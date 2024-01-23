Location de voiture kilométrage illimité chez Carrefour Location
Découvrez nos offres de location de voiture en kilométrage illimité chez Carrefour Location. La Dacia Sandero est à seulement 4€ par jour et vous ne payez ensuite que les kilomètres parcourus !
Dacia Sandero : location pas chère et en kilométrage illimité
Tarif imbattable à 4€ par jour pour une citadine 5 places
Louer une voiture Dacia Sandero est une option économique pour ceux qui recherchent une location de voiture en kilométrage illimité. Avec un tarif incroyable de seulement 4€ par jour, vous pouvez profiter d'une mobilité sans contrainte à un prix abordable.
Le prix de la location dépend des kilomètres parcourus
Avec la Dacia Sandero, vous ne payez que les kilomètres que vous parcourez. Cela signifie que vous avez la liberté de vous déplacer sans vous soucier des limites kilométriques, tout en maîtrisant votre budget.
Louer un véhicule avec un forfait kilométrique inclus
Forfait kilométrique inclus de minimum 100 km
Nos autres véhicules inclus des forfaits kilométriques de minimum 100 km pour 1 jour de location (150km inclus pour les Tesla). Vous pouvez augmenter le nombre de kilomètres selon votre convenance pendant la réservation en ligne. Cela vous permet de planifier vos trajets en toute tranquillité.
En cas de dépassement de ce forfait, un coût au kilomètre mentionné lors de votre réservation, vous sera facturé à la restitution du véhicule.
Avantages exclusifs de la location chez Carrefour
En choisissant Carrefour Location, meilleure agence de location de l'année, vous profitez d'avantages exceptionnels.
- Une assurance tous risques est incluse dans toutes les réservations
- La possibilité d'ajouter un second conducteur gratuitement.
- Un réseau de 850 agences partout en France : vous avez toujours accès à nos services, où que vous soyez.
- Un large choix de voitures et de camions, le tout à prix compétitifs
Location d'une voiture
Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !
Location d'un utilitaire
Nos camionnettes, camions de déménagement et fourgons sont prêts à vous aider !