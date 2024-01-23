Décrypter les voyants d'une voiture : Que signifient-ils ?

Voyants de voiture : Carrefour Location vous éclaire !

Les voyants essentiels et leur signification

Un voyant de votre voiture vient de s'allumer ? Pas de panique ! Découvrez sa signification et agissez en conséquence.

Chaque voyant sur le tableau de bord de votre voiture a une signification précise. Comprendre ces symboles est crucial pour garantir votre sécurité et celle de votre véhicule.

Voyants verts ou bleus : ma voiture va très bien

Ils signalent que certains systèmes du véhicule sont activés et fonctionnent correctement, comme les feux de route, les clignotants ou le régulateur de vitesse.

Voyants orange ou jaune : vigilance pour mon véhicule

Ils vous alertent sur des éléments à surveiller, sans nécessité d'une intervention immédiate. Cela peut concerner un niveau de liquide faible, un filtre à air encrassé, ou une nécessité de contrôle technique.

Voyants rouges : Intervention urgente à prévoir sur la voiture

Ces voyants indiquent un problème sérieux qui peut compromettre la sécurité de votre véhicule et donc celle de ses occupants. Il peut s'agir d'une pression d'huile insuffisante, d'un niveau de liquide de frein bas, ou d'un dysfonctionnement du système de charge de la batterie. Dans de tels cas, il est impératif d'arrêter votre véhicule dans un lieu sûr et de contacter un professionnel. S'il s'agit de votre voiture personnelle : contactez votre assureur dont le numéro est normalement présent sur la vignette d'assurance ou sur vos papiers d'assurance.

Nos véhicules sont régulièrement contrôlés et notre flotte est constituée de véhicules récents, mais si cela vous arrive avec un véhicule loué chez Carrefour Location, vous bénéficiez d'un service assistance 24/24 et 7/7, inclus dans le prix de la location. En cas de problème, appelez immédiatement le 04.72.43.69.24 pour une intervention rapide et sécurisée.

Interprétation des voyants : quelques exemples courants

Température du moteur: Un thermomètre ou une icône similaire signale souvent une surchauffe du moteur. Il est impératif de s'arrêter et de vérifier le niveau de liquide de refroidissement.

Batterie: Si un symbole ressemblant à une batterie s'allume, cela peut indiquer un problème avec le système de charge de la batterie ou la batterie elle-même.

Freins: Un voyant représentant un cercle avec un point d'exclamation au milieu indique généralement un problème lié au système de freinage. Cela pourrait être dû à un niveau de liquide de frein bas ou à un dysfonctionnement des freins eux-mêmes.

Huile moteur: Un icône de bidon d'huile qui s'allume indique généralement une pression d'huile faible ou un niveau d'huile insuffisant. Il est conseillé de vérifier le niveau d'huile et d'en ajouter si nécessaire.

Système de contrôle du moteur: Ressemblant souvent à un moteur, ce voyant indique que le véhicule a détecté un problème avec le moteur ou le système d'émission.

Système ABS: Si vous voyez un voyant ABS, cela indique un problème avec le système de freinage antiblocage.

Airbag: Un symbole représentant une personne avec une ceinture de sécurité et une boule devant elle signifie un dysfonctionnement dans le système d'airbags.

Système de pression des pneus: Une icône ressemblant à un pneu avertit le conducteur d'une pression de pneu faible ou d'un potentiel crevaison.

Système ESP: Un véhicule avec des traces derrière indique un problème avec le système de contrôle de stabilité électronique.

Feux de route: Un symbole représentant un phare s'allume lorsque les feux de route sont activés.

Indicateur de direction: Les flèches clignotantes indiquent que les clignotants (gauche ou droite) sont activés.

Alerte de carburant: Une icône de pompe à essence informe le conducteur que le niveau de carburant est faible et qu'il doit faire le plein prochainement.

Ces symboles sont universels, mais il est toujours recommandé de consulter le manuel du propriétaire du véhicule pour obtenir des informations spécifiques à votre modèle. Et n'oubliez pas, si vous êtes en déplacement avec un véhicule Carrefour Location et rencontrez des problèmes signalés par ces voyants, n'hésitez pas à utiliser le service d'assistance inclus dans votre location.

Restez alerte et sécurisé avec Carrefour Location

Un voyant allumé n'est pas une fatalité, mais une invitation à la prudence. En comprenant leur signification, vous garantissez votre sécurité et celle de votre véhicule. Et avec Carrefour Location, vous bénéficiez d'une assistance et d'un soutien constants en cas de besoin.

Votre voiture personnelle nécessite une intervention chez un garagiste ?

Pensez à regarder les véhicules disponibles dans votre agence Carrefour Location le temps de la réparation.

Découvrez en plus sur le sujet des véhicules de courtoisie et de remplacement.