Week-end en amoureux en Bretagne : 15 idées romantiques et insolites

Week-end amoureux en Bretagne : où partir pour une escapade inoubliable ?

La Bretagne est l’une des régions les plus romantiques de France. Entre côtes sauvages, villages de caractère, légendes mystérieuses et nature préservée, elle offre un cadre parfait pour un week-end en amoureux. Que vous cherchiez une balade iodée, une escapade insolite ou une immersion au cœur des traditions, la Bretagne regorge de lieux où créer des souvenirs à deux.

Et si vous partiez en toute liberté ? Louer une voiture pour le temps d'un week-end, c'est la garantie d'explorer plusieurs sites à votre rythme, sans contrainte.

Pourquoi choisir la Bretagne pour un week-end en amoureux ?

Un cadre varié : plages, falaises, forêts, îles et cités médiévales.

: plages, falaises, forêts, îles et cités médiévales. Un patrimoine culturel fort : légendes arthuriennes, dolmens, abbayes.

: légendes arthuriennes, dolmens, abbayes. Une destination accessible : facilement atteignable depuis Paris, Rennes, Nantes ou Bordeaux avec une voiture de location.

: facilement atteignable depuis Paris, Rennes, Nantes ou Bordeaux avec une voiture de location. Un climat romantique : lumières changeantes, couchers de soleil spectaculaires, brume matinale mystérieuse.

Où aller pour un week-end romantique en Bretagne ?

1. Le lac de Guerlédan : nature et tranquillité à deux

Au cœur de la Bretagne, ce lac entouré de forêts est parfait pour une pause ressourçante. Balade en kayak, promenade sur les sentiers ou pique-nique au bord de l’eau : tout invite à ralentir et à savourer le moment présent.

Astuce : Louez un véhicule compact pour rejoindre facilement ce site niché en pleine nature, idéal pour échapper au quotidien.

2. La forêt de Brocéliande et Ploërmel : magie et légendes

Lieu emblématique des récits arthuriens, Brocéliande (forêt de Paimpont) est un décor enchanteur pour les couples. Sources mystérieuses, Val sans retour et chênes centenaires nourrissent l’imaginaire. Ploërmel, à proximité, complète l’escapade avec ses jardins et son lac romantique.

3. La pointe de La Torche : entre embruns et adrénaline

Pour les couples amateurs de sensations fortes, La Torche est un spot de surf et de randonnée mythique. Même sans planche, les longues plages et les falaises battues par les vents offrent un décor spectaculaire.

4. Vitré et la Roche aux Fées : voyage dans le temps

Le château médiéval de Vitré plonge dans une ambiance chevaleresque. Non loin, la Roche aux Fées — un immense dolmen — est associée à une légende : si deux amoureux comptent le même nombre de pierres, leur amour durera pour toujours.

5. Port-Launay et le Menez Hom : paysages intimes

Village paisible en bord de canal, Port-Launay est un havre pour les couples en quête de calme. Les plus sportifs pourront grimper jusqu’au sommet du Menez Hom (330 m) et admirer un panorama à couper le souffle sur la baie de Douarnenez.

6. L’île aux Pies : escapade insolite et sportive

Parfaite pour un week-end amoureux insolite en Bretagne, cette réserve naturelle est connue pour ses falaises d’escalade et ses activités nautiques (canoë, paddle). C’est aussi un refuge de biodiversité : chevreuils et écureuils pourraient bien être vos seuls voisins.

7. La presqu’île de Crozon : condensé de Bretagne

Avec ses plages, ses criques secrètes et ses falaises spectaculaires, Crozon est l’un des lieux les plus emblématiques pour un week-end romantique. Les pointes de Pen Hir et du cap de la Chèvre sont idéales pour un coucher de soleil main dans la main.

8. Tréguier et la côte de granit rose : charme et authenticité

Maisons à colombages, petit port pittoresque et sentiers côtiers font de Tréguier un point de départ idéal pour explorer la côte de granit rose. Le sillon de Talbert, langue de sable s’avançant dans la mer, est un spot unique pour une promenade à deux.

9. Dinard et la côte d’Émeraude : élégance romantique

À quelques minutes de Saint-Malo, Dinard séduit avec ses villas Belle Époque et sa mythique promenade du Clair de Lune. Entre plage et balades, c’est un lieu parfait pour une parenthèse romantique.

10. Le golfe du Morbihan : un écrin de nature

Parsemé d’îles, le golfe du Morbihan est considéré comme l’une des plus belles baies du monde. Embarquez pour l’île aux Moines ou l’île d’Arz et découvrez des paysages enchanteurs à deux.

11. La baie du Mont-Saint-Michel : icône romantique

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce site offre un cadre unique au monde. Vue depuis la baie, promenade dans les herbus ou contemplation de l’abbaye illuminée : émotions garanties.

12. La pointe Saint-Mathieu : horizon infini

Face aux îles d’Ouessant, cette pointe offre un panorama spectaculaire. Les ruines de l’abbaye et le phare confèrent une atmosphère hors du temps, parfaite pour une escapade romantique.

13. Quimper et ses ruelles médiévales

Capitale culturelle de la Cornouaille, Quimper séduit par ses maisons à colombages, ses ruelles animées et ses jardins fleuris. Une destination idéale pour un couple amateur d’histoire et de culture.

14. Vannes et ses remparts fleuris

Ville médiévale incontournable, Vannes allie patrimoine et douceur de vivre. Ses remparts et ses jardins, sa proximité avec les îles du golfe du Morbihan en font une étape parfaite pour un séjour en amoureux.

15. L’île de Groix : évasion insulaire

Accessible depuis Lorient, l’île de Groix promet une immersion totale. Balade en vélo, plages préservées et atmosphère paisible composent un décor idéal pour se retrouver à deux.

Comment aller en Bretagne en train pour un week-end en amoureux ?

La Bretagne est une région facilement accessible depuis de nombreuses grandes villes françaises grâce au TGV. Depuis Paris, plusieurs gares bretonnes sont desservies en ligne directe :

Rennes (1h25 depuis Paris-Montparnasse) : un point d’entrée idéal pour explorer le centre et l’est de la Bretagne, notamment Brocéliande ou Vitré.

(1h25 depuis Paris-Montparnasse) : un point d’entrée idéal pour explorer le centre et l’est de la Bretagne, notamment Brocéliande ou Vitré. Saint-Malo (environ 2h15) : parfaite pour rejoindre la côte d’Émeraude et Dinard.

(environ 2h15) : parfaite pour rejoindre la côte d’Émeraude et Dinard. Vannes (2h30) : porte d’accès au golfe du Morbihan et ses îles romantiques.

(2h30) : porte d’accès au golfe du Morbihan et ses îles romantiques. Quimper (3h30) : idéale pour découvrir la Cornouaille et la pointe sud de la région.

(3h30) : idéale pour découvrir la Cornouaille et la pointe sud de la région. Brest (3h45) : point de départ pour la presqu’île de Crozon et la pointe Saint-Mathieu.

(3h45) : point de départ pour la presqu’île de Crozon et la pointe Saint-Mathieu. Lorient (3h15) : pratique pour rejoindre rapidement l’île de Groix.

Une fois arrivé, la voiture reste le meilleur moyen de circuler librement entre villages, plages et sites naturels.

Astuce : vous pouvez récupérer facilement une voiture de location dans de nombreuses villes bretonnes, dont les 6 principales villes mentionnées ci-dessus, pour transformer votre séjour en une véritable escapade en toute liberté.

Week-end insolite en amoureux en Bretagne : quelles expériences vivre ?

Dormir dans une cabane perchée ou une tiny house

Explorer une île à vélo

Tester des activités nautiques en duo

Marcher sur les sentiers de légendes

Observer les étoiles loin des villes

Avec une voiture de location, vous pouvez combiner plusieurs de ces expériences en un seul week-end.

Comment organiser son week-end en amoureux en Bretagne ?

Quelle durée prévoir ?

2 à 3 jours suffisent pour un dépaysement total. Selon votre point de départ, choisissez un secteur (nord, sud ou centre) et concentrez-vous sur quelques lieux.

Comment se déplacer ?

Voiture de location : solution idéale pour accéder aux sites isolés, relier les villages et garder une totale liberté.

: solution idéale pour accéder aux sites isolés, relier les villages et garder une totale liberté. Les transports régionaux existent (TER BreizhGo), mais moins adaptés à un itinéraire multi-étapes romantique.

Idée d’itinéraire pour un week-end en amoureux en Bretagne

Jour 1 : arrivée à Rennes → forêt de Brocéliande → Vitré.

: arrivée à Rennes → forêt de Brocéliande → Vitré. Jour 2 : direction la presqu’île de Crozon → coucher de soleil au cap de la Chèvre.

: direction la presqu’île de Crozon → coucher de soleil au cap de la Chèvre. Jour 3 : découverte du golfe du Morbihan → balade à Vannes avant le retour.

Hébergement avec Carrefour Voyages pour un week-end en amoureux en Bretagne

Week-end en amoureux Bretagne : une destination idéale pour raviver la flamme

Que vous soyez amateurs de légendes, de balades iodées, d’expériences insolites ou de moments paisibles, la Bretagne est une terre d’amour par excellence. Grâce à Carrefour Location, vous pouvez créer un itinéraire sur-mesure et vivre un week-end en amoureux en Bretagne qui vous ressemble, entre mer et nature, traditions et modernité.