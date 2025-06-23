Prime pour un déménagement : toutes les aides financières disponibles

La prime de déménagement de la CAF : conditions et montants

La prime de déménagement de la CAF constitue l'une des aides les plus connues pour faciliter votre changement de domicile. Cette aide s'adresse spécifiquement aux familles nombreuses qui déménagent lors de l'agrandissement de leur foyer.

Qui peut bénéficier de la prime de déménagement ?

Pour obtenir cette prime, vous devez remplir trois conditions cumulatives dans les 6 mois suivant votre déménagement :

Avoir au moins trois enfants à charge (nés ou à naître)

Déménager entre le 1er jour du mois civil qui suit la fin de votre 3e mois de grossesse et le dernier jour du mois précédant le 2e anniversaire de votre dernier enfant

Avoir droit à l'Aide Personnalisée au Logement (APL) ou à l'Allocation de Logement Familiale (ALF) pour votre nouveau logement

À retenir : Contrairement à d'autres aides, la prime de déménagement de la CAF n'est pas soumise à conditions de ressources. Seule compte la composition de votre famille.

Quel est le montant de la prime CAF et comment la calculer ?

Le montant de cette prime correspond aux dépenses réellement engagées pour votre déménagement, dans la limite d'un plafond qui varie selon le nombre d'enfants à charge :

Nombre d'enfants

Montant maximum en 2025

3 enfants

1 138,49 €

4 enfants

1 233,36 €

Par enfant supplémentaire

94,87 €

Comment faire la demande et dans quels délais ?

Pour bénéficier de cette aide, vous devez envoyer à la CAF de votre nouveau lieu de résidence, dans un délai de 6 mois maximum après le déménagement :

Le formulaire cerfa n°11363 de demande de prime de déménagement (disponible sur le site de la CAF)

Les justificatifs des dépenses engagées (facture de l'entreprise de déménagement, location de véhicule, etc.)

Si votre situation financière est précaire, vous pouvez solliciter une avance sur présentation d'un devis. Cette avance peut représenter de 50% à 75% du montant du devis, dans la limite de la prime qui sera due.

Les autres aides financières pour votre déménagement

Au-delà de la prime CAF, d'autres dispositifs peuvent vous aider à financer votre changement de domicile, notamment si vous êtes en situation de mobilité professionnelle.

Les aides au logement liées à la mobilité professionnelle

Si vous déménagez pour des raisons professionnelles, plusieurs aides peuvent vous être accordées :

L'aide à la mobilité de France Travail (ex-Pôle Emploi) : jusqu'à 1 500 € pour les personnes qui retrouvent un emploi à plus de 2 heures de trajet aller-retour de leur domicile

La prise en charge des frais de déménagement par votre employeur : vérifiez votre convention collective ou négociez directement avec votre entreprise

L'indemnité de changement de résidence pour les agents de la fonction publique : calculée selon la distance et le volume de mobilier à déménager

Les aides des collectivités territoriales

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), géré par les conseils départementaux, peut vous aider à financer votre déménagement si vous êtes dans une situation personnelle difficile. Cette aide peut prendre la forme de subventions ou de prêts et couvrir :

Les frais de déménagement proprement dits

Le dépôt de garantie pour le nouveau logement

Le premier loyer

Les frais d'agence

L'achat de mobilier de première nécessité

Les conditions d'obtention varient selon les départements. Contactez la CAF, la MSA ou les services sociaux de votre département pour connaître les modalités spécifiques.

Les dispositifs d'aide au déménagement pour les personnes âgées ou handicapées

Des aides spécifiques existent pour les personnes en situation de handicap ou les seniors :

L'aide au déménagement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) : plafonnée à 3 000 € tous les 10 ans, elle peut couvrir entre 80% et 100% des frais de déménagement

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : peut financer une partie des frais de déménagement

Les aides des caisses de retraite : l'AGIRC-ARRCO, la CNAV, la CNRACL et l'IRCANTEC proposent des aides pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros selon les conditions

À retenir : Pour les personnes handicapées, l'aide au déménagement est accordée à condition que le nouveau logement soit adapté à leur handicap.

Comment financer son déménagement : solutions complémentaires

En complément des aides institutionnelles, d'autres solutions existent pour réduire le coût de votre déménagement.

Les aides de l'employeur (prime de mobilité)

Pour les salariés du secteur privé, certaines entreprises offrent des avantages substantiels en cas de mutation professionnelle :

Prise en charge partielle ou totale des frais de déménagement

Congés spécifiques pour déménagement

Allocation voyage pour le salarié et sa famille

Aide à la recherche d'emploi pour le conjoint

Prise en charge d'un logement temporaire

Ces avantages ne sont pas obligatoires mais peuvent être négociés, particulièrement dans les grandes entreprises ou pour les postes qualifiés.

Les prêts et avances spécifiques pour le déménagement

Plusieurs options de financement peuvent vous aider à étaler les coûts de votre déménagement :

L'aide Loca-Pass : un prêt à taux zéro pour financer la caution, remboursable en 36 mensualités maximum

Les prêts d'Action Logement : destinés aux salariés du secteur privé

Les avances sur prime de déménagement : la CAF peut verser une avance de 50% à 75% sur présentation d'un devis

Les crédits à la consommation spécial déménagement : proposés par certaines banques avec des taux préférentiels

Les solutions de déménagement économiques

Pour réduire vos frais, plusieurs alternatives existent :

Le déménagement participatif : faites appel à des plateformes de mise en relation entre particuliers

La location de véhicule utilitaire : louez votre véhicule chez un loueur comme Carrefour Location sera bien moins coûteux qu'un déménageur professionnel

La location de véhicule utilitaire : louez votre véhicule chez un loueur comme Carrefour Location sera bien moins coûteux qu'un déménageur professionnel

Le déménagement en période creuse : évitez l'été et les week-ends où les tarifs sont plus élevés

La récupération de cartons gratuits auprès de commerces ou d'associations comme Carton Plein

Comparez plusieurs devis de déménageurs pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix et n'hésitez pas à négocier les services inclus.

Optimiser vos démarches pour obtenir toutes vos aides

Pour maximiser vos chances d'obtenir ces aides financières, une bonne organisation est essentielle.

Calendrier et checklist des démarches à prévoir

Anticipez vos demandes d'aide selon ce calendrier :

3 mois avant le déménagement : renseignez-vous sur les aides auxquelles vous pourriez avoir droit et préparez les documents nécessaires

: renseignez-vous sur les aides auxquelles vous pourriez avoir droit et préparez les documents nécessaires 1 mois avant : envoyez votre préavis de résiliation de bail et commencez à demander des devis de déménagement

: envoyez votre préavis de résiliation de bail et commencez à demander des devis de déménagement Juste après la décision de déménager : contactez votre employeur pour connaître les aides possibles

: contactez votre employeur pour connaître les aides possibles Dans les 6 mois suivant le déménagement : envoyez votre demande de prime CAF avec les justificatifs

Documents nécessaires et justificatifs à conserver

Préparez à l'avance ces documents essentiels :

Factures ou devis de déménagement

Justificatifs des frais engagés (location de véhicule, carburant, péages...)

Nouveau bail ou titre de propriété

Justificatifs de situation familiale (livret de famille, certificat de grossesse...)

Attestation de droits APL ou ALF

Relevé d'identité bancaire

À retenir : Conservez tous vos justificatifs de dépenses liées au déménagement pendant au moins un an, même les petits tickets (carburant, péages, matériel d'emballage).

Cumul des aides : ce qui est possible et ce qui ne l'est pas

Certaines aides sont cumulables entre elles, tandis que d'autres s'excluent mutuellement :

La prime de déménagement CAF peut être cumulée avec les aides de l'employeur ou d'Action Logement

L'aide de la MDPH est cumulable avec les aides au logement (APL, ALS) et le FSL

L'aide à la mobilité de France Travail ne peut généralement pas être cumulée avec une prise en charge similaire par l'employeur

Avant de faire vos demandes, vérifiez auprès de chaque organisme les possibilités de cumul pour maximiser les aides tout en respectant la réglementation.