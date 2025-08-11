Cabourg : le guide ultime pour un week-end inoubliable en Normandie

Découvrir Cabourg, la perle de la Côte Fleurie

Cabourg, station balnéaire emblématique de la Normandie, séduit les visiteurs par son charme Belle Époque préservé, ses plages immenses et son atmosphère romantique immortalisée par Marcel Proust. Située sur la Côte Fleurie, cette destination offre un cadre idéal pour une escapade ressourçante à proximité de Paris.

Comment se rendre à Cabourg depuis Paris ?

En voiture

Si vous préférez la liberté de mouvement, comptez environ 2h30 via l'A13 depuis Paris. Pour ceux souhaitant explorer la région en toute autonomie, Carrefour Location propose des voitures adaptées à vos besoins, vous permettant de découvrir facilement Cabourg et ses environs à votre rythme.

En train

Durée : 2h50 depuis Paris Saint-Lazare

Trajet : Paris > Trouville-Deauville (2h18) puis Trouville-Deauville > Cabourg (30min)

Période : Tous les week-ends de l'année, tous les jours pendant les vacances d'été

En car

Ligne 111 NOMAD Car : depuis Caen (2h50) ou Deauville (1h10)

Disponibilité : Toute l'année, du lundi au dimanche

Les incontournables de Cabourg

1. Flâner sur la promenade Marcel Proust

La célèbre promenade en front de mer offre un panorama unique et saisissant. Déambulez main dans la main le long de cette digue surplombant la plage, et découvrez le fameux "Méridien de l'Amour". En saison estivale, les parasols blancs et bleus donnent un charme particulier à cette promenade légendaire.

2. Admirer les villas Belle Époque

Récupérez le plan du Circuit des Villas à l'office de tourisme et partez à la découverte de 30 bâtisses au style éclectique. Villa Coquette, Villa Hurlevent, Villa Belle Lurette... Ces élégantes demeures témoignent du faste de l'époque dorée des stations balnéaires. Le circuit s'étend également à Houlgate, offrant une chasse aux trésors architecturale passionnante.

3. Visiter la villa du Temps Retrouvé

Cet espace muséal unique plonge les visiteurs dans l'univers de Marcel Proust et le patrimoine de la Côte Fleurie. La scénographie soignée mélange œuvres d'art et installations interactives pour une expérience immersive d'environ 1 heure.

4. Profiter des activités nautiques

Char à voile : Domptez le vent sur la plage dans un engin à 3 roues pouvant atteindre 60 km/h. Une activité familiale alliant sensations et découverte du paysage.

Catamaran : L'école de voile intercommunale de Dives-sur-mer propose des sorties avec moniteur pour découvrir la côte depuis la mer.

Kayak dans la baie de l'Orne : Observez les phoques dans leur habitat naturel lors d'une sortie respectueuse de 2 heures.

5. Se détendre à la thalassothérapie

Le centre Thalazur propose bains hydromassants, massothérapies, enveloppements d'algues et soins spa. Les forfaits court séjour incluent hébergement, petit-déjeuner et accès à l'espace bien-être.

Activités équestres et nature

Balades à cheval sur la plage

Plusieurs centres équestres proposent des promenades inoubliables au galop sur le sable. Ces balades en petit comité (5-6 personnes maximum) ne nécessitent pas d'expérience préalable.

Entraînements des chevaux de course

Assistez au spectacle matinal des entraînements sur la plage entre 7h et 11h. Les cavaliers font courir leurs montures dans les vagues, offrant des scènes dignes des plus belles cartes postales.

Explorer les Environs

Les falaises des vaches noires

Depuis Houlgate, une marche de 30 minutes à marée descendante vous mène à ces falaises spectaculaires abritant des fossiles. Le sentier des "100 marches" offre un belvédère avec vue panoramique sur la côte.

L'estuaire de l'Orne

À vélo depuis Merville-Franceville, parcourez la piste cyclable aménagée jusqu'à Ouistreham. Arrêtez-vous aux cabanes d'observation des oiseaux et visitez la maison de la nature.

Dives-sur-Mer et le Village Guillaume le Conquérant

Découvrez ce secret bien gardé : un village d'art médiéval transformé en boutiques et restaurants d'époque, orné de sculptures à l'effigie de Guillaume le Conquérant.

Gastronomie et marchés à Cabourg

Marchés locaux

Halle du marché : mercredis, vendredis, samedis et dimanches matin

Grand marché : mercredis et dimanches (juillet-août : du mardi au dimanche)

Marché nocturne : samedi soir en saison estivale

Spécialités locales

Ne manquez pas la madeleine de Cabourg, spécialité emblématique de la station. L'épicerie fine "Le Fils du Pôvre" (ouverte depuis 1968) propose le meilleur du terroir normand.

Activités Bien-être et Relaxation

Yoga face à la mer

Participez à une séance de yoga Vinyasa au coucher du soleil, avec la plage comme salle de cours. Une expérience unique pour reprendre conscience de son corps dans un cadre exceptionnel.

Aqua Diva

Ce centre aqualudique combine sport et détente avec ses bassins, saunas, hammam et bains à remous intérieurs et extérieurs.

Quand visiter Cabourg ?

La meilleure période s'étend de mai à octobre. Le printemps offre des journées agréables sans foule, tandis que l'été propose le maximum d'activités et d'animations. Réservez en avance pour les ponts de mai.

Événements incontournables à Cabourg

Saint-Valentin romantique (février)

Cabourg à la Belle Époque (mai)

Festival du Film Romantique (juin)

Week-end Belle Époque (juillet)

Hébergements et restauration à Cabourg

Où dormir

Retrouvez les hébergements proposés à Cabourg par Carrefour Voyages.

Où manger

La Calypso : bistronomie cosy

Le Baligan : spécialités de la mer selon les arrivages

Dupont avec un thé : incontournable pour les amateurs de chocolat

Se déplacer à Cabourg

Transport local

À pied : centre-ville et littoral facilement accessibles

Bus NOMAD : lignes 111 et 119 pour les communes environnantes

Vélo : location chez Nomadeshop (VTC, VTT, électriques)

Cabourg : une ville idéale pour un week-end romantique en Normandie

Destination privilégiée des couples, Cabourg offre un écrin intime avec ses couchers de soleil en terrasse face à la mer, ses promenades sur la digue, et ses soirées au casino dans un décor rococo d'époque.

Cabourg vous attend pour un week-end alliant culture, nature, gastronomie et détente. Cette perle normande saura vous séduire par son authenticité préservée et ses multiples facettes, des plus sportives aux plus contemplatives.