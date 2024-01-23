LEROUX Baptiste

Ses derniers articles

Lire l’article
panne de batterie de voiture : que faire pour redémarrer ?

Batterie de voiture en panne : que faire quand votre voiture ne démarre plus ?

La panne de batterie est l'une des causes les plus...

Publié le par LEROUX Baptiste
Lire l’article
klaxon au volant : quand l'utiliser ? Quand est-il interdit ?

Klaxon au volant : quand est-il réellement autorisé de l'utiliser ?

Le klaxon, ou avertisseur sonore, est un dispositif essentiel pour...

Publié le par LEROUX Baptiste
Lire l’article
ma voiture sent l'essence : que faire ?

Ma voiture sent une odeur d’essence, pourquoi et que faire ?

Votre voiture sent l’essence ? Découvrez les causes courantes :...

Publié le par LEROUX Baptiste
Lire l’article
peut-on conduire en tongs, sandales ou pieds nus ?

Conduire en tongs, sandales ou pieds nus : est-ce autorisé ?

Conduire en tongs, sandales ou pieds nus est légal si...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
Lire l’article
utilisation telephone au volant dans les embouteillages : tout savoir

Peut-on utiliser son téléphone au volant dans les embouteillages ?

Vous êtes à l’arrêt dans un bouchon, moteur coupé ou...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
Lire l’article
location-velo-electrique-carrefour.jpg

Infractions à vélo et conséquences : tout ce que vous devez savoir

Le vélo est un moyen de transport privilégié pour de...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
Lire l’article
marge d'erreur des radars en France

Radars et excès de vitesse : quelle est la marge d’erreur en 2025 ?

Vous avez reçu un PV pour excès de vitesse et...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
Lire l’article
peut-on manger ou boire au volant de sa voiture ?

Manger ou boire au volant : est-ce autorisé ? Ce que dit la loi et ce que vous risquez

Un café sur l’autoroute, une gorgée d’eau dans les bouchons,...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
Lire l’article
peut-on stationner devant sa propre maison ?

Stationner devant le portail de ma maison : autorisé ou interdit ?

Vous vous demandez si vous pouvez vous garer devant votre...

Publié le par LEROUX Baptiste