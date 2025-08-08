LEROUX Baptiste

accident provoqué par un objet sur la route

Objet sur autoroute : que faire en cas de collision et qui est responsable ? Guide complet

Un objet tombé sur l’autoroute peut transformer un trajet ordinaire en...

Publié le par LEROUX Baptiste
déménagement en maison de retraite : conseils

Déménagement en maison de retraite : le guide complet pour réussir cette étape sereinement

Passer d’un domicile personnel à une maison de retraite, un...

Publié le par LEROUX Baptiste
remplir un constat en ligne en cas d'accident de la route

E-constat : comment remplir un constat amiable en ligne et gagner du temps en cas d’accident ?

Lors d’un accident de la circulation, remplir un constat amiable...

Publié le par LEROUX Baptiste
Que faire en cas d'accident de la route avec un véhicule étranger ?

Accident avec un véhicule étranger en France : quelles démarches et comment être indemnisé rapidement ?

Être impliqué dans un accident de la route est déjà...

Publié le par LEROUX Baptiste
peut-on rouler avec son coffre de voiture ouvert ?

Peut-on conduire avec le coffre ouvert ? Tout savoir pour rouler dans le respect de la loi et en sécurité

Lorsque l’on déménage, part en vacances ou achète un meuble...

Publié le par LEROUX Baptiste
comment accéder à une déchetterie et que peut-on y jeter

Déchetterie : que peut-on jeter ? Liste des déchets autorisés ou interdits

Tout savoir sur la déchetterie : que peut-on y déposer,...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
déménager avec un chat : conseils pour un déménagement sans stress

Déménagement avec un chat : comment réussir ce grand changement en toute sérénité ?

Déménager est un événement stressant, aussi bien pour les humains...

Publié le par LEROUX Baptiste
comment bien préparer un déménagement avec son chien

Déménager avec son chien : guide complet pour un changement serein sans stress

Déménager est une étape majeure dans la vie, souvent synonyme...

Publié le par LEROUX Baptiste
devenir livreur ou coursier : uber eats ou deliveroo

Devenir coursier en 2025 : guide complet et conseils pratiques

Vous souhaitez devenir coursier, un métier flexible, accessible sans diplôme...

Publié le par LEROUX Baptiste