Sanctions routières : les amendes et retrait de points

Les conséquences des infractions au volant : Amendes et retrait de points décryptés

La structure des amendes routières

La route est régie par des règles strictes. Quelle est la sanction pour chaque type d'infraction ? Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les amendes et le système de points.

Lorsqu'une infraction au code de la route est commise, les conducteurs sont généralement soumis à une amende forfaitaire. Le montant dépend du type d'infraction. Mais attention, certaines violations entraînent également un retrait de points du permis de conduire.

Le montant de base des amendes

Le montant que vous pourriez avoir à payer en cas d'infraction varie selon la gravité de la violation :

Infractions légères : Ces violations entraînent souvent une amende moindre. Cependant, si elles ne sont pas payées rapidement, le montant peut augmenter.

Infractions moyennes : Les conséquences financières sont plus lourdes pour ce type d'infraction. De plus, vous risquez un retrait de points.

Infractions graves : Ces violations ont des implications financières et légales importantes. Elles peuvent entraîner une amende élevée et un retrait considérable de points.

Les amendes et retraits de points pour excès de vitesse

Excès de moins de 20 km/h (avec vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h) : 68 euros et 1 point

Excès de moins de 20 km/h (avec vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h) : 135 euros et 1 point

Excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h : 135 euros et 2 points

Excès de vitesse égal ou supérieur à 30 km/h et inférieur à 40 km/h :135 euros et 3 points

Excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h et inférieur à 50 km/h :135 euros et 4 points

Excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h : Amende non forfaitaire pouvant aller jusqu'à 1.500 euros et 6 points

Récidive d'excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h : Amende non forfaitaire pouvant aller jusqu'à 3.750 euros et 6 points

Les amendes et retraits de points les plus courants

Chevauchement d’une ligne continue = 135 euros et 1 point

Usage d’un téléphone portable au volant ou d’une oreillette = 135 euros et 3 points

Dépassement d’un véhicule par la droite = 135 euros 3 points

Circulation en sens interdit = 135 euros et 4 points

Entrave ou gêne à la circulation = 640 euros et 6 points

Taux d’alcoolémie supérieur à 0,5 g/L de sang = 135 euros et 6 points

Le système de points du permis de conduire : Comment ça marche ?

Le permis de conduire fonctionne sur un système de points. Pour chaque infraction commise, un certain nombre de points peut être retiré, en fonction de la gravité de la violation. Si tous les points sont perdus, le permis peut être suspendu.

Pourquoi est-il crucial de connaître ces sanctions ?

Être conscient des conséquences potentielles des infractions routières est essentiel pour :

Préserver votre permis : Un retrait de points peut s'additionner rapidement, menant à une suspension.

Protéger votre portefeuille : Les amendes peuvent être lourdes, surtout si elles sont cumulées sur une courte période.

Garantir votre sécurité et celle des autres : Connaître et respecter les règles du code de la route est essentiel pour garantir la sécurité de tous les usagers.

Les routes sont régies par des lois et des règlements pour garantir la sécurité de tous. Connaître les implications des infractions, tant en termes d'amendes que de retrait de points, est essentiel pour tout conducteur responsable. Restez informé, roulez prudemment et assurez-vous de toujours respecter le code de la route.

Comment contester une contravention ?

Rendez-vous sur le site du Gouvernement dédié.