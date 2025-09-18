Assurance voiture de location : tout savoir avec Carrefour Location

Lorsque vous louez une voiture, l’assurance est une question essentielle. Beaucoup de conducteurs se demandent : quelle assurance est incluse ? Faut-il en ajouter une ? Quel est le montant de la franchise ou de la caution ?

Chez Carrefour Location, l’assurance est pensée pour simplifier la vie des conducteurs. Chaque location inclut une assurance tous risques, vous êtes donc couvert dès la remise des clés. En complément, vous pouvez souscrire à un rachat de franchise partiel, qui réduit fortement votre responsabilité financière en cas de sinistre.

Dans cet article, nous faisons le point complet sur :

Les assurances incluses dans la location d’une voiture chez Carrefour,

Le rôle de la caution,

Le fonctionnement du rachat de franchise,

Les avantages supplémentaires des cartes Visa Premier et Mastercard Gold,

Et pourquoi Carrefour Location est un choix sûr pour louer une voiture en France.





Location voiture et assurance : chez Carrefour Location, une assurance tous risques est incluse

Contrairement à certains loueurs, Carrefour Location inclut systématiquement une assurance tous risques dans ses locations de voitures. Cela signifie que, peu importe le modèle choisi (citadine, berline, familiale ou SUV), vous êtes déjà couvert pour les principaux risques liés à la conduite.

L’assurance tous risques comprend généralement :

La responsabilité civile : obligatoire en France, elle couvre les dommages matériels et corporels causés à des tiers.

: obligatoire en France, elle couvre les dommages matériels et corporels causés à des tiers. La protection contre le vol et l’incendie : si le véhicule est volé ou endommagé par un incendie, vous êtes protégé.

: si le véhicule est volé ou endommagé par un incendie, vous êtes protégé. Assistance 24/24 et 7/7

24/24 et 7/7 La couverture en cas d’accident : les réparations du véhicule sont prises en charge dans la limite de la franchise prévue.

Le montant de la caution chez Carrefour Location

Lors de toute location de voiture avec assurance, une caution est demandée. Cette somme est bloquée temporairement sur votre carte bancaire et sert à garantir d’éventuels frais (ex. dommages non couverts, amendes de stationnement…).

Chez Carrefour Location :

La caution dépend du type de véhicule choisi : une caution pour une citadine sera moins élevée que pour un camion de déménagement par exemple.

Elle est restituée après le retour du véhicule si aucun incident n’est constaté.

Elle n’est pas débitée mais simplement bloquée (empreinte bancaire).



C’est une sécurité à la fois pour vous et pour l’agence.

Rachat de franchise location voiture : limitez votre responsabilité avec le rachat de franchise partiel

Même avec une assurance tous risques incluse, une franchise reste souvent à la charge du conducteur en cas de sinistre. C’est le montant maximal que vous pourriez devoir payer si le véhicule subit un sinistre.

Carrefour Location vous propose une option intéressante : le rachat de franchise partiel.

Comment ça marche ?

Vous souscrivez cette option lors de votre réservation.

En cas de sinistre, le montant de la franchise est réduit, ce qui limite votre responsabilité financière.

Vous partez ainsi plus serein, sans craindre une dépense imprévue trop élevée.





👉 Idéal si vous louez un véhicule pour un long trajet ou si vous choisissez un modèle de valeur comme une berline ou un SUV .

Faut-il souscrire à une assurance voiture de location​ ?

C’est une question fréquente : faut-il ajouter une assurance à une voiture de location ?

Chez Carrefour Location, la réponse est simple :

L’assurance tous risques est déjà incluse. Mais il est fortement recommandé de prendre le rachat de franchise en option, afin de réduire votre responsabilité financière en cas de sinistre.





En d’autres termes, vous êtes déjà protégé de base, mais vous pouvez réduire encore plus votre responsabilité avec cette option de rachat de franchise.

Les cartes Visa Premier et Mastercard Gold : un atout supplémentaire

Si vous possédez une carte bancaire haut de gamme comme une Visa Premier ou une Mastercard Gold, sachez que celles-ci incluent souvent une assurance pour la location de voitures.

Quels avantages ?

Remboursement de franchise : votre carte peut couvrir le montant retenu en cas de sinistre.

: votre carte peut couvrir le montant retenu en cas de sinistre. Couverture étendue : certains contrats incluent des protections supplémentaires (bris de glace, assistance renforcée).

: certains contrats incluent des protections supplémentaires (bris de glace, assistance renforcée). Protection du conducteur et des passagers : en cas d’accident, une indemnisation est prévue.





Attention toutefois :

Les garanties varient selon les banques.

L’assurance de votre carte n’annule pas l’assurance incluse par Carrefour Location, elle vient en complément.

Pour en bénéficier, la location doit être payée avec la carte concernée.





Ainsi, combiner l’assurance tous risques Carrefour Location + l’assurance de votre carte bancaire = une protection maximale pour rouler sereinement

Les avantages de Carrefour Location en matière d’assurance

En choisissant Carrefour Location, vous bénéficiez d’un service complet qui se démarque des autres agences de location de voitures :

Assurance tous risques incluse automatiquement dans chaque location. Rachat de franchise partiel disponible pour plus de sérénité. Caution adaptée au véhicule, restituée sans difficulté en cas de retour conforme. Possibilité de cumuler avec les assurances de votre carte bancaire haut de gamme. Transparence sur les conditions : vous savez exactement ce qui est couvert.





Quel véhicule louer avec Carrefour Location avec une assurance tous risques incluse ?

Carrefour Location propose une flotte variée de voitures adaptées à tous les besoins. Chaque catégorie bénéficie d’une assurance tous risques incluse :

Citadine : idéales pour les trajets urbains.

: idéales pour les trajets urbains. Berline : confort et élégance pour vos voyages.

: confort et élégance pour vos voyages. Familiale : espace et praticité pour voyager avec enfants.

: espace et praticité pour voyager avec enfants. SUV : robustesse et sécurité, parfaits pour la route et les escapades.





Découvrez toutes les voitures proposées par Carrefour Location.

Assurance location voiture​ : vos questions fréquentes

1. Quelle assurance est incluse avec Carrefour Location ?

Une assurance tous risques est incluse automatiquement dans chaque location de voiture ou d’utilitaire.

2. Ai-je besoin d’une assurance complémentaire ?

Ce n’est pas obligatoire, mais un rachat de franchise partiel est proposé par Carrefour Location. Cette option est recommandée pour limiter considérablement vos frais en cas de sinistre.

3. Que couvre l’assurance incluse de base dans ma location de véhicule Carrefour ?

Elle couvre :

Assurance accident / vol / incendie

Assistance dépannage 24/7

Dommages corporels du conducteur

4. Que ne couvre pas l’assurance incluse chez Carrefour Location ?

La couverture basique ne couvre pas :

Dommages aux pneumatiques seuls

Perte ou vol des clés et papiers

Erreur de type de carburant

Le rachat de franchise partiel proposé couvre ces 3 types de sinistre et permet de limiter votre responsabilité financière (caution moins élevé).

5. Caution location voiture : à quoi sert-elle ?

Elle garantit d’éventuels frais non couverts et est restituée au retour du véhicule.

6. Les cartes bancaires Visa Premier et Mastercard Gold fonctionnent-elles chez Carrefour Location ?

Oui, elles peuvent compléter l’assurance Carrefour Location et couvrir la franchise. Pensez à vérifier ce que couvre réellement votre carte car il y a des différences selon les banques.

Carrefour Location, l’assurance d’une location de voiture sereine

Louer une voiture doit être simple et rassurant. Avec Carrefour Location, vous bénéficiez :

D’une assurance tous risques incluse ,

, D’une assistance 24/24

De la possibilité de réduire votre franchise avec une option avantageuse,

D’une caution transparente et adaptée.