 au 20 avril 2026.

Toulouse, Montpellier (Zone C) : même calendrier que Paris et Versailles.

Bordeaux, Nantes, Rennes (Zones A et B) : début des vacances d’hiver selon zone, parfait pour éviter les pics de circulation.

Jours fériés et ponts de l’année scolaire 2025-2026

Toussaint : 1er novembre 2025

Armistice : 11 novembre 2025

Noël : 25 décembre 2025

Jour de l’An : 1er janvier 2026

Lundi de Pâques : 6 avril 2026

Fête du Travail : 1er mai 2026

Victoire 1945 : 8 mai 2026

Ascension : 14 mai 2026

Lundi de Pentecôte : 25 mai 2026

Bon à savoir : les élèves n’auront pas cours les 15 et 16 mai 2026, offrant un week-end de 4 jours !

Pourquoi consulter le calendrier scolaire dès maintenant ?

Anticiper le calendrier des vacances scolaires 2025-2026, c’est :

planifier vos congés familiaux à l’avance,

réserver hébergements et locations de voitures avant la hausse des prix,

éviter les bouchons des grands départs,

profiter de trajets plus confortables.

Bien préparer ses trajets pour les vacances

Avant le départ :

Vérifiez les conditions de circulation (Bison Futé, météo, routes).

Choisissez un véhicule adapté : citadine pour les courts trajets, SUV pour les longs trajets et routes de montagne, utilitaire pour transporter du matériel ou des vélos.

Pensez à réserver à l’avance pour garantir disponibilité et tarif avantageux.

Vacances 2026 : les dates clés à retenir

Rentrée scolaire : 1er septembre 2025

Toussaint : 18 octobre → 3 novembre 2025

Noël : 20 décembre 2025 → 5 janvier 2026

Hiver : entre 7 février et 9 mars 2026 selon la zone

Printemps : entre 4 avril et 4 mai 2026 selon la zone

Été : dès le 4 juillet 2026

FAQ – Vacances scolaires 2025-2026 : tout savoir

Quelles sont les dates des vacances scolaires 2025-2026 en France ?

Les vacances débutent dès le 18 octobre 2025 (Toussaint) et se terminent le 4 juillet 2026 (été). Chaque zone a ses propres dates pour l’hiver et le printemps.

Quand tombent les vacances scolaires 2026 zone B ?

Pour la zone B (Marseille, Lille, Nantes, Rennes, etc.) :

Hiver : du 14 février au 2 mars 2026

Printemps : du 11 au 27 avril 2026

Été : à partir du 4 juillet 2026

Quelles sont les dates des vacances scolaires 2026 zone C ?

Pour la zone C (Paris, Montpellier, Toulouse, Versailles, Créteil) :

Hiver : du 21 février au 9 mars 2026

Printemps : du 18 avril au 4 mai 2026

Été : à partir du 4 juillet 2026

Quelles sont les dates des vacances scolaires 2026 zone A ?

Pour la zone A (Lyon, Bordeaux, Grenoble, Dijon, etc.) :

Hiver : du 7 au 23 février 2026

Printemps : du 4 au 20 avril 2026

Été : à partir du 4 juillet 2026

Quelles sont les dates des vacances de février 2026 ?

Elles varient selon les zones :

Zone A : 7 → 23 février

Zone B : 14 février → 2 mars

Zone C : 21 février → 9 mars

Quelles sont les dates des vacances de Pâques 2026 ?

Aussi appelées vacances de printemps :

Zone A : 4 → 20 avril

4 → 20 avril Zone B : 11 → 27 avril

11 → 27 avril Zone C : 18 avril → 4 mai

Quand commencent les vacances d’été 2026 ?

Toutes les zones débutent les vacances d’été le samedi 4 juillet 2026.

Quand tombent les vacances scolaires à Paris en 2026 ?

Paris étant en zone C :

Hiver : 21 février → 9 mars

Printemps : 18 avril → 4 mai

Été : à partir du 4 juillet 2026

Comment bien préparer ses déplacements pendant les vacances scolaires 2026 ?

Planifiez vos trajets à l’avance et louez un véhicule chez Carrefour Location. Vous pouvez choisir parmi :

des voitures économiques pour les week-ends,

des SUV familiaux pour les longs trajets,

des utilitaires pour déménager ou transporter du matériel.

Quelles sont les dates des vacances scolaires à Marseille et à Lyon en 2026 ?

Marseille (Zone B) : hiver du 14 fév. au 2 mars / printemps du 11 au 27 avril 2026.

hiver du 14 fév. au 2 mars / printemps du 11 au 27 avril 2026. Lyon (Zone A) : hiver du 7 au 23 février / printemps du 4 au 20 avril 2026.

Les vacances scolaires 2025-2026 s’étendent du 18 octobre 2025 au 4 juillet 2026, avec des différences selon les zones. En préparant vos trajets dès maintenant et en réservant votre voiture chez Carrefour Location, vous voyagez librement, sans stress et au meilleur prix.