À quel âge un enfant peut monter devant en voiture​ ? Règles, exceptions et bonnes pratiques

La sécurité des enfants en voiture est l’une des priorités sur la route. Les lois françaises encadrent strictement leur installation afin de limiter les risques en cas de choc. Beaucoup de parents se demandent : à quel âge un enfant peut-il monter à devant en voiture ? Et quelles sont les exceptions à connaître ? Voici un guide complet pour rouler en toute sécurité… et éviter les amendes.

L’âge minimum : 10 ans, sauf exceptions

Selon l’article R412-2 du Code de la route, un enfant de moins de 10 ans doit obligatoirement être installé à l’arrière d’un véhicule, dans un dispositif de retenue adapté à son âge, son poids et sa taille.

L’objectif est clair : protéger les jeunes passagers. La morphologie des enfants ne leur permet pas de bénéficier d’une protection suffisante uniquement avec la ceinture de sécurité. Un siège-auto ou un rehausseur est donc indispensable.

Pourquoi l’arrière est-il plus sûr ?

L’arrière de la voiture reste la place la plus sécurisée pour les enfants :

Lors d’une collision frontale, le risque de blessure est réduit d’environ 30 % à l’arrière par rapport à l’avant.

à l’arrière par rapport à l’avant. L’enfant est éloigné des airbags, qui peuvent être dangereux pour les plus petits.





Les exceptions qui permettent à un enfant de moins de 10 ans de monter à l’avant

Certaines situations autorisent légalement un enfant à s’installer à l’avant, à condition qu’il soit correctement retenu :

Véhicules sans siège arrière

Exemple : utilitaires, camionnettes.

L’airbag passager doit être désactivé si le siège-auto est dos à la route.



Tous les sièges arrière occupés

Si l’arrière est déjà complet avec d’autres enfants installés dans des sièges adaptés.



Siège-auto ou rehausseur homologué

L’enfant peut voyager à l’avant avec un siège adapté, notamment dos à la route pour les plus jeunes.





Sièges-auto et réhausseurs : ce que dit la loi

Jusqu’à 10 ans : obligation d’utiliser un dispositif homologué adapté à la morphologie de l’enfant.

: obligation d’utiliser un dispositif homologué adapté à la morphologie de l’enfant. Réhausseur à l’avant : interdit face à la route ; autorisé uniquement dos à la route avec airbag désactivé.

: interdit face à la route ; autorisé uniquement dos à la route avec airbag désactivé. Après 10 ans : la ceinture seule est possible si elle est bien ajustée.





Astuce sécurité : reculer le siège passager au maximum pour éloigner l’enfant du tableau de bord, même s’il a plus de 10 ans.

Les sanctions en cas de non-respect

Installer un enfant de moins de 10 ans à l’avant sans raison valable expose le conducteur à :

135 € d’amende (contravention de 4ᵉ classe)

(contravention de 4ᵉ classe) Retrait de 3 points sur le permis





Transporter un enfant en toute sécurité lors d’un trajet en voiture de location

Que ce soit pour un déménagement, un week-end ou des vacances, il est fréquent de voyager avec un enfant dans un véhicule que l’on ne conduit pas habituellement. Chez Carrefour Location, vous pouvez louer une voiture ou un camion en toute tranquillité :

Les modèles sont récents et bien entretenus

Vous pouvez installer facilement votre siège-auto ou rehausseur grâce à des fixations compatibles (Isofix selon les véhicules)

La location courte ou longue durée s’adapte à vos besoins





Que vous transportiez votre famille dans une citadine, un monospace ou même un utilitaire, les règles de sécurité pour enfants restent les mêmes que dans votre voiture personnelle.

Âge enfant devant voiture​ : ce qu’il faut retenir

Avant 10 ans : place arrière obligatoire, sauf exceptions prévues par la loi.

: place arrière obligatoire, sauf exceptions prévues par la loi. Airbag passager désactivé si siège-auto dos à la route à l’avant.

si siège-auto dos à la route à l’avant. Utiliser un dispositif homologué jusqu’à 10 ans.

jusqu’à 10 ans. Respecter ces règles protège vos enfants… et vous évite des sanctions.



