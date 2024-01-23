Location de voiture kilométrage illimité chez Carrefour Location

Découvrez nos offres de location de voiture en kilométrage illimité chez Carrefour Location. La Dacia Sandero est à seulement 4€ par jour et vous ne payez ensuite que les kilomètres parcourus !

Dacia Sandero : location pas chère et en kilométrage illimité

Tarif imbattable à 4€ par jour pour une citadine 5 places

Louer une voiture Dacia Sandero est une option économique pour ceux qui recherchent une location de voiture en kilométrage illimité. Avec un tarif incroyable de seulement 4€ par jour, vous pouvez profiter d'une mobilité sans contrainte à un prix abordable.

Le prix de la location dépend des kilomètres parcourus

Avec la Dacia Sandero, vous ne payez que les kilomètres que vous parcourez. Cela signifie que vous avez la liberté de vous déplacer sans vous soucier des limites kilométriques, tout en maîtrisant votre budget.

Louer un véhicule avec un forfait kilométrique inclus

Forfait kilométrique inclus de minimum 100 km

Nos autres véhicules inclus des forfaits kilométriques de minimum 100 km pour 1 jour de location (150km inclus pour les Tesla). Vous pouvez augmenter le nombre de kilomètres selon votre convenance pendant la réservation en ligne. Cela vous permet de planifier vos trajets en toute tranquillité.

En cas de dépassement de ce forfait, un coût au kilomètre mentionné lors de votre réservation, vous sera facturé à la restitution du véhicule.

Avantages exclusifs de la location chez Carrefour



En choisissant Carrefour Location, meilleure agence de location de l'année, vous profitez d'avantages exceptionnels.