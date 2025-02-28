Location de voitures et utilitaires à Valence
Carrefour Location, meilleur loueur de véhicules en 2023, 2024 et 2025 pour la location de voiture et utilitaires, vous offre des solutions de mobilité au meilleur rapport qualité-prix. Que vous soyez en quête d'une citadine pratique ou d'un utilitaire spacieux, nous avons le véhicule qu'il vous faut à un tarif abordable. Carrefour Location s'engage à vous offrir une expérience de location sans pareille, alliant qualité, flexibilité et satisfaction client.
Pourquoi louer un véhicule à Valence avec Carrefour Location ?
Située entre Lyon et Avignon, Valence est une ville dynamique qui offre un accès privilégié à de nombreuses destinations touristiques et économiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Que vous soyez un particulier ou un professionnel : profitez du meilleur rapport qualité-prix en louant chez Carrefour !
Les services et avantages de Carrefour Location à Valence
- Large choix de véhicules : De la citadine à l’utilitaire, trouvez le véhicule adapté à vos besoins.
- Prix attractifs : Bénéficiez de tarifs compétitifs toute l'année.
- Inclus dans la location : assurance tous risques et 2nd conducteur
- Assistance 24h/24 et 7j/7 : Voyagez en toute sérénité.
- Réservation en ligne : Facilité et rapidité.
Comment louer un véhicule à Valence ?
La location de voiture chez Carrefour Location est simple et rapide. Réservez votre véhicule en quelques clics directement dans votre agence située dans le centre de Valence.
Munissez-vous de votre pièce d’identité, de votre permis de conduire, d'un justificatif de domicile et de votre carte bancaire le jour de la prise en charge.
Les incontournables à découvrir à Valence et ses alentours
- Le centre historique de Valence : Découvrez la Maison des Têtes, la Cathédrale Saint-Apollinaire et le Kiosque Peynet.
- Le Parc Jouvet : Un écrin de verdure de 7 hectares où vous pourrez vous détendre, pique-niquer et admirer les magnifiques parterres fleuris.
- Les berges du Rhône : Un lieu parfait pour une balade à pied ou à vélo avec une vue magnifique sur le fleuve.
- Romans-sur-Isère : À seulement 20 minutes en voiture, cette ville est célèbre pour sa tradition de la chaussure de luxe et son Musée International de la Chaussure.
- Le Vercors : Un massif montagneux à proximité, idéal pour la randonnée, le ski en hiver et les sports de plein air.
- Montélimar : Capitale du nougat, vous pourrez visiter le Palais des Bonbons et du Nougat ainsi que flâner dans son charmant centre-ville.
- La Drôme provençale : Champs de lavande, villages perchés et marchés locaux vous attendent pour une immersion totale en Provence.
- Le Musée de Valence : Un lieu culturel incontournable qui retrace l’histoire de la région à travers des collections d’art et d’archéologie.
- Les Halles de Valence : Parfait pour les amateurs de gastronomie qui souhaitent découvrir les produits locaux comme la caillette, le Suisse de Valence et les vins de la région.
- Le Jardin des Trains Ardéchois : Une attraction originale avec des reproductions miniatures de paysages locaux, idéale pour une sortie en famille.
Découvrez Valence avec Carrefour Voyages
Pour un séjour réussi à Valence et ses environs, explorez les offres de Carrefour Voyages. Profitez d'hébergements de qualité et partez à la découverte de la Drôme et de l’Ardèche.
Location d'une voiture
Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !