Voie de covoiturage sur le périphérique de Paris : règles, horaires et sanctions

La ville de Paris poursuit son engagement pour une mobilité plus fluide et moins polluante. À partir du 2 mai 2025, la voie de covoiturage du périphérique parisien ne sera plus simplement surveillée à titre pédagogique : les automobilistes circulant seuls sur cette voie s’exposeront à une amende forfaitaire de 135 €.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour éviter les sanctions et respecter la réglementation.

Qu’est-ce que la voie de covoiturage sur le périphérique de Paris ?

La voie réservée au covoiturage est une bande de circulation dédiée à certains véhicules afin de réduire les embouteillages et les émissions de CO₂. Elle est active du lundi au vendredi, de 7h à 12h30 et de 16h à 20h, hors jours fériés et événements exceptionnels.

Cette mesure s’inscrit dans une expérimentation qui, à terme, concernera l’ensemble du périphérique. Actuellement, elle est située entre le quai d’Issy et la porte de Bercy, dans les deux sens, sur la voie de gauche.

Quels véhicules peuvent emprunter cette voie de covoiturage ?

La voie de covoiturage est strictement réservée :

Aux véhicules avec au moins deux personnes à bord (conducteur + passager minimum)

(conducteur + passager minimum) Aux transports en commun

Aux taxis et VTC en mission

Aux véhicules de secours et services d’urgence

Aux deux-roues (en interfiles ou en duo)

(en interfiles ou en duo) Aux détenteurs d’une carte mobilité inclusion inscrits sur la plateforme Handi’Stat

Interdits : les poids lourds de plus de 3,5 tonnes transportant des marchandises et les automobilistes seuls.

Comment reconnaître la voie de covoiturage du périphérique ?

Un panneau carré avec un losange blanc signale l’activation de la voie. Des panneaux lumineux diffusent également des messages en temps réel pour informer les conducteurs.

À terme, ce dispositif visuel sera généralisé sur tout le périphérique.

Quels sont les risques en cas d’infraction ?

À compter du 2 mai 2025, la période de tolérance prend fin. Les contrôles reposeront sur un système de vidéo-verbalisation assistée par intelligence artificielle.

Les caméras comptent les occupants, identifient les plaques et transmettent les données à des agents assermentés pour validation.

Sanction prévue :

Amende forfaitaire : 135 €

: 135 € Applicable dès la première infraction

Recours possibles, mais les preuves vidéo rendent les contestations difficiles



Pourquoi cette mesure ?

L’objectif est double :

Fluidifier le trafic en incitant au covoiturage Réduire la pollution et l’empreinte carbone de la circulation parisienne

Cette voie spéciale est déjà testée sur d’autres axes majeurs comme l’A1 et l’A13, avec un bilan prévu à l’automne 2025.

