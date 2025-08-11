Week-end à Toulouse : que faire et que voir dans la Ville Rose en 2 jours ?

Toulouse, surnommée la Ville Rose pour ses façades en brique, séduit par son charme méridional, son patrimoine exceptionnel et son ambiance conviviale. Que vous soyez amateur de culture, de gastronomie, de balades urbaines ou de découvertes insolites, un week-end à Toulouse promet d’être riche en émotions. Voici l’itinéraire et les incontournables pour visiter Toulouse en deux jours.

Pourquoi choisir Toulouse pour un week-end ?

Capitale de l’Occitanie, Toulouse conjugue tradition et modernité. Entre monuments historiques, musées de renommée internationale, scènes culturelles dynamiques et innovations aéronautiques, elle offre une expérience unique.



La ville est également parfaite pour un court séjour : le centre se parcourt facilement à pied ou à vélo, et chaque quartier possède sa propre identité.

Jour 1 : le cœur historique et la vie toulousaine

Matin : plongez dans l’histoire depuis la Place du Capitole

Commencez votre visite par la Place du Capitole, véritable symbole de Toulouse. Admirez l’imposant bâtiment de l’Hôtel de Ville, puis entrez découvrir ses salles d’apparat ornées de fresques et de sculptures. À l’arrière, le Donjon du Capitole abrite l’office de tourisme.

Poursuivez par la Basilique Saint-Sernin, chef-d’œuvre de l’art roman et l’une des plus grandes églises de ce style en Europe. À quelques pas, le Couvent des Jacobins et sa célèbre colonne en forme de palmier méritent une halte.

Midi : saveurs locales au marché Victor-Hugo

Pour un déjeuner authentique, direction le Marché Victor-Hugo, temple de la gastronomie toulousaine. Entre saucisse, cassoulet et produits frais du Sud-Ouest, vos papilles seront comblées.

Après-midi : rives de Garonne et musées

Flânez dans les ruelles du quartier Saint-Étienne, ponctuées de cafés et d’hôtels particuliers, avant de rejoindre le Pont Neuf pour traverser vers le quartier Saint-Cyprien.



Amateurs d’art, ne manquez pas Les Abattoirs – Musée d’art moderne et contemporain, ou la Fondation Bemberg dans l’Hôtel d’Assézat, joyau de la Renaissance.

Soir : ambiance festive et sportive

Toulouse est réputée pour sa vie nocturne animée. La Place Saint-Georges regorge de restaurants et de terrasses conviviales. Pour poursuivre la soirée, les allées Jean-Jaurès et la rue Gabriel-Péri sont idéales pour écouter de la musique ou danser jusqu’au bout de la nuit.

Jour 2 : nature, espace et aéronautique

Matin : balade le long du Canal du Midi

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Canal du Midi se prête à de superbes promenades à vélo ou à pied. Les berges de la Garonne, de la Place Saint-Pierre à la Prairie des Filtres, offrent également des panoramas superbes.

Midi : Pause gourmande et détente

Profitez d’une terrasse ensoleillée ou d’un bistrot de quartier pour savourer la cuisine du Sud-Ouest. Les Toulousains sont toujours ravis de partager leurs bonnes adresses !

Après-midi : Toulouse, capitale de l’aéronautique

Impossible de quitter Toulouse sans plonger dans son univers aéronautique. Deux choix s’offrent à vous :

Airbus et le musée Aeroscopia pour découvrir les coulisses de la construction aérienne et admirer des avions légendaires.

pour découvrir les coulisses de la construction aérienne et admirer des avions légendaires. La Cité de l’Espace, pour explorer l’histoire spatiale, participer à des expériences interactives et approcher de véritables engins spatiaux.

Où séjourner à Toulouse pour un week-end ?

Si vous souhaitez explorer les environs de Toulouse (Pyrénées ariégeoises, vignobles du Frontonnais, cités médiévales…), louer une voiture est une option pratique et économique. Cela vous permet de rejoindre Toulouse en toute liberté, mais aussi de prolonger votre escapade vers d'autres destinations d'Occitanie.

Infos pratiques pour organiser votre week-end à Toulouse

Se déplacer : à pied, à vélo, en transports en commun (métro, tram, bus) ou en voiture pour les alentours.

: à pied, à vélo, en transports en commun (métro, tram, bus) ou en voiture pour les alentours. Meilleure saison : printemps et automne pour la douceur du climat, mais l’été reste animé grâce aux festivals et guinguettes.

: printemps et automne pour la douceur du climat, mais l’été reste animé grâce aux festivals et guinguettes. Durée idéale : 2 à 3 jours pour un bon aperçu.

Week-end à Toulouse, ce qu'il faut retenir

Un week-end à Toulouse est l’occasion parfaite pour mêler patrimoine, culture, gastronomie et détente. Entre la majestueuse Place du Capitole, les berges de la Garonne, les musées, le Canal du Midi et les découvertes aéronautiques, la Ville Rose saura vous séduire à chaque coin de rue.