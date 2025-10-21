Voiture qui prend l’eau par le plancher : comprendre, agir et éviter les dégâts

Découvrir que votre voiture prend l’eau par le plancher peut être une expérience stressante et coûteuse. L’eau qui s’infiltre dans l’habitacle peut endommager l’électronique, provoquer de la corrosion et rendre la conduite inconfortable. Dans ce guide complet, nous allons explorer les causes possibles, les solutions et les bonnes pratiques pour protéger votre véhicule. Nous vous montrerons également comment Carrefour Location vous permet de disposer d’un véhicule fiable et entretenu partout en France, évitant tout stress lié à un véhicule temporairement inutilisable.

1. Identifier une voiture qui prend l’eau

1.1 Signes d’infiltration d’eau

Une voiture qui prend l’eau présente plusieurs signes visibles :

Présence d’eau ou d’humidité sur le plancher, côté conducteur ou passager.

Tapis mouillés même après une pluie modérée.

Odeur de moisi ou de plastique humide dans l’habitacle.

Formation de buée excessive sur les vitres.





Ces symptômes sont souvent détectables après un orage ou un lavage en profondeur, mais il est important de vérifier régulièrement l’intérieur du véhicule pour éviter des dommages prolongés.

1.2 Zones sensibles

Certaines zones de la voiture sont plus exposées à l’infiltration :

Plancher et tapis : surtout si les joints ou le caoutchouc de protection sont usés.

: surtout si les joints ou le caoutchouc de protection sont usés. Côtés passager et conducteur : portes mal étanches ou joints défectueux.

: portes mal étanches ou joints défectueux. Coffre : joints de hayon ou de coffre endommagés.

: joints de hayon ou de coffre endommagés. Toit ouvrant : mauvaise étanchéité ou accumulation de feuilles et débris.





2. Causes fréquentes d’une voiture qui prend l’eau

2.1 Joints de portes et fenêtres usés

Les joints en caoutchouc assurent l’étanchéité du véhicule. Avec le temps, ils peuvent se dessécher, se fissurer ou se décoller, laissant passer l’eau à l’intérieur.

2.2 Défaut des garnitures de plancher

Un plancher mal scellé ou endommagé peut permettre à l’eau de s’infiltrer sous les tapis. Les fissures, la rouille ou des travaux antérieurs mal réalisés peuvent être à l’origine du problème.

2.3 Mauvais drainage du toit ouvrant ou des portes

Les tubes de drainage des portes et du toit ouvrant peuvent se boucher avec des feuilles, de la poussière ou des débris, provoquant l’accumulation d’eau et l’infiltration dans l’habitacle.

2.4 Fuites au niveau du pare-brise ou du coffre

Le pare-brise et le coffre sont souvent scellés avec du mastic ou des joints spéciaux. Une usure, un choc ou un mauvais remplacement peut laisser passer l’eau.

2.5 Problèmes liés à la climatisation

L’évacuation du condenseur ou de l’eau de climatisation peut être bloquée, ce qui entraîne une accumulation d’humidité sur le plancher, surtout côté passager.

3. Conséquences d’une infiltration d’eau

Une voiture qui prend l’eau n’est pas seulement inconfortable, elle peut rapidement devenir un problème mécanique et sanitaire.

3.1 Détérioration de l’habitacle

Moquette et tapis endommagés.

Formation de moisissures et odeurs persistantes.

Usure prématurée des matériaux intérieurs.





3.2 Problèmes électroniques

Court-circuit ou dysfonctionnement des modules électroniques situés sous le plancher.

Problèmes avec les capteurs, l’ordinateur de bord ou les systèmes de sécurité.





3.3 Corrosion et rouille

L’eau stagnante favorise la corrosion du plancher, des longerons et des points de fixation, ce qui peut compromettre la sécurité du véhicule à long terme.

4. Comment intervenir face à une voiture qui prend l’eau

4.1 Vérifier et sécher l’habitacle

Retirez les tapis et séchez-les.

Utilisez un aspirateur à eau pour extraire l’humidité du plancher.

Laissez les portes ouvertes dans un endroit sec pour aérer l’habitacle.





4.2 Inspecter les joints et garnitures

Vérifiez les joints de portes, fenêtres, hayon et coffre.

Remplacez les joints abîmés ou défectueux.

Contrôlez les garnitures de plancher et les zones autour des passages de roue.





4.3 Nettoyer les drains

Vérifiez les drains du toit ouvrant et des portes.

Débarrassez-les des feuilles, poussières et débris pour permettre une évacuation correcte de l’eau.





4.4 Vérifier le pare-brise et le coffre

Contrôlez l’étanchéité autour du pare-brise et du coffre.

Si nécessaire, appliquez un mastic adapté ou faites intervenir un professionnel pour un remplacement correct.





4.5 Maintenir la climatisation

Vérifiez les conduits d’évacuation d’eau de la climatisation.

Assurez-vous qu’ils ne sont pas bouchés par des débris ou de la saleté.





5. Astuces pour éviter que votre voiture prenne l’eau

Stationnez dans un endroit couvert ou surélevé lors de fortes pluies.

Nettoyez régulièrement les drains et gouttières du véhicule.

Entretenez les joints de portes et fenêtres avec des produits d’entretien adaptés.

Inspectez les garnitures de plancher et les points sensibles du véhicule.

Vérifiez le bon fonctionnement de la climatisation et de ses évacuations.





6. Quand faire appel à un professionnel

Si l’infiltration persiste malgré vos interventions :

Contactez un garagiste ou un spécialiste de l’étanchéité .

. Faites contrôler le plancher pour détecter des fissures ou de la corrosion cachée.

Assurez-vous que l’électronique du véhicule n’est pas compromise par l’eau stagnante.

7. Louer un véhicule sûr et fiable avec Carrefour Location

Pendant que votre véhicule est en réparation ou si vous souhaitez simplement éviter les tracas liés aux fuites, Carrefour Location propose des véhicules récents, entretenus et disponibles partout en France :

Voitures citadines : maniables et parfaites pour la ville.

: maniables et parfaites pour la ville. Berlines : confortables pour vos trajets quotidiens.

: confortables pour vos trajets quotidiens. Familiales : idéales pour les familles et le transport de bagages.

: idéales pour les familles et le transport de bagages. SUV : robustes, fiables et adaptées aux routes difficiles ou aux longs trajets.





Louer un véhicule bien entretenu permet d’éviter les problèmes liés aux infiltrations d’eau et vous assure un déplacement en toute sécurité.

8. Que faire si votre voiture prend l’eau : plan d’action rapide

Identifier l’origine de l’eau : plancher, coffre, portes, toit ouvrant. Sécher immédiatement l’intérieur : retirer tapis, aspirer l’eau et aérer l’habitacle. Inspecter et remplacer les joints endommagés : portes, fenêtres, hayon et coffre. Vérifier les drains : nettoyer les conduits du toit ouvrant et des portes. Contrôler l’étanchéité du pare-brise et du coffre : appliquer un mastic ou consulter un professionnel. Surveiller la climatisation : s’assurer que l’eau de condensation s’évacue correctement. Faire appel à un professionnel si nécessaire : garagiste ou spécialiste de l’étanchéité. Prévenir les dégâts électroniques et la corrosion : sécher l’eau rapidement et contrôler l’électronique si l’eau a stagné.





9. Conseils pratiques pour un véhicule durable et étanche

Entretenez régulièrement les joints et garnitures avec des produits adaptés.

Évitez de laisser votre véhicule sous la pluie prolongée si possible.

Nettoyez fréquemment les drains et gouttières.

Vérifiez l’état du plancher et du coffre, surtout après des travaux ou accidents.

Prévoyez un véhicule de remplacement fiable via Carrefour Location pour éviter tout stress lors de réparations.





10. Pourquoi choisir Carrefour Location ?

Carrefour Location est la solution idéale pour vos déplacements pendant la réparation de votre véhicule ou pour éviter tout souci lié à une voiture qui prend l’eau :

Véhicules récents et entretenus pour rouler en toute sécurité.

pour rouler en toute sécurité. Flexibilité : choisissez le véhicule et la durée selon vos besoins.

: choisissez le véhicule et la durée selon vos besoins. Présence nationale : disponible partout en France.

: disponible partout en France. Sécurité et confort : conduite agréable et protégée des risques liés à l’eau ou aux pannes.





Réservez votre véhicule dès maintenant et profitez d’un déplacement sûr et confortable : toutes les voitures Carrefour Location

Voiture qui prend l'eau : que faire​ ?

Une voiture qui prend l’eau par le plancher ou à d’autres endroits est un problème sérieux mais réversible si l’on agit rapidement. Entre inspection, entretien des joints, nettoyage des drains et recours à un professionnel si nécessaire, il est possible de limiter les dégâts et d’assurer la durabilité de votre véhicule.

Et pour ne jamais rester bloqué, Carrefour Location vous offre des véhicules fiables, entretenus et disponibles partout en France, vous permettant de circuler sereinement