Location de voitures et utilitaires à Valence

Carrefour Location, meilleur loueur de véhicules en 2023, 2024 et 2025 pour la location de voiture et utilitaires, vous offre des solutions de mobilité au meilleur rapport qualité-prix. Que vous soyez en quête d'une citadine pratique ou d'un utilitaire spacieux, nous avons le véhicule qu'il vous faut à un tarif abordable. Carrefour Location s'engage à vous offrir une expérience de location sans pareille, alliant qualité, flexibilité et satisfaction client.

Pourquoi louer un véhicule à Valence avec Carrefour Location ?

Située entre Lyon et Avignon, Valence est une ville dynamique qui offre un accès privilégié à de nombreuses destinations touristiques et économiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Que vous soyez un particulier ou un professionnel : profitez du meilleur rapport qualité-prix en louant chez Carrefour !

Les services et avantages de Carrefour Location à Valence

Large choix de véhicules : De la citadine à l’utilitaire, trouvez le véhicule adapté à vos besoins.

: De la citadine à l’utilitaire, trouvez le véhicule adapté à vos besoins. Prix attractifs : Bénéficiez de tarifs compétitifs toute l'année.

: Bénéficiez de tarifs compétitifs toute l'année. Inclus dans la location : assurance tous risques et 2nd conducteur

assurance tous risques et 2nd conducteur Assistance 24h/24 et 7j/7 : Voyagez en toute sérénité.

: Voyagez en toute sérénité. Réservation en ligne : Facilité et rapidité.

Comment louer un véhicule à Valence ?

La location de voiture chez Carrefour Location est simple et rapide. Réservez votre véhicule en quelques clics directement dans votre agence située dans le centre de Valence.

Munissez-vous de votre pièce d’identité, de votre permis de conduire, d'un justificatif de domicile et de votre carte bancaire le jour de la prise en charge.

Les incontournables à découvrir à Valence et ses alentours

Le centre historique de Valence : Découvrez la Maison des Têtes, la Cathédrale Saint-Apollinaire et le Kiosque Peynet.

: Découvrez la Maison des Têtes, la Cathédrale Saint-Apollinaire et le Kiosque Peynet. Le Parc Jouvet : Un écrin de verdure de 7 hectares où vous pourrez vous détendre, pique-niquer et admirer les magnifiques parterres fleuris.

: Un écrin de verdure de 7 hectares où vous pourrez vous détendre, pique-niquer et admirer les magnifiques parterres fleuris. Les berges du Rhône : Un lieu parfait pour une balade à pied ou à vélo avec une vue magnifique sur le fleuve.

: Un lieu parfait pour une balade à pied ou à vélo avec une vue magnifique sur le fleuve. Romans-sur-Isère : À seulement 20 minutes en voiture, cette ville est célèbre pour sa tradition de la chaussure de luxe et son Musée International de la Chaussure.

: À seulement 20 minutes en voiture, cette ville est célèbre pour sa tradition de la chaussure de luxe et son Musée International de la Chaussure. Le Vercors : Un massif montagneux à proximité, idéal pour la randonnée, le ski en hiver et les sports de plein air.

: Un massif montagneux à proximité, idéal pour la randonnée, le ski en hiver et les sports de plein air. Montélimar : Capitale du nougat, vous pourrez visiter le Palais des Bonbons et du Nougat ainsi que flâner dans son charmant centre-ville.

: Capitale du nougat, vous pourrez visiter le Palais des Bonbons et du Nougat ainsi que flâner dans son charmant centre-ville. La Drôme provençale : Champs de lavande, villages perchés et marchés locaux vous attendent pour une immersion totale en Provence.

: Champs de lavande, villages perchés et marchés locaux vous attendent pour une immersion totale en Provence. Le Musée de Valence : Un lieu culturel incontournable qui retrace l’histoire de la région à travers des collections d’art et d’archéologie.

: Un lieu culturel incontournable qui retrace l’histoire de la région à travers des collections d’art et d’archéologie. Les Halles de Valence : Parfait pour les amateurs de gastronomie qui souhaitent découvrir les produits locaux comme la caillette, le Suisse de Valence et les vins de la région.

: Parfait pour les amateurs de gastronomie qui souhaitent découvrir les produits locaux comme la caillette, le Suisse de Valence et les vins de la région. Le Jardin des Trains Ardéchois : Une attraction originale avec des reproductions miniatures de paysages locaux, idéale pour une sortie en famille.

Découvrez Valence avec Carrefour Voyages

Pour un séjour réussi à Valence et ses environs, explorez les offres de Carrefour Voyages. Profitez d'hébergements de qualité et partez à la découverte de la Drôme et de l’Ardèche.