Location de voiture kilométrage illimité chez Carrefour Location

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
location-km-illimite-voiture.jpg

Découvrez nos offres de location de voiture en kilométrage illimité chez Carrefour Location. La Dacia Sandero est à seulement 4€ par jour et vous ne payez ensuite que les kilomètres parcourus !

Dacia Sandero : location pas chère et en kilométrage illimité

Tarif imbattable à 4€ par jour pour une citadine 5 places

Louer une voiture Dacia Sandero est une option économique pour ceux qui recherchent une location de voiture en kilométrage illimité. Avec un tarif incroyable de seulement 4€ par jour, vous pouvez profiter d'une mobilité sans contrainte à un prix abordable.

 

Le prix de la location dépend des kilomètres parcourus

Avec la Dacia Sandero, vous ne payez que les kilomètres que vous parcourez. Cela signifie que vous avez la liberté de vous déplacer sans vous soucier des limites kilométriques, tout en maîtrisant votre budget.

 

Louer un véhicule avec un forfait kilométrique inclus 

Forfait kilométrique inclus de minimum 100 km

Nos autres véhicules inclus des forfaits kilométriques de minimum 100 km pour 1 jour de location (150km inclus pour les Tesla). Vous pouvez augmenter le nombre de kilomètres selon votre convenance pendant la réservation en ligne. Cela vous permet de planifier vos trajets en toute tranquillité.

En cas de dépassement de ce forfait, un coût au kilomètre mentionné lors de votre réservation, vous sera facturé à la restitution du véhicule.

 

Avantages exclusifs de la location chez Carrefour


En choisissant Carrefour Location, meilleure agence de location de l'année, vous profitez d'avantages exceptionnels.

  • Une assurance tous risques est incluse dans toutes les réservations
  • La possibilité d'ajouter un second conducteur gratuitement.
  • Un réseau de 850 agences partout en France : vous avez toujours accès à nos services, où que vous soyez.
  • Un large choix de voitures et de camions, le tout à prix compétitifs

Partager

LEROUX Baptiste

Responsable du site Carrefour Location

Baptiste Leroux anime le blog dédié à la location de véhicules. Découvrez tous ses conseils et astuces pour vous aider à louer le véhicule idéal selon vos besoins.

Ses derniers articles

Location d'une voiture

Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !

fiat-500-carrefour-location

Citadine

renault_captur_suv_carrefour_location

SUV

bmw_serie1_carrefour_location

Berline

minibus carrefour location

Minibus

Voir toutes les voitures

Location d'un utilitaire

Nos camionnettes, camions de déménagement et fourgons sont prêts à vous aider !

Camion 20 m3

Camion 20 m3

location-fiat-fourgon-15m3-Carrefour

Fourgon

carrefour-location-fiat-ducato-8m3

Camionnette

Camion Benne

Camion Benne

Voir tous les utilitaires

Ces articles pourraient vous intéresser

choisir-camion-location-carrefour.jpg

Quelle taille de camion choisir pour son déménagement ?

Planifiez-vous de déménager prochainement ? Choisir la bonne taille de...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
baisse des prix carrefour location

Baisse des prix chez Carrefour Location

Carrefour Location baisse ses prix sur ses véhicules ! Vous...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
carrefour-energies-electricite

Vous déménagez ? Pensez à Carrefour Energies pour votre futur fournisseur d'électricité et de gaz

Profitez de tarifs avantageux et d'une énergie verte grâce à...

Publié le par STITI Kenza, modifié le