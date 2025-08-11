Week-end à Honfleur : que voir et que faire dans la ville la plus romantique de Normandie ?

Pourquoi Honfleur est-elle la destination idéale pour un week-end ?

Nichée sur la côte normande, à l’embouchure de la Seine, Honfleur séduit par son Vieux Bassin, ses maisons à colombages, ses ruelles pavées et son atmosphère romantique. C’est une destination idéale pour un week-end en amoureux, en famille ou entre amis. Son charme unique attire autant les amateurs d’art que les gourmands, les passionnés d’histoire ou les amoureux de balades en bord de mer.

Comment se rendre à Honfleur ?

En train + bus : Depuis Paris Saint-Lazare, rejoignez Deauville-Trouville en train (2h), puis prenez un bus (30 min) jusqu’à Honfleur.

: Depuis Paris Saint-Lazare, rejoignez Deauville-Trouville en train (2h), puis prenez un bus (30 min) jusqu’à Honfleur. En voiture : Depuis Paris, comptez environ 2h via l’A13. 💡 Astuce Carrefour Location : Si vous souhaitez être flexible pour explorer les alentours (Pont de Normandie, plages du Débarquement, Étretat…), pensez à louer une voiture chez Carrefour Location. Vous pourrez ainsi profiter d’Honfleur et de toute la côte normande à votre rythme.

Que voir à Honfleur en deux jours ?

1. Flâner autour du Vieux Bassin

Centre névralgique de la ville, le Vieux Bassin est bordé de hautes maisons étroites et colorées, datant pour certaines des XVIIe et XVIIIe siècles. Les bateaux de plaisance et vieux gréements y apportent un charme maritime unique.

2. Admirer l’église Sainte-Catherine

Construite au XVe siècle par des charpentiers de marine, c’est la plus grande église en bois de France. Son clocher séparé intrigue les visiteurs et témoigne de l’ingéniosité des bâtisseurs.

3. Découvrir les musées et lieux culturels

Musée Eugène Boudin : pour plonger dans l’univers impressionniste.

: pour plonger dans l’univers impressionniste. Maisons Satie : immersion poétique dans l’univers du compositeur Erik Satie.

: immersion poétique dans l’univers du compositeur Erik Satie. La Mora : reconstruction historique du navire amiral de Guillaume le Conquérant.

: reconstruction historique du navire amiral de Guillaume le Conquérant. Musée de la Marine : maquettes, instruments et gravures retraçant l’histoire maritime de Honfleur.

: maquettes, instruments et gravures retraçant l’histoire maritime de Honfleur. La Forge : maison-atelier insolite et haute en couleurs.

4. Explorer les quartiers pittoresques

Saint-Léonard : ancien quartier des tanneurs, aujourd’hui repaire d’artisans et de restaurateurs créatifs.

: ancien quartier des tanneurs, aujourd’hui repaire d’artisans et de restaurateurs créatifs. Faubourg du Tripot : avec son jardin apaisant longeant la rivière Claire.

Quelles balades et activités en plein air faire à Honfleur ?

Se promener sur la plage du Butin

Située à 15 minutes à pied du centre, elle offre des cabines colorées, des jeux pour enfants et une vue sur le Pont de Normandie.

Découvrir le Jardin des Personnalités

Parc de 10 hectares jalonné de bustes de figures liées à Honfleur, entre mer et verdure.

Faire une randonnée panoramique

Montez jusqu’au Mont Joli et à la chapelle Notre-Dame-de-Grâce pour un panorama exceptionnel sur la ville, l’estuaire et le pont.

Parcourir la ville à vélo

Honfleur est reliée à La Seine à vélo et à la Vélomaritime (EuroVelo 4). Idéal pour explorer les alentours à un rythme doux.

Où manger à Honfleur ?

Honfleur regorge de bonnes adresses pour déguster les spécialités normandes :

Cuisine locale et raffinée : Restaurant La Lieutenance.

: Restaurant La Lieutenance. Ambiance décontractée : L.A.B. pour ses brunchs créatifs ou la Crêperie des Arts.

: L.A.B. pour ses brunchs créatifs ou la Crêperie des Arts. Historique : La Boucane, ancienne chaumière ayant inspiré Monet.

Où dormir pour profiter pleinement d’Honfleur ?

Retrouvez la sélection d'hébergements proposés par Carrefour Voyages.

Que visiter en Normandie autour d’Honfleur ?

Le Havre : ville classée UNESCO pour son architecture moderne.

: ville classée UNESCO pour son architecture moderne. Étretat : falaises et panoramas à couper le souffle.

: falaises et panoramas à couper le souffle. Pont de Normandie : prouesse architecturale offrant une vue unique sur l’estuaire.

: prouesse architecturale offrant une vue unique sur l’estuaire. Église Saint-Hélier de Beuzeville : vitraux colorés uniques au monde.

Envie de voir un spectacle ou un concert lors de votre séjour à Honfleur ?

Découvrez les événements proposés par Carrefour Spectacles.

Conseils pratiques pour un week-end réussi à Honfleur

Privilégiez la basse saison pour profiter d’une atmosphère plus calme.

pour profiter d’une atmosphère plus calme. Le matin tôt ou le soir : idéal pour visiter les lieux emblématiques sans la foule.

: idéal pour visiter les lieux emblématiques sans la foule. Pensez à réserver vos restaurants à l’avance, surtout le week-end.

Ce qu'il faut retenir sur Honfleur, la ville idéale pour un week-end en amoureux en Normandie

Honfleur est bien plus qu’une carte postale : c’est un condensé d’histoire, de culture, de gastronomie et de nature. Que vous y veniez pour un week-end romantique, une escapade entre amis ou des vacances en famille, la cité normande saura vous charmer.

Et si vous souhaitez élargir votre périple sur la côte normande, Carrefour Location vous accompagne pour louer un véhicule et explorer la région en toute liberté.